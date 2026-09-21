Lồng đèn 'Cóc kiện trời' cao 3 m trong ngôi đình trăm tuổi ở TP HCM

Giữa sân đình hơn 160 năm tuổi trên đường Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, con cóc cao gần 3 m đứng trước chiếc trống lớn, xung quanh là cua, ong, cáo, gấu và cọp.

Cụm lồng đèn lấy cảm hứng từ truyện dân gian "Cóc kiện trời" là điểm nhấn của không gian Trung thu "Cóc Cốc Tùng Tùng".

Tác phẩm do nhóm Khởi Đăng Tác Khí thực hiện trong khoảng 80 ngày, với khoảng 10 người tham gia. Cụm đèn dài khoảng 4 m, cao 3,5 m, được tạo hình thủ công từ nan trúc uốn khớp và giấy dó.

Các chi tiết như chân, móng, ngón của từng con vật đều được làm bằng nan trúc. Phần khung được tính toán để các bộ phận có độ chuyển động tự nhiên, đồng thời hạn chế sử dụng vật liệu hiện đại. Giấy dó được nhuộm thủ công theo từng lớp màu trước khi bồi lên khung.

Nguyễn Thị Kim Thủy, người sáng lập Khởi Đăng Tác Khí, cho biết ý tưởng thực hiện "Cóc kiện trời" đến từ những suy ngẫm của nhóm về thời tiết và thiên tai trong những năm gần đây. Theo Thủy, câu chuyện dân gian quen thuộc giúp nhóm tạo nên một hình tượng gần gũi với người Việt.

Ngoài "Cóc kiện trời", khoảng 21 mẫu lồng đèn khác được trưng bày trong đình, lấy cảm hứng từ truyện dân gian, biểu tượng văn hóa và những hình ảnh lồng đèn trong tranh, sách ảnh xưa.

Lồng đèn hồ điệp được lấy cảm hứng từ hình ảnh lồng đèn trong tranh, sách và ảnh tư liệu xưa.

Một số tác phẩm gắn với các tích và tín ngưỡng quen thuộc như lồng đèn cá Ông gợi tín ngưỡng thờ cá Ông của cư dân ven biển miền Trung và Nam Bộ.

Bên cạnh hệ thống lồng đèn, không gian trưng bày giới thiệu cách đón mùa trăng của người Việt, người Hoa...

Mâm cỗ Trung thu của người Việt có các loại quả xanh, quả chín, bánh trái và ông tiến sĩ giấy, thể hiện mong ước trẻ nhỏ chăm học, thi cử đỗ đạt

Trong khi đó, người Hoa có tục cúng Bái Nguyệt Nương với bánh trái, đồ khô và vàng mã.

Ngoài các mâm lễ, không gian còn trưng bày bánh trái, khuôn bánh, đồ gốm và một số vật dụng gắn với đời sống Trung thu xưa.

Việc tìm kiếm hiện vật và tư liệu do Tàng The Culture Lab, nhóm nghiên cứu văn hóa của những người trẻ tại TP HCM, thực hiện trong khoảng hai tháng, qua nhiều địa phương và nhà sưu tầm.

Đình Sơn Trà được cộng đồng cư dân gốc Quảng Nam, Đà Nẵng dựng khoảng thập niên 1860, thờ Thành hoàng và là nơi sinh hoạt tín ngưỡng của cộng đồng. Không gian Trung thu năm nay thu hút nhiều gia đình và người trẻ đến tham quan.

Hải Yến, 31 tuổi, lần đầu đến đình sau khi đọc thông tin về sự kiện trên báo. Chị ấn tượng với kiến trúc cổ và cụm lồng đèn kích thước lớn, trong khi con nhỏ thích thú với các nhân vật trong truyện "Cóc kiện trời".

Thiên Ân (giữa), 26 tuổi, biết đến chương trình qua mạng xã hội và lời giới thiệu của bạn, nói bị thu hút bởi sự kết hợp giữa kiến trúc cũ với các mô hình lồng đèn và hiện vật.

"Tôi thích không gian hoài cổ ở đây. Nhiều chi tiết được sưu tầm và trưng bày rất có tính nghệ thuật", Ân nói.

Trần Phước Hoàn Hảo, 20 tuổi, sinh viên ngành Nhân học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG HCM, là một trong những thuyết minh viên của chương trình.

Hảo cho biết việc trực tiếp tìm hiểu, diễn giải và giới thiệu những câu chuyện văn hóa Việt Nam với người trẻ và du khách trong, ngoài nước là một niềm vinh dự.

"Tôi rất vui khi được tìm hiểu và giới thiệu văn hóa Việt Nam đến người trẻ và du khách", Hảo nói.

Chương trình "Cóc Cốc Tùng Tùng" diễn ra tại đình Sơn Trà đến ngày 11/10, mở cửa từ 14h đến 20h30 mỗi ngày. Vé người lớn 139.000 đồng, trẻ em 75.000 đồng.