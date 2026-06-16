Loại trái to nguồn gốc nhập ngoại, giàu vitamin, trồng thành công, một người Tiền Giang, nay là Đồng Tháp xây biệt thự

Về xã Kim Sơn (Đồng Tháp) những ngày này, người ta dễ dàng bị say đắm bởi màu xanh bạt ngàn của những vườn sapoche (hồng xiêm) trĩu quả. Đi đến đâu cũng bắt gặp những trái sapoche treo lủng lẳng khắp vườn, hứa hẹn một mùa quả ngọt ấm no cho người nông dân miền Tây sông nước.

Với diện tích lên đến 780ha, Kim Sơn từ lâu đã trở thành một "thủ phủ" sapoche sầm uất. Dù Tiền Giang (trước đây) có vài nơi cũng trồng loại cây này, nhưng có lẽ không nơi nào cho ra chất lượng trái tuyệt vời như ở mảnh đất Kim Sơn trù phú.

Trái sapoche chín nơi đây luôn to tròn (khoảng 3 - 4 tráik/kg), mang vị ngọt đậm đà, mềm mại rất đặc trưng. Chính nhờ thiên thời địa lợi, thổ nhưỡng và nguồn nước phù hợp mà giá sapoche Kim Sơn lúc nào cũng "nhỉnh" hơn các vùng khác 3.000 - 5.000 đồng/kg.

Anh Tư Sườn trong vườn trồng sapoche trỉu quả. Ảnh: T.Đ

Trồng sapoche xây biệt thự vườn

Trong số những nông dân gắn bó với loại cây ăn trái này, anh Tư Sườn là một cái tên nổi bật khi đã biến giấc mơ tỷ phú thành hiện thực từ 1,5ha đất trồng sapoche. Giữa "thủ phủ" quả ngọt, ngôi biệt thự vườn rộng 250m² của gia đình anh mọc lên khang trang, như một minh chứng sống động cho giá trị mà cây sapoche mang lại.

“Toàn bộ số tiền xây dựng cơ ngơi này đều từ mồ hôi, công sức trồng và nguồn thu nhập của quả sapoche mà ra”, anh Tư Sườn cười thổ lộ.

Theo kinh nghiệm hơn 20 năm gắn bó với nghề của anh, cây sapoche vốn rất lành tính, dễ sống và không đòi hỏi những kỹ thuật quá phức tạp.

“Đất sau khi được lên mô, chỉ việc đặt cây giống xuống, chăm chỉ bón phân, tưới nước là cây tự đâm rễ và phát triển khỏe mạnh. Sau 4 đến 5 năm vun vén, cây bắt đầu cho những lứa "trái chiến" đầu tiên. Và khi bước sang năm thứ 10, cây sapoche sẽ đạt đến giai đoạn sung sức nhất, dâng hiến những mùa màng bội thu, năng suất cao cho nhà vườn”, anh Tư Sườn chia sẻ.

Giọt mồ hôi đổi lấy quả ngọt

Tuy dễ sống là vậy, nhưng anh Tư Sườn cũng tâm sự chân thành rằng, nghề trồng sapoche rất cực, đòi hỏi người nông dân gần như không lúc nào ngơi tay.

Nhà vườn sơ chế sapoche trước khi xuất bán. Ảnh: T.Đ

“Để cây cho tán đẹp và ra trái liên tục, chủ vườn phải tỉa ngọn đều đặn. Khi cây ra quả, người trồng lại phải mẫn cán lặt bớt những trái đôi, tỉa bỏ bớt râu để dòng nhựa mát lành tập trung nuôi dưỡng những quả còn lại thật to, thật đẹp", anh Tư Sườn bộc bạch.

Hướng đến việc canh tác bền vững, vườn nhà anh Tư Sườn chủ yếu dùng phân bón hữu cơ. Anh chỉ bổ sung thêm một chút phân hóa học vào giai đoạn cây đang nuôi trái để thúc quả lớn nhanh và đẹp mã hơn.

Theo anh Tư Sườn, dù sapoche cho thu hoạch lác đác quanh năm, nhưng mùa vụ chính thường bắt đầu rộ từ tháng 10 âm lịch kéo dài cho đến tận tháng tư năm sau.

Cây sapoche (hồng xiêm) Kim Sơn không chỉ mang lại những mùa quả ngọt thơm mà còn giúp nhiều nông dân vươn lên làm giàu. Ảnh: T.Đ

Để tối ưu công sức, anh Tư Sườn còn đầu tư lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm và phun phân thuốc tự động trong vườn.

Nhờ sự cần mẫn đó, mỗi công đất trồng sapoche mang về khoản thu nhập đều đặn từ 50 - 60 triệu đồng mỗi năm , với năng suất đạt khoảng 18-20 tấn/ha/năm.

Khi thu hoạch, quả được làm sạch một cách vô cùng tự nhiên bằng cách ngâm nước trái hạnh (tắc) để vỏ sạch, bóng bẩy mà không hề dùng đến hóa chất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tiêu dùng.

Giữa những lo toan của thời cuộc về việc nông sản "đụng hàng, dội chợ" hay phụ thuộc vào xuất khẩu, anh Tư Sườn vẫn nở nụ cười viên mãn, bởi trái sapoche quê anh làm ra luôn được thị trường nội địa đón nhận nồng nhiệt.

“Hàng không đủ để bán thị trường nội địa lo gì thị trường xuất khẩu đỏng đảnh như sầu riêng, mít Thái...”, anh Tư Sườn cười vui.