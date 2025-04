Nóng nhất trong ngày: Giá vàng vẫn lao dốc; Loại ếch "lạ" mỗi năm xuất hiện một lần giá đắt đỏ

Giá vàng hôm nay 26/4: Tiếp tục lao dốc

Hôm nay 26/4, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI niêm yết 119 triệu đồng/lượng mua vào và 121 triệu đồng/lượng bán ra – giảm nhẹ 0,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

So với mức đỉnh lịch sử, giá vàng miếng đang thấp hơn khoảng 4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua vào - bán ra được các doanh nghiệp thu hẹp xuống còn 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tiếp đà giảm

Giá vàng nhẫn SJC được các doanh nghiệp giao dịch quanh 114 triệu đồng/lượng mua vào và 116,5 triệu đồng/lượng bán ra, cũng giảm 0,5 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua. Chênh lệch giá mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn tròn trơn Hưng Thịnh Vượng được DOJI niêm yết ở mức 113,5-116 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch giá mua - bán là 2,5 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn và vàng miếng Vàng Rồng Thăng Long ở mức 117-120 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch giá mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Cục An toàn thực phẩm: Người dân không sử dụng 2 sản phẩm Baby Shark và Medi Kid Calcium K2

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế vừa ra khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm Ăn ngon BABY SHARK và Medi Kid Calcium K2 do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech sản xuất, cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an.

Theo đó, trong chương trình Bản tin Thời sự tối 24/04/2025 của Đài Truyền hình Việt Nam đã đăng tải thông tin hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an đang tiến hành điều tra và phát hiện vụ việc một số sản phẩm thực phẩm giả, không đảm bảo.

Trong đó có 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe nghi là giả do Công ty TNHH Công nghệ Herbitech (địa chỉ: Khối 8, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội) sản xuất. Cụ thể là các sản phẩm Ăn ngon BABY SHARK và sản phẩm Medi Kid Calcium K2.

Trong quá trình các cơ quan chức năng xác minh, xử lý, Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người dân không nên sử dụng 2 sản phẩm nêu trên cho đến khi có kết luận cuối cùng của cơ quan công an. Cục An toàn thực phẩm sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để thông tin kịp thời đến người dân.

Làm “bánh yêu nước” có hình cờ đỏ sao vàng, cửa hàng bán 800 chiếc một ngày

Thời gian gần đây, khi cả nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), hình ảnh lá cờ Tổ quốc đỏ thắm tung bay trên khắp các con phố, từ thành thị đến làng quê.

Mỗi mái nhà, cửa hàng, cửa hiệu, cho đến các trung tâm thương mại đều rực rỡ sắc màu cờ đỏ sao vàng. Hình ảnh ấy không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn khơi dậy niềm tự hào và tinh thần yêu nước trong lòng mỗi người dân, tạo nên một bầu không khí rộn ràng, phấn khởi chào đón ngày hội lớn của dân tộc.

Từ bánh ngọt, bánh crepe hay những cốc cà phê đều rực rỡ hình ảnh cờ đỏ sao vàng những ngày này. (Ảnh: Ngô Tuyết Nhung)

Hòa chung không khí tưng bừng của ngày hội non sông, nhiều nghệ nhân và cửa hàng bánh đã sáng tạo những chiếc bánh mang hình cờ đỏ sao vàng độc đáo. Những sản phẩm này không chỉ tinh tế về hình thức mà còn chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, đáp ứng nhu cầu mua sắm và bày tỏ lòng yêu nước của người tiêu dùng. Từ bánh trung thu, bánh ngọt đến các loại bánh truyền thống, tất cả đều được chăm chút tỉ mỉ, gửi gắm niềm tự hào dân tộc qua từng chi tiết.

Những ngày này, xưởng bánh crepe sầu riêng của chị Ngô Tuyết Nhung (SN 1990), trú tại Khu đô thị mới Đại Kim (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng rộn ràng không kém khi mỗi ngày, chị nhận được từ 700-800 đơn đặt mua bánh “yêu nước”.

Loại ếch "lạ" mỗi năm xuất hiện một lần, giá lên tới 250 nghìn đồng/kg

Tháng 4, khi những cơn mưa mùa hạ bắt đầu đổ xuống, trên chợ mạng lại xuất hiện hàng loạt các bài viết rao bán ếch òn. Những con ếch có chiếc bụng tròn vo, trông kinh dị nhưng có giá đắt gấp 4-5 lần ếch thường khiến nhiều người bất ngờ.

Đặc biệt hơn, trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt video ăn và chế biến ếch òn được chia sẻ rầm rộ, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Rao bán ếch òn với giá 90 nghìn đồng/kg, chị Phương Sao, trú tại Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, khoảng hơn một tuần nay, ếch òn bắt đầu xuất hiện. Mỗi ngày, chị thu mua được từ 2-3 tạ ếch òn của người dân khu vực lân cận rồi đổ sỉ cho các đầu mối tại TP.HCM.

“Loại ếch này chỉ có sau cơn mưa đầu mùa, sau khoảng 2 tuần là hết. Tôi đang bán lẻ với giá 90 nghìn đồng/kg, bán sỉ với giá từ 70-80 nghìn đồng/kg. Mọi người đang bán tại TP.HCM từ 200-250 nghìn đồng/kg”, chị Phương nói.