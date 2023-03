Anh nông dân trúng to nhờ nuôi lợn săn chắc như tập gym, bán 270 triệu/con

Một anh nông dân họ Lý ở Bảo Sơn, Vân Nam, Trung Quốc vừa chia sẻ hình ảnh về những con lợn được anh nuôi tại nhà. Điều khác biệt với các con lợn khác là giống lợn anh nuôi có cơ thể vạm vỡ, mọi người ví như "lợn tập gym".

Hình ảnh được chia sẻ cho thấy, các con lợn có phần chân săn chắc như được luyện tập lâu ngày. Chúng cố trèo lên thành chuồng để tranh thức ăn. Mặc dù ăn nhiều nhưng cơ thể chúng vạm vỡ chứ không hề béo kiểu tích mỡ.

Các con lợn tranh giành thức ăn tại chuồng nuôi của anh Lý.

Theo anh Lý, giống lợn Duroc này trưởng thành có thể nặng 500kg, nếu ở tình trạng sức khỏe tốt có thể được bán với giá 80.000 tệ/con (hơn 270 triệu đồng).

Lợn Duroc là giống lợn có nguồn gốc ở Mỹ. Chúng còn được gọi với cái tên lợn bò nhờ cao sản, năng suất thịt cao và siêu nạc.

Màu lông của lợn này đỏ nâu, cũng có con màu vàng đến sẫm, thậm chí màu anh đào. Trên da có thể có các đốm đen nhưng không có lông màu đen hay trắng hẳn như nhiều giống lợn khác. Tai hơi cụp về phía trước, 4 chân có cơ bắp nở nang.

Giống lợn Duroc được đánh giá cao sản.

Lợn Duroc được lai tạo hồi năm 1823 tại New York, Mỹ. Chúng được lai giữa giống lợn Jersey đỏ của New Jersey và Duroc của New York

Trước đây, chúng chủ yếu được nuôi ở Mỹ song hiện được rất nhiều quốc gia trên thế giới đem về nuôi nhờ năng suất cao, tỷ lệ nạc nhiều, ít mỡ. Chúng có sức chống chịu với thời tiết khỏe, phù hợp với nhiều điều kiện sống.

Chúng có thể sinh sản 1,7 đến 1,8 lứa/năm, mỗi lứa đẻ từ 9-11 con, heo con nặng 1,2-1,3kg. Tại một số nước, heo Duroc trưởng thành nặng tới gần 400kg với con đực và con cái nặng 250-280kg. Trong 1 ngày chúng có thể tăng trọng lượng thêm 750-800g, 6 tháng tuổi đã đạt tới 105-125kg.

