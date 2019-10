Võ sư Nam Anh Kiệt nhận án phạt tội đánh người: Phản ứng bất ngờ

Thứ Ba, ngày 08/10/2019 21:20 PM (GMT+7)

(Tin võ thuật) Không chỉ nói điều bất ngờ về án phạt phải nhận, cựu Tổng đàn chủ môn phái Vịnh Xuân Nam Anh, Nam Anh Kiệt còn hoàn tất toàn bộ hồ sơ để khởi kiện ngược lại “người bị đánh” là võ sư Nam Nguyên Khánh.

Khám phá võ thuật Sự kiện:

Võ sư Nam Anh Kiệt (tên thật là Nguyễn Đăng Tùng) đã nhận quyết định xử phạt của công an Quận 3, TP.HCM về hành vi đánh võ sư Nam Nguyên Khánh (Vịnh Xuân Quyền Nam Bắc) tại nhà riêng cách đây vài tháng. Cụ thể, cựu Tổng đàn chủ môn phái Vịnh Xuân Nam Anh nhận mức phạt 750.000 đồng, căn cứ theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Võ sư Nam Anh Kiệt (áo đen)

Chia sẻ sau khi nhận án phạt, võ sư Nam Anh Kiệt cho biết bản thân cảm thấy đây là án phạt hết sức xứng đáng và công bằng với mình.

“Đây là án phạt xứng đáng dành cho tôi vì tôi đã có lỗi khi làm ảnh hưởng đến dư luận, đến hình ảnh của môn phái. Tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của cơ quan chức năng và rút kinh nghiệm sâu sắc. Cũng qua án phạt này, mọi người có thể thấy hầu hết tội danh ông Khánh gán cho tôi đều là giả dối”, ông Kiệt chia sẻ.

Đặc biệt, võ sư Nam Anh Kiệt tiết lộ bản thân đã hoàn chỉnh toàn bộ hồ sơ để kiện ngược lại ông Nam Nguyên Khánh với mức tiền bồi thường có thể lên đến vài trăm triệu đồng.

“Tôi đã hoàn thành toàn bộ hồ sơ để kiện ông ta (Nam Nguyên Khánh). Ông ta vu khống tôi một cách trắng trợn những sự việc không có như đánh hội đồng, hủy hoại tài sản, xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phản động, ông ta dối trá việc bị gãy răng…Tất cả khiến tôi tổn hại rất nhiều từ danh dự, mất công việc, mất chức vị cho đến cả gia đình tôi bị ảnh hưởng tâm lý…”.

Hồi tháng 7 vừa qua, làng võ Việt “dậy sóng” sau khi clip võ sư Nam Anh Kiệt đánh võ sư Nam Nguyên Khánh được tung lên mạng xã hội. Sự việc tiếp tục gây chú ý khi hai võ sư liên tục lời qua tiếng lại trước khi võ sư Nguyên Khánh gửi đơn kiện lên cơ quan chức năng. Cũng sau sự việc này, võ sư Nam Anh Kiệt chính thức bị bãi bỏ chức vụ Tổng đàn chủ của môn phái Vịnh Xuân Nam Anh.