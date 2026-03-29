Video tennis Sabalenka - Gauff: Đàn chị bất ngờ sai lầm (Chung kết Miami Open)

Dù được các khán giả nhà cổ vũ và sở hữu thành tích đối đầu ngang bằng sau 12 lần đối đầu, thách thức cho Coco Gauff là rất lớn bởi Aryna Sabalenka không những đang là nhà đương kim vô địch Miami Open, cô đã mất chưa đến 80 phút ở trận bán kết để "xử" đối thủ khó chịu Elena Rybakina. Sabalenka còn chưa thua một set nào từ đầu giải, trong khi Gauff đã phải đấu 4 trận liên tiếp kéo dài 3 set.

Diễn biến set 1 không cho thấy Gauff có cơ hội làm nên một màn lật đổ, cô đánh lỗi rất nhiều và mất break ngay ở ván đầu tiên. Tay vợt người Mỹ vất vả cứu được 3 điểm break ở ván 5 để rồi vẫn mất break thêm lần nữa ở game 7 và thua set 1 với tỷ số 2-6 chỉ sau 37 phút.

Nhưng sang set 2 câu chuyện lại khác hẳn. Sabalenka bỏ lỡ 1 break ở ván 2 và Gauff chơi chắc tay hơn, bản thân Gauff cũng có 2 cơ hội break ở các ván 5 và ván 7 nhưng Sabalenka cứu được. Nhưng tới ván 10 bản lề, Sabalenka từ chỗ dẫn 30-0 đã mắc liên tiếp 4 lỗi đánh hỏng, một cú giao 2 không tốt của cô được nối tiếp bằng cú trả bóng không qua lưới, mang lại điểm break và chiến thắng 6-4 trong set 2 cho Gauff.

