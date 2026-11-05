Bellingham trên đường thành “Beckham mới” của Real Madrid, khoe bạn gái quyến rũ

Tham vọng trở thành biểu tượng văn hóa

Jude Bellingham đang thu hút sự chú ý khi ra mắt chiến dịch quảng cáo cho thương hiệu nổi tiếng. Trong video, ngôi sao tuyển Anh tự tin tuyên bố: “Những biểu tượng sẽ tồn tại mãi mãi” trước khi ném chiếc áo về phía ống kính.

Bellingham được ngợi khen ở nhiều khía cạnh

Tuy nhiên, một bộ ảnh thời trang chưa đủ đưa Bellingham lên tầm vóc của David Beckham – người đã xây dựng đế chế hình ảnh bên cạnh bà xã Victoria trong nhiều thập kỷ.

Một biểu tượng thực thụ không chỉ cần ngoại hình mà còn phải có phong cách riêng, sức hút và khả năng tạo ảnh hưởng đến văn hóa đại chúng. Ở tuổi 23, Bellingham đã hội tụ nhiều yếu tố, từ tài năng bóng đá đến các hợp đồng quảng cáo giá trị.

Chuyện tình đình đám và những hợp đồng thời trang

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong hành trình phát triển của Bellingham. Mẹ anh, bà Denise, luôn là hậu phương vững chắc từ những ngày đầu tại Birmingham, qua Dortmund rồi đến Madrid. Cha anh, ông Mark, và em trai Jobe cũng có những dấu ấn riêng trong bóng đá.

Cô bạn gái xinh đẹp Ashlyn Castro của Jude Bellingham

Chuyện tình với người mẫu Ashlyn Castro càng giúp tiền vệ người Anh thu hút sự chú ý. Cô từng xuất hiện trên khán đài dành cho gia đình Bellingham, nhưng cả hai khá kín tiếng trên mạng xã hội.

Ở lĩnh vực thời trang, Bellingham đang có những bước tiến đáng kể. Tiền vệ Real Madrid cũng sở hữu bộ sưu tập Adidas Originals mang dấu ấn cá nhân. Anh là cầu thủ thứ hai trong lịch sử có bộ sưu tập riêng của dòng sản phẩm này, sau Lionel Messi.

Từ Birmingham đến Real Madrid và cuộc sống xa hoa

Sức hút của Bellingham trước hết đến từ tài năng trên sân cỏ. Anh từng giúp tuyển Anh vượt qua nhiều thời điểm khó khăn và trở thành một trong những gương mặt được kỳ vọng nhất của thế hệ mới. Người hâm mộ thậm chí dành riêng cho tiền vệ này ca khúc “Hey Jude”, lấy cảm hứng từ bản nhạc nổi tiếng của The Beatles.

Gia đình đóng vai trò quan trọng trong thành công của Jude Bellingham

Ở cấp CLB, Bellingham lần lượt chinh phục các danh hiệu tại Đức và Tây Ban Nha. Đỉnh cao là chức vô địch Champions League năm 2024 cùng Real Madrid, sau chiến thắng trước đội bóng cũ Dortmund tại Wembley.

Thành công trên sân cỏ cũng mang lại cho Bellingham cuộc sống xa hoa. Tại Tây Ban Nha, anh sở hữu biệt thự trị giá khoảng 5,5 triệu bảng ở khu La Finca danh tiếng, với sáu phòng ngủ, phòng gym, rạp chiếu phim và bể bơi ngoài trời.

Tại West Midlands, tiền vệ người Anh được cho là có một điền trang trị giá khoảng 7 triệu bảng. Cơ ngơi này gồm năm phòng ngủ, bể bơi trong nhà và ngoài trời, khu spa, phòng trưng bày danh hiệu cùng tiệm cắt tóc riêng.

Với tài năng, ngoại hình, phong cách sống xa hoa và sức ảnh hưởng ngày càng lớn, Bellingham đang hội tụ những yếu tố để trở thành biểu tượng mới của bóng đá thế giới. Dù vậy, để kế thừa vị thế David Beckham, anh vẫn cần chứng minh sức ảnh hưởng lâu dài vượt ra ngoài sân cỏ.