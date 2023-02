"Tứ đại lực sĩ" Hàn Quốc cơ bắp tuyệt đỉnh, bị "lép vế" trước mỹ nhân

Ở Hàn Quốc, Hwang Chul Soon là một người mẫu thể hình nổi tiếng trong giới gym, anh năm nay bước sang tuổi 40, sở hữu chiều cao 1m73 và cơ bắp vạm vỡ.

Chul Soon (trái) và người đẹp mang tên Song Kyun

Ngoài đam mê tập gym, Soon còn rất thích nhảy hip hop. Mặc dù là người châu Á nhưng Soon luôn tập luyện và bổ sung dinh dưỡng theo chế độ của các lực sĩ châu Âu. Đây cũng có thể là lý do giúp lực sĩ 40 tuổi người Hàn Quốc thành công hơn so với người khác.

Để có một thể hình chuẩn vạn người “thèm muốn” như hiện nay, Hwang Chul Soon đã nỗ lực rất nhiều trong quá trình tập luyện, từ một anh chàng mảnh khảnh, Hwang Chul Soon đã trở thành một ngôi sao thể hình với cơ bắp cuồn cuộn chỉ trong vòng vài năm ngắn ngủi.

Bắt đầu sự nghiệp từ năm 2009, Hwang Chul Soon thi đấu thể hình U.S. Musclemania và nhận được giải nhì hạng nhẹ. 3 năm sau đó, anh thực sự đạt được thành quả trong sự nghiệp, giành được ngôi vị Quán quân hạng nặng. Sau khoảng thời gian này, tên tuổi Hwang Chul Soon được nổi danh khắp nơi, ở bất kỳ cuộc thi nào anh cũng góp mặt và giành được rất nhiều danh hiệu.

Năm 19 tuổi, Hwang Chul Soon đến với thể hình như một hình thức đối phó với cách nhìn nhận của nhiều người. Hầu như mọi người cho rằng, 19 tuổi với cân nặng 57 kg quả là một con số không hề hợp lý (cứ gọi là ốm ốm).

Quyết tâm thay đổi chính mình, anh chàng Hwang Chul Soon tập luyện kinh khủng. Sau 12 năm tập luyện Hwang Chul Soon đã có thân hình siêu khủng, là hình mẫu đáng mơ ước của rất rất nhiều bạn trẻ hiện nay.

Người ta dùng nhiều từ ngữ để miêu tả về anh chàng này, "Quái vật thể hình Hàn Quốc", "Arnold Schwarzenegger của châu Á". Quả là không sai, hãy xem những bức hình mới nhất của anh ấy, ngay bên dưới đây, bạn sẽ thấy điều đó.

Ở Hàn Quốc, anh cùng nhiều đồng nghiệp nam thành lập nhóm các lực sĩ nam có cơ bắp tuyệt đẹp. Giống như các nhóm nhác, Chul Soon và các đồng nghiệp cũng nhận được rất nhiều lời mời quảng cáo, tham dự sự kiện và biểu diễn...

Trong một lần chụp ảnh với người đẹp Hàn Quốc mang tên Song Kyun, báo chí đã cho rằng nhóm thể hình của Soon đã bị lép vế. Trước những chàng trai cao to, người đẹp luôn biết cách tạo dáng, chọn góc ảnh hợp lý nhất để giúp bản thân tỏa sáng giữa dàn lực sĩ. Vẻ đẹp hình thể và sự thông minh của người đẹp được truyền thông đánh giá rất cao.

Cô nàng vốn là người mẫu thể hình bikini

Cô tỏa sáng dù đứng cạnh những ngôi sao thể hình nổi tiếng

"Tứ đại lực sĩ" Hwang Chul Soon, Dong Yeob Jo, Terrance Teo, Hyoung Sung Jin bị đánh giá không "ăn ảnh" bằng cô gái

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/34tu-dai-luc-si34-han-quoc-co-bap-tuyet-dinh-bi-34lep-ve34-tru...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/34tu-dai-luc-si34-han-quoc-co-bap-tuyet-dinh-bi-34lep-ve34-truoc-my-nhan-c28a47598.html