Từ cô gái Mường nghèo khó tới nhà vô địch SEA Games

Chồng là hậu phương vững chắc Để Quỳnh có thể yên tâm tập luyện, thi đấu, anh Chính, chồng cô đóng vai trò hết sức quan trọng. Anh Chính quê Tuyên Quang, hai người gặp nhau tại Hà Nội rồi kết hôn. Khi vợ có cơ hội vào Bình Dương lập nghiệp, anh Chính không nề hà theo vợ, chấp nhận làm hậu phương cho người phụ nữ của đời mình. Do đặc thù của thể thao thành tích cao, Quỳnh rất ít khi ở nhà. Gần như một tay chồng cô thu vén mọi việc, chăm sóc cậu con trai năm nay 5 tuổi. “Chồng tôi chưa khi nào than vãn vì vợ vắng nhà thường xuyên. Anh ấy không nói được những lời hoa mỹ nhưng luôn quan tâm và động viên tôi trong mỗi bước đi của sự nghiệp. Chỉ cần nghe “cố lên vợ” là tôi lại tràn đầy động lực”, tay đua 28 tuổi chia sẻ. “Tôi nghĩ đã là vợ chồng thì nên hiểu và chia sẻ với nhau mọi thứ. Đam mê của vợ tôi là xe đạp nên tôi hi sinh một chút cũng chẳng sao, miễn cô ấy được vui. Mà thực ra, lâu lâu mới được ở cùng nhau chưa hẳn đã không tốt, giáp mặt nhau hàng ngày có khi lại dễ chán”, anh Chính cười nói.