Trực tiếp tennis US Open ngày 8: Sinner coi chừng, Medvedev tái ngộ Borges

Nuno Borges - Daniil Medvedev: 0h30, 3/9, vòng 4 đơn nam

Với việc Novak Djokovic và Carlos Alcaraz bị loại, Medvedev trở thành tay vợt nam duy nhất từng vô địch US Open trong số những cái tên góp mặt ở vòng 4 giải Grand Slam cuối cùng trong năm. Bên cạnh đó, tay vợt người Nga còn có 2 lần lọt vào chung kết US Open vào các năm 2019 và 2023.

Medvedev trở thành ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu US Open năm nay

Đối thủ Medvedev là Borges, người mới lần đầu tiên lọt vào vòng 4 US Open. Tay vợt người Bồ Đào Nha phải trải qua trận đấu kéo dài 5 set đầy kịch tính mới có thể loại Jakub Mensik ở vòng 3. Do đó, tay vợt số 34 thế giới rõ ràng gặp bất lợi về mặt thể lực so với Medvedev, người chỉ cần 3 set trước Flavio Cobolli.

Cả hai lần gặp nhau trước đây giữa Borges và Medevev đều diễn ra trong năm nay, ở Australian Open và Halle Open. Medvedev giành chiến thắng trong cả lần đó. Vì vậy, chỉ cần chơi đúng phong độ, tay vợt người Nga thừa sức gieo sầu cho đối thủ thêm lần nữa.

Jannik Sinner - Tommy Paul: 7h30, 3/9, vòng 4 đơn nam

Kể từ khi thua set đầu tiên trong trận mở màn, Sinner đã không thua thêm set nào nữa trên con đường lọt vào vòng 4 US Open lần thứ 4 liên tiếp. Tay vợt số 1 thế giới thể hiện khả năng giao bóng ấn tượng với 15 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp trong trận thắng Christopher O'Connell ở vòng 3.

Sinner đang thể hiện khả năng giao bóng cực tốt

Trong khi đó, Paul trả giao bóng xuất sắc trong trận thắng Gabriel Diallo ở vòng 3 khi tay vợt người Mỹ giành được 72 điểm từ giao bóng của đối thủ. Giờ đây, tay vợt 27 tuổi đang đứng trước cơ hội lọt vào tứ kết Grand Slam lần thứ hai liên tiếp trong năm 2024.

Sinner và Paul từng gặp nhau 3 lần trong quá khứ, với 2 chiến thắng thuộc về tay vợt người Italia. Lần tái ngộ này, Paul sẽ nhận được sự cổ vũ của số đông khán giả nhà, đây có thể là liều thuốc tinh thần để anh gây ra khó khăn cho tay vợt số 1 thế giới.

Còn ở nội dung đơn nữ, sự chú ý sẽ hướng về hạt giống số 1 Iga Swiatek. Tay vợt số 1 thế giới sẽ đối đầu hạt giống số 16 Liudmila Samsonova vào lúc 6h ngày 3/9 (giờ Việt Nam). Người thắng sẽ gặp Diana Shnaider hoặc hạt giống số 6 Jessica Pegula ở tứ kết. Còn vào lúc 1h30 rạng sáng cùng ngày, cựu số 1 thế giới Caroline Wozniacki sẽ chạm trán hạt giống số 22 Beatriz Haddad Maia. Nếu đi tiếp, Wozniacki sẽ gặp người thắng trong cặp đấu giữa Karolina Muchova và hạt giống số 5 Jasmine Paolini diễn ra vào lúc 22h đêm nay (2/9, giờ Việt Nam).

Giờ Cặp đấu Trực tiếp Thứ hai, 02/09/2024 23:30 Jack Draper Tomas Machac SPOTV, SPOTV2 Thứ ba, 03/09/2024 00:30 Nuno Borges Daniil Medvedev SPOTV, SPOTV2 04:00 Alex De Minaur Jordan Thompson SPOTV, SPOTV2 07:30 Jannik Sinner Tommy Paul SPOTV, SPOTV2 US Open 2024 - đơn nữ - vòng 4 Thứ hai, 02/09/2024 22:00 Karolina Muchova Jasmine Paolini SPOTV, SPOTV2 Thứ ba, 03/09/2024 23:00 Diana Shnaider Jessica Pegula SPOTV, SPOTV2 01:30 Caroline Wozniacki Beatriz Haddad Maia SPOTV, SPOTV2 06:00 Iga Swiatek Liudmila Samsonova SPOTV, SPOTV2

Theo bạn tay vợt nào sẽ vô địch US Open 2024? Sinner Medvedev Zverev Tay vợt khác BÌNH CHỌN Xem kết quả Chia sẻ

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]