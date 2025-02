Trực tiếp tennis ATP và WTA 500: Medvedev chứng tỏ bản lĩnh, Taylor Fritz xuất trận

Daniil Medvedev - Mattia Bellucci: 1h30, 6/2, vòng 2 Rotterdam Open

Thất bại ngay vòng 2 Australian Open là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Medvedev ở mùa giải 2025. Bước vào giải ATP 500 Rotterdam Open, tay vợt người Nga rất quyết tâm bước lên ngôi cao nhất để xốc lại tinh thần.

Medvedev chưa đạt phong độ tốt nhất

Dù vậy, trận thắng nhọc nhằn "lão tướng" Stan Wawrinka sau 3 set ở vòng 1 cho thấy, Medvedev chưa thực sự lấy lại phong độ tốt nhất. Màn chạy đà chậm chạp của "Gấu Nga" khiến người hâm mộ lo lắng, bởi trước mắt anh là những đối thủ đáng gờm như De Minaur, Tsitsipas, đặc biệt Alcaraz có thể chờ đón.

Tiến vào vòng tiếp theo, hạt giống số 2 sẽ chạm trán Mattia Bellucci. Hồi đầu tháng, tay vợt người Italia vươn lên thứ hạng ATP cao nhất sự nghiệp (95). Đó là động lực để anh tự tin gây bất ngờ cho Medvedev trong trận đấu đêm nay.

Taylor Fritz - Arthur Rinderknech: 8h, 6/2, vòng 1 Dallas Open

Taylor Fritz tham dự ATP 500 Dallas Open với tư cách hạt giống 1, đồng thời nhận được sự cổ vũ từ khán giả nhà. Chính vì vậy, đương kim á quân US Open đặt tham vọng vô địch, trong bối cảnh những cái tên có khả năng ngáng đường anh như Casper Ruud, Tommy Paul, Ben Shelton hay Frances Tiafoe cũng chưa đạt phong độ ổn định.

Đối thủ của Fritz ở trận ra quân là Arthur Rinderknech. Trong quá khứ, họ từng 2 lần chạm trán đều tại các Grand Slam (Roland Garros 2023 và Wimbledon 2024) với phần thắng nghiêng về Fritz.

Tuy nhiên, tay vợt người Mỹ cần tới 4 set để khuất phục đối thủ trong những trận này. Rõ ràng, màn tái ngộ sắp tới giữa họ hứa hẹn sẽ xuất hiện diễn biến khó lường.

Cũng ở vòng 1 đơn nam Rotterdam Open, Félix Auger-Aliassime đối đầu Andrea Vavassori vào 19h. Đến 20h30, Matteo Berrettini gặp Tallon Griekspoor. Người chiến thắng trong cặp đấu này sẽ chạm trán hạt giống số 6 Stefanos Tsitsipas ở vòng 2. Ở vòng 2 đơn nữ giải WTA 500 Adu Dhabi Open, hạt giống số 1 Elena Rybakina gặp Katie Volynets vào 17h. Đến 21h30, hạt giống số 2 Paula Badosa đối đầu Linda Noskova. Trong khi đó ở vòng 1 đơn nam Dallas Open, Yoshihito Nishioka gặp Brandon Nakashima vào 1h ngày 6/2. Đến 2h30, cựu á quân US Open, Kei Nishikori đối đầu hạt giống số 6 Tomas Machac. Vào 9h30, Denis Shapovalov gặp Miomir Kecmanović.