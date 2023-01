Phân nhánh Australian Open 2023: Djokovic hẹn Nadal chung kết "trong mơ"

Vào trưa nay theo giờ Việt Nam (12/1), ban tổ chức giải đấu Australian Open 2023 đã tiến hành bốc thăm phân nhánh và kết quả thực sự làm hài lòng những fan tennis của Rafael Nadal (Tây Ban Nha) và Novak Djokovic (Serbia).

Nadal rơi vào nhánh đấu có phần khó hơn Djokovic tại Australian Open 2023

Do hạt giống số 1 Carlos Alcaraz (Tây Ban Nha) không thể góp mặt vì chấn thương nên tay vợt số 2 Nadal được đôn lên chiếm vị trí hàng đầu và nằm ở nhánh 1. Trong khi đó tay vợt số 5 thế giới người Serbia là hạt giống số 4, tay vợt 35 tuổi được sắp xếp ở nhánh số 6.

Và theo phân nhánh mới nhất, hai ngôi sao này sẽ không chạm trán nhau trước trận đấu cuối cùng, đồng nghĩa trận chung kết "trong mơ" có cơ hội diễn ra.

"Bò tót" sẽ khởi đầu giải đấu với đối thủ Jack Draper (Anh), tay vợt 21 tuổi đang xếp hạng 40 thế giới. Nếu chạy đà thành công, ngôi sao đang sở hữu 22 Grand Slam có thể chạm trán với một trong hai tay vợt người Mỹ Mackenzie McDonald hoặc Brandon Nakashima tại vòng 2. Tới vòng 3, đối thủ tiềm năng là Yoshihito Nishioka, ngôi sao người Nhật Bản đang giữ hạng 33 thế giới.

Thử thách thực sự tới tại vòng 4, "Bò tót" 36 tuổi có thể phải gặp lại Frances Tiafoe (Mỹ), người từng đánh bại anh tại vòng 4 US Open 2022. Vòng tứ kết Daniil Medvedev, hạt giống số 7 người Nga là đối thủ sẵn sàng đánh bại "Vua đất nện". Và muốn đi tới chung kết, Nadal nhiều khả năng phải đánh bại đối thủ người Hy Lạp Stefanos Tsitsipas tại bán kết.

Với Novak Djokovic hành trình bắt đầu bằng đối thủ Roberto Baena, tay vợt Tây Ban Nha đang giữ hạng 75 thế giới. Tiếp đó có thể gặp Hugo Dellien tại vòng 2, trước khi gặp hạt giống đầu tiên Grigor Dimitrov (Bulgaria, hạt giống số 27) tại vòng 3 và sau đó Pablo Carreno Busta chính là đối thủ tiềm năng ở vòng 4.

Tại tứ kết, tay vợt đang có 9 danh hiệu Australian Open nhiều khả năng chạm trán Andrey Rublev (Nga, hạt giống số 4) và để giành vé vào trận đấu tranh cúp, Nole phải đánh bại hạt giống số 2 Casper Ruud (Na Uy) tại bán kết.

Nếu trận chung kết "trong mơ" xảy ra, Djokovic chắc chắn là tay vợt được đánh giá cao hơn dù Nadal đang giữ vị thế đương kim vô địch. Trong 2 lần gặp nhau ở Australian Open trước đó, hai tay vợt đều đụng độ ở chung kết và phần thắng đều dành cho Nole. Lần đầu tiên tại Australian Open 2012 và lần gần nhất vào năm 2019.

Kyrgios là tay vợt khó chịu với tất cả các đối thủ

Ngoài những hạt giống hàng đầu, người ta cũng quan tâm tới Nick Kyrgios. Á quân Wimbledon 2022 nằm ở nhánh 5 sẵn sàng cản bước các đối thủ được đánh giá cao hơn.

Với khí phách và tài năng của mình, ngôi sao nước chủ nhà hoàn toàn có thể thi đấu sòng phẳng với hai hạt giống hàng đầu nhánh 5 đó là Holger Rune (số 9, dự kiến gặp ở vòng 3) và số 5 Rublev (dự kiến gặp vòng 4). Trận ra quân "Trai hư" đối đầu Roman Safiullin (Nga).

Cũng ở nhánh đấu này có màn so tài nóng bỏng ngay vòng 1, cựu vô địch US Open 2020 Dominic Thiem đối đầu Rublev. Tay vợt Áo đang trên đường tìm lại phong độ còn Rublev đang thể hiện được nhiều giá trị ở thời điểm hiện tại, đó chắc chắn là màn so tài không dễ cho cả hai.

Swiatek (áo trắng) và Jabeur (áo đỏ) đều chưa có danh hiệu Australian Open

Chuyển qua đơn nữ. Iga Swiatek (Ba Lan) và Ons Jabeur (Tunisia) lần lượt là hai hạt giống cao nhất của giải. Vào lúc này dường như không có ai đủ sức đánh bại được tay vợt số 1 thế giới Swiatek, tuy nhiên Jabeur thì không được phép chủ quan, muốn giành vé vào trận đấu cuối cùng giành Grand Slam đầu tiên sự nghiệp, ngôi sao tới từ châu Phi phải chơi với 200% sức mạnh.

Australian Open 2023 bắt đầu diễn ra từ 16/1, với tổng giải thưởng lên tới hơn 52 triệu USD. Nhà vô địch hai nội dung đơn nam, nữ sẽ nhận phần thưởng trị giá hơn 2 triệu USD. Nadal và Ashleigh Barty (Úc) đang là nhà đương kim vô địch đơn nam, nữ tại giải đấu lần này, và chỉ có mình "Bò tót" đứng ra bảo vệ danh hiệu, Barty hiện đã giải nghệ.

Australian Open 2023 Theo bạn, tay vợt nào sẽ lên ngôi vô địch đơn nam Australian Open 2023? Nadal Medvedev Djokovic Tsitsipas Zverev Casper Ruud Tay vợt khác Bình chọn Xem kết quả

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/phan-nhanh-australian-open-2023-djokovic-hen-nadal-chung-ket-3...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/phan-nhanh-australian-open-2023-djokovic-hen-nadal-chung-ket-34trong-mo34-c28a46469.html