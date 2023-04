Nông thôn Việt Marathon - Nghệ An 2023: Chạy ven sông Lam, ngắm phà Bến Thủy, ăn món Nghệ và nghe Ví, Giặm

Không chỉ được sải rộng bước chân nơi cửa biển, các runner còn được nghe Ví, Giặm, khám phá di sản văn hóa, ẩm thực của vùng đất “hấp dẫn và có tiếng nhất của Việt Nam từ nhiều thế kỷ qua” (*).

Đây cũng là lần đầu tiên có một giải chạy được tổ chức chuyên nghiệp tại quê hương Bác Hồ.

Nông thôn Việt Marathon “Nghệ An 2023 – Về miền Ví Giặm” có 4 cự ly: 5km, 10km, 21km và 42km. Xuất phát từ Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Vinh), các runner sẽ được chạy trên cung đường ven sông Lam, phà Bến Thủy lừng lẫy một thời; thưởng ngoạn bình minh trên cầu Cửa Hội – cây cầu dây văng lớn nhất miền Trung với độ dài gần 5,3km, nối hai tỉnh Nghệ An – quê hương nữ sĩ Hồ Xuân Hương với Hà Tĩnh - quê hương đại thi hào Nguyễn Du. Giải chạy hứa hẹn sẽ là nơi làm say đắm biết bao trái tim runner yêu khám phá, thích trải nghiệm tại thành phố bên bờ Sông Lam sơn thủy hữu tình nổi tiếng.

Chạy bộ là một trong những môn thể thao đang được nhiều người yêu thích. Ảnh: Hoàng Cường.

Giải chạy diễn ra đúng dịp Festival Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh (từ ngày 12 – 18/8/2023), được xem là “cột mốc” kích cầu du lịch những tháng cuối năm của tỉnh Nghệ An. Ngoài việc ngắm cảnh sắc quê Bác chuyển động theo từng bước chân từ lúc nhá nhem sáng tới khoảnh khắc bình minh ven sông Lam, các VĐV còn có cơ hội được nghe hai lối dân ca đặc trưng của người Nghệ Tĩnh là hát Ví, hát Giặm trong buổi biểu diễn tổng kết Festival tối 18/8. Thông qua giải chạy Về miền Ví Giặm, BTC mong muốn góp một phần vào việc bảo vệ, lan tỏa một trong những di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Ông Nguyễn Đức Quang, Tổng biên tập Tạp chí Nông thôn Việt cho biết: “So với các giải chạy khác, những giải chạy do Tạp chí Nông thôn Việt tổ chức đều hướng về những địa phương, những vùng đất mới lạ, độc đáo chưa từng có giải chạy nào khai phá. Trong đó, đặc biệt đề cao trải nghiệm văn hóa bản địa. Ban tổ chức mong muốn, thông qua một hoạt động thể thao, các VĐV có cơ hội được đặt chân đến những vùng đất có đầy đủ sắc thái - Không chỉ thiên nhiên tươi đẹp, không chỉ các di tích lịch sử - văn hóa, lễ hội đặc sắc, mà còn có những nông sản đặc biệt, những món ăn được chế biến độc đáo “chẳng nơi nào có được…”.

Trong dịp này, tạp chí Nông thôn Việt cũng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao, Sở Nông nghiệp & PTNT và các cơ quan chức năng, các tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh… của tỉnh Nghệ An tổ chức Triển lãm xúc tiến thương mại nông sản - Lễ hội văn hóa ẩm thực ngay tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Mục đích: Quảng bá – giới thiệu nét đặc sắc văn hóa, các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, tiêu biểu trên địa bàn tỉnh, qua đó, tạo ra các cầu nối xúc tiến thương mại, kích thích tiêu thụ hàng nông sản của tỉnh.

Đồng thời, giới thiệu văn hóa ẩm thực độc đáo của xứ Nghệ đến với đông đảo du khách, đặc biệt các món ăn từ những vùng sâu, vùng xa hoặc vùng biên giới… mà du khách, ngay cả người Nghệ An ở thành thị, ít có cơ hội tiếp cận và thưởng thức…

(*) lời của nhà sử học người Pháp Philippe Papin, tác giả của nhiều cuốn sách về lịch sử và văn hóa Việt Nam.

