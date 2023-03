Dàn người đẹp và vận động viên làm nóng giải chạy bộ lâu đời nhất tại Việt Nam

Sáng 25/3, lễ thượng cờ Tổ quốc tại giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong 2023 lần thứ 64 được tổ chức ở Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu.

Dàn người đẹp, Hoa hậu có mặt tại Lai Châu cùng khuấy động không khí bên lề trước giải chạy lâu đời nhất Việt Nam

Để thể hiện sự tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đến bao thế hệ đi trước, thể hiện ý chí Việt, tâm hồn Việt, thể hiện sự tin tưởng vào tương lai xanh của Tổ quốc, Ban tổ chức (BTC) cùng các vận động viên (VĐV) tham dự sự kiện, người dân Lai Châu cùng nhau trải lá cờ Tổ quốc rộng 540m2 trên Quảng trường Nhân dân. Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương của các VĐV, cổ động viên tham gia giải.

Lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió tại Quảng trường Nhân dân ngày hôm nay đã kết nối bao trái tim người Việt Nam, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết bền vững, ý chí kiên cường cùng sự hòa ái, bao dung đã hun đúc bao thế hệ người Việt Nam. Các thành viên tham dự sự kiện cùng nghiêng mình biết ơn quá khứ, cùng trân trọng những phút giây hiện tại và cùng tin tưởng vào tương lai tươi sáng là tiền đề để dựng xây một Việt Nam hùng cường của ngày mai.

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm đối với quê hương của các VĐV, CĐV tham gia giải. Tiền thân là Việt dã toàn quốc giải có khởi đầu từ năm 1958 (sự kiện chạy lâu đời nhất Việt Nam), nay giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong đã phát triển trở thành là giải điền kinh hàng đầu, thu hút đông đảo VĐV tham dự.

Lãnh đạo tỉnh Lai Châu, đông đảo vận động viên, du khách và người dân tỉnh Lai Châu cũng đã tham dự lễ thượng cờ.

Có mặt ở lễ thượng cờ còn có Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy; Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thanh Thuỷ; Hoa hậu Liên lục địa 2022 Lê Nguyễn Bảo Ngọc; Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân; Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2020 Ngọc Thảo; Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2022 Trịnh Thuỳ Linh; Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2022 Ngọc Hằng; Người đẹp Nhân ái Hoa hậu Việt Nam 2022 Nguyễn Ngọc Mai; Hoa khôi Cần Thơ Huỳnh Thuý Vi.

Sự kiện diễn ra trong 3 ngày từ ngày 24 đến ngày 26/3 tại thành phố Lai Châu, trong đó các runner sẽ thi đấu chính thức vào ngày 26/3. Đây là năm thứ 7 giải cho phép VĐV phong trào tham dự, bên cạnh hàng trăm VĐV chuyên nghiệp tham dự giải mỗi năm như 63 mùa giải trước đây. Có hơn 4.000 VĐV, trong đó có 225 VĐV chuyên nghiệp, sẽ tham gia tranh tài ở 4 cự ly thi đấu: 5km, 10km, 21,0975km và 42,195km.

Giải chạy tại Lai Châu, VĐV Hà Thị Hậu đặt quyết tâm lớn. Ban đầu, động lực chính của Hà Thị Hậu là lấy lại vóc dáng. Sau đó, qua các chiến thắng giành được, cô dần thích cảm giác thử thách bản thân nhiều hơn nữa, liên tiếp đặt mình vào các rào cản và vượt qua chúng.

Runner Hà Hậu niềm tự hào của marathon Việt Nam

Cô gái người Lào Cai, nhà vô địch nữ Việt Nam đầu tiên ở giải UTMB Thailand (cự ly 50km), đang hướng tới mục tiêu tiếp theo: chinh phục giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Tiền Phong Marathon lần thứ 64.

Nhân dịp này, các đơn vị ở Lai Châu cũng đã hưởng ứng tích cực các chương trình hoạt động cộng đồng cho bà con. Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) phối hợp với UBND huyện Phong Thổ tổ chức chương trình trồng mới 2.500 cây Lát hoa tại xã Bản Lang, thị xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Hoạt động trên nằm trong chương trình trồng “1 triệu cây Xanh” do đơn vị phát động nhằm hưởng ứng Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ. Các vận động viên là thành viên Câu lạc bộ chạy BIDVRUNNERS và những người bạn tham gia giải chạy Tienphong Marathon đã trao tặng chương trình An sinh xã hội có ý nghĩa trị giá 45 triệu đồng, gồm 6 máy lọc nước trị giá 30 triệu đồng cùng 30 phần quà cho các cháu học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trường mầm non xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Một số hình ảnh đẹp về lễ thượng cờ và các hoạt động ý nghĩa trong sáng 25/3 tại Lai Châu

Những hình ảnh cảm xúc về lễ thượng cờ

Dàn người đẹp và các runner cùng ban tổ chức có nhiều hoạt động ý nghĩa

Hàng nghìn runner hào hứng đến nhận và khoe số áo BIB. Ảnh theo BTC

Các vận động viên là thành viên Câu lạc bộ chạy BIDVRUNNERS và những người bạn tham gia giải chạy Tienphong Marathon đã trao tặng chương trình An sinh xã hội có ý nghĩa trị giá 45 triệu đồng cho các cháu học sinh dân tộc có hoàn cảnh khó khăn ở điểm trường xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dan-nguoi-dep-va-van-dong-vien-lam-nong-giai-chay-bo-lau-doi-n...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dan-nguoi-dep-va-van-dong-vien-lam-nong-giai-chay-bo-lau-doi-nhat-tai-viet-nam-c28a50531.html