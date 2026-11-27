Dương tính với chất cấm ở cả hai mẫu xét nghiệm tại ASIAD 2026, Pitchamon Opatniputh chỉ nhận án cấm thi đấu 3 tháng. Đáng chú ý, mỹ nhân cầu lông Thái Lan chỉ còn hơn 3 tuần chờ đợi để đủ điều kiện tái xuất.

Mỹ nhân cầu lông tuổi 19 sắp trở lại sau sóng gió doping

Án phạt nhẹ bất ngờ dành cho mỹ nhân cầu lông

Ngày 27/11, truyền thông Thái Lan đồng loạt đưa tin Liên đoàn Cầu lông thế giới (BWF) đã xác nhận án phạt đối với Pitchamon Opatniputh, nữ tay vợt có biệt danh Pink, sau vụ vi phạm quy định chống doping tại ASIAD 2026 ở Nhật Bản.

Theo The Thaiger, Pitchamon chỉ bị cấm thi đấu 3 tháng. Do án phạt được tính hồi tố từ thời điểm đình chỉ tạm thời, người đẹp 19 tuổi sẽ hết hạn án phạt vào ngày 20/12 và đủ điều kiện trở lại thi đấu từ ngày 21/12.

Như vậy, kể từ thời điểm án phạt được công bố, Pitchamon chỉ còn hơn 3 tuần phải chờ đợi.

Trước đó, ngày 17/9, nữ tay vợt người Thái Lan được lấy mẫu xét nghiệm doping ngoài thi đấu tại Nagoya (Nhật Bản). Kết quả cho thấy cô dương tính với furosemide, một loại thuốc lợi tiểu có khả năng che giấu sự hiện diện của các chất cấm khác.

Ngày 24/9, mẫu B được phân tích theo yêu cầu của Pitchamon và tiếp tục cho kết quả dương tính.

Đến ngày 19/10, Cơ quan Kiểm tra quốc tế (ITA) xác nhận Pitchamon đã chấp nhận các hình thức xử lý của Hội đồng Olympic châu Á (OCA), bao gồm việc bị loại khỏi ASIAD 2026 và thu hồi thẻ công nhận tham dự đại hội.

So với những án đình chỉ kéo dài từ 2-4 năm có thể được áp dụng trong các vụ vi phạm quy định chống doping, mức phạt 3 tháng dành cho Pitchamon tương đối nhẹ. Tuy nhiên, BWF chưa công bố chi tiết căn cứ giảm nhẹ hình phạt cũng như nguyên nhân chất cấm đi vào cơ thể nữ tay vợt.

"Thần đồng" cầu lông Thái Lan có cơ hội làm lại

Sinh ngày 4/1/2007 tại Chiang Mai, Pitchamon được xem là một trong những tài năng sáng giá của cầu lông nữ Thái Lan. Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, cô còn được chú ý nhờ những bước tiến ấn tượng về chuyên môn.

Pitchamon từng giữ ngôi số 1 trẻ thế giới và đăng quang giải vô địch trẻ thế giới năm 2023 khi mới 16 tuổi.

Sau chức vô địch Baoji China Masters 2025, người đẹp tiếp tục vào chung kết Indonesia Masters (Super 500) và Orleans Masters (Super 300) trong năm 2026, từng vươn lên nhóm 20 tay vợt nữ hàng đầu thế giới.

Vụ doping tại ASIAD là vết gợn lớn trong sự nghiệp đang lên của Pitchamon. Dù vậy, án đình chỉ tương đối ngắn giúp nhà vô địch trẻ thế giới không phải nghỉ thi đấu dài hạn, qua đó có cơ hội trở lại và tìm lại phong độ trong mùa giải 2027.