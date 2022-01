Nóng bỏng ATP Cup ngày 6: Medvedev, Zverev chưa hết nguy cơ bị loại

Những diễn biến của ATP Cup trong ngày thi đấu 6/1 sẽ xoay quanh cục diện của hai bảng B, C. Nhưng đáng chú ý nhất là bảng C, vì sau 2 lượt trận vẫn chưa xác định được bất cứ đội tuyển nào sẽ đoạt vé đi tiếp. Lúc này cả 4 đội ở bảng C đều đã thắng 1, thua 1 và chỉ có hiệu số phụ giúp Mỹ tạm đứng đầu bảng, Anh và Đức lần lượt xếp sau trong khi Canada đứng cuối.

Alexander Zverev và ĐT Đức chưa chắc chắn vé đi tiếp ở bảng C

Dan Evans sẽ mở đầu loạt trận Anh – Mỹ với trận gặp John Isner, trong khi Cameron Norrie đối đầu Taylor Fritz. Evans thắng cả 3 trận từ đầu giải để tiếp tục thể hiện phong độ ổn định giống như lần dự giải năm 2020, nhưng Norrie thì đã thua cả Alexander Zverev lẫn Felix Auger-Aliassime với tư cách tay vợt số 1 của Anh. Thực tế Norrie chưa từng thắng một đối thủ trong top 400 ở 6 lần đánh đơn tại ATP Cup.

Nhưng Isner và Fritz sẽ cảm thấy áp lực bởi nếu 2 trận đánh đơn không phân thắng bại, họ sẽ phải gặp cặp chuyên gia đánh đôi Jamie Murray – Joe Salisbury và lợi thế kinh nghiệm của cặp này sẽ khiến cơ hội của ĐT Anh là rất đáng kể. Có thể nói nếu chỉ một trong 2 người giữa Evans và Norrie thắng được trận đánh đơn của mình, tuyển Anh sẽ có cơ hội đi tiếp tăng đáng kể.

Ở cặp đấu còn lại, tuyển Canada có vẻ không muốn rủi ro khi chọn Auger-Aliassime đấu với Zverev, bất chấp Zverev đã thua Denis Shapovalov 2 lần tại ATP Cup. Cả 2 trận gặp Fritz và Norrie đều chứng kiến Auger-Aliassime chật vật, thậm chí suýt mất thế dẫn trước với cách biệt lớn, trong khi Zverev từ đầu giải đã có lịch thi đấu dễ nhất từ trước tới nay.

ĐT Canada có lý do để cẩn thận với Shapovalov bởi anh này đã thua Dan Evans và sau đó bỏ qua trận đánh đơn với Isner do kiệt sức, hơn nữa Shapovalov đang trong một chuỗi 4 trận thua liên tiếp các trận đấu đơn ở ATP Cup.

Jan Lennard Struff dù thắng Isner nhưng vẫn phải mất 3 set nên sẽ là đối thủ vừa tầm cho Shapovalov, và nếu Auger-Aliassime không hạ được Zverev thì bộ đôi Canada sẽ đánh cược vé đi tiếp với trận gặp 2 chuyên gia đánh đôi Kevin Krawietz / Tim Pütz.

ĐT Nga của Daniil Medvedev đã toàn thắng 2 trận ở bảng B nhưng chưa chắc chắn vé vòng trong

Ở bảng B, Nga đã đứng đầu do thắng 2 lượt trận, trong khi Pháp chắc chắn bị loại và cuộc tranh giành vé còn lại sẽ là giữa Nga với Italia và Australia.

Daniil Medvedev và Roman Safiullin sẽ có cuộc đọ sức với bộ đôi Jannik Sinner và Matteo Berrattini ở cả trận đánh đơn và đánh đôi, và phía Nga sẽ rất tự tin bởi phong độ tốt ngoài dự kiến của Safiullin, người chỉ là tay vợt thay thế ở trước giải.

Australia sẽ phải lo thắng ĐT Pháp với kết quả tốt nhất có thể bởi Italia đang xếp trên họ nhờ hiệu số. Khó khăn cho họ là James Duckworth đang đau nhẹ ở hông nên sẽ không dễ thắng được Arthur Rinderknech, trong khi ở trận đánh đơn còn lại Alex de Minaur phải coi chừng Ugo Humbert, người đã giành thắng lợi bất ngờ trước Daniil Medvedev.

ATP Cup ngày thi đấu 6/1 Bảng B Nga - Italia 6h: Roman Safiullin - Jannik Sinner Khoảng 7h30: Daniil Medvedev - Matteo Berrettini Khoảng 9h: Daniil Medvedev / Roman Safiullin - Matteo Berrettini / Jannik Sinner Australia - Pháp 13h30: James Duckworth - Arthur Rinderknech Khoảng 15h: Alex de Minaur - Ugo Humbert Khoảng 16h30: John Peers / Luke Saville - Fabrice Martin / Édouard Roger-Vasselin Bảng C: Anh - Mỹ 6h: Dan Evans - John Isner Khoảng 7h30: Cameron Norrie - Taylor Fritz Khoảng 9h: Jamie Murray / Joe Salisbury - Taylor Fritz / John Isner Đức - Canada 13h30: Jan-Lennard Struff - Denis Shapovalov Khoảng 15h: Alexander Zverev - Félix Auger-Aliassime Khoảng 16h30: Kevin Krawietz / Tim Pütz - Félix Auger-Aliassime / Denis Shapovalov

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/nong-bong-atp-cup-ngay-6-medvedev-zverev-chua-het-nguy-co-bi-loai-c28a23209.html