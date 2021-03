Người đẹp Yoga mê mẩn xoạc chân như Phương Trinh Jolie: Phải chịu đựng ra sao?

Thứ Ba, ngày 02/03/2021 10:53 AM (GMT+7)

(Tin thể thao) Câu chuyện tập luyện để có động tác xoạc chân đẹp của các cô gái được nhiều người quan tâm. Đằng sau những bức ảnh xoạc chân đẹp mắt và điệu nghệ, những mỹ nhân tập Yoga như Phương Trinh Jolie, Kim Trà My hay Nguyễn Mai Sương đã phải trải qua không ít đau đớn trong tập luyện.

Động tác xoạc chân (The Splits) là một trong những tư thế thường thấy với những người theo đuổi bộ môn Yoga. Tuy là động tác khó, mang tính thử thách rất cao nhưng cũng mang lại rất nhiều lợi ích cho cơ thể.

Phương Trinh Jolie có 8 năm gắn bó với Yoga

“Động tác này giúp cơ thể được kéo giãn triệt để, qua đó giúp cải thiện tăng chiều cao, sự dẻo dai, tránh các bệnh về xương khớp, cải thiện khả năng giữ thăng bằng, mở khớp hông, giúp đùi, đầu gối, mắt cá chân khỏe hơn, giúp bạn có đôi chân thon gọn và hấp dẫn hơn”, nữ diễn viên Phương Trinh Jolie mở đầu trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi.

Phương Trinh Jolie là một trong những người đẹp tập luyện thể thao giỏi hàng đầu trong showbiz Việt, đặc biệt là môn Yoga. Tính đến nay, cô đã có khoảng 8 năm gắn bó với bộ môn này và luyện tập đều đặn mỗi ngày. Cô thường xuyên làm người hâm mộ "tròn mắt" khi giới thiệu hình ảnh mình thực hiện những động tác Yoga rất khó.

Nữ diễn viên xinh đẹp có không ít những hình ảnh thực hiện các động tác khó vô cùng ấn tượng

Dù vậy, Phương Trinh cho biết cô đã trải qua không ít khó khăn khi luyện tập được động tác xoạc chân: “Động tác này tuy dễ mà khó vì cần phải siêng năng, chịu được đau đớn và tập thường xuyên. Trinh nhớ hồi xưa mình bỏ học vì quá đau khi học ép dẻo. Nhưng lớn lên lại mê Yoga và tự mình học lại. Cũng nhờ từng học qua thể dục nhịp điệu mà Trinh tập Yoga, hay xoạc chân cũng dễ hơn”.

Trong khi đó, mỹ nhân lọt vào top 5 Người đẹp Thể thao Hoa hậu Việt Nam 2020 Kim Trà My cho biết cô đã mất khoảng 3 tháng mới có thể thực hiện thành công động tác xoạc chân này.

Người đẹp thể thao của cuộc thi HHVN 2020 Kim Trà My có khả năng tập Yoga trên dây điêu luyện

“Xoạc chân cần kết hợp sự dẻo dai ở vùng hông, gân kheo, gân cụt và xương tứ giác. Biết được nhiều lợi ích của nó nên My đã cố gắng tập. Những ngày đầu do quá thúc ép bản thân nên My bị đau đến chảy cả nước mắt. Dần dần tôi hiểu muốn thành công phải chậm lại để cơ thể thích nghi”.

“Sau 3 tháng tập luyện My đã thực hiện được. Giờ đây My tập động tác này vào mỗi buổi tối để thư giãn đôi chân sau một ngày dài hoạt động mệt mỏi. Rất hiệu quả”, Trà My kể.

Hot girl Yoga Nguyễn Mai Sương biểu diễn động tác xoạc chân

Đáng chú ý, hot girl Yoga nổi tiếng Nguyễn Mai Sương cho rằng không phải ai cũng có thể thực hiện thành công động tác này: “Tập được nhanh hay chậm tùy vào cơ địa của mỗi người. Có người mất đến 3-6 tháng, cũng có người chỉ vài tuần là thực hiện được. Nó còn liên quan đến vấn đề xương của cơ thể. Tôi gặp trường hợp có những người tập Yoga rất chăm chỉ nhiều năm liền nhưng vẫn không thực hiện được”.

Chia sẻ bí quyết tập xoạc chân thành công của bản thân, Mai Sương nói: “Khi tập các bạn nên chú ý đến việc giãn xương khớp trước. Tốt nhất là nên luyện tập qua các động tác mở khớp hông và kéo giãn cơ thể nhẹ trước khi tập tư thế xoạc chân. Ví dụ như tư thế Yoga Con Thằn lằn đứng tấn (Lizard Lunge), Yoga xoạc một nửa (Half Split Pose) hay Yoga ngồi gập người hai chân mở rộng (Wide-Angle Seated Forward Bend)”.

