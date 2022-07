Người đẹp bóng chuyền Kim Thanh “nhận quà”, Thanh Thúy lỡ hẹn giải châu Á

Hot girl phụ công Trà Giang khoe bộ sưu tập “khủng”, cám ơn Polina

Sau khi cùng các đồng đội tại Geleximco Thái Bình làm nên kỳ tích giành chức vô địch quốc gia 2022, phụ công xinh đẹp Đinh Thị Trà Giang đã đăng tải hình ảnh khoe bộ sưu tập huy chương “khủng” của mình sau nhiều năm thi đấu.

Trà Giang ăn mừng cùng Polina và khoe bộ sưu tập thành tích của mình

Bên cạnh đó, Trà Giang cũng không quên gửi lời cảm ơn đến người đồng đội Polina Rahimova đã góp công rất lớn giúp cô có chức vô địch quốc gia đầu tiên trong sự nghiệp. Trà Giang hi vọng sẽ có thể tái ngộ và chơi bóng cùng nữ đối chuyền người Azerbaijan trong tương lai.

Trà Giang chuyển đến Geleximco Thái Bình từ đầu năm 2022 từ CLB Thanh Hóa. Nữ phụ công 29 tuổi được xem là VĐV khoác áo nhiều CLB nhất lịch sử bóng chuyền Việt Nam với 8 đội bóng gồm Hà Nội VC, Vietso Petro, Thanh Hóa, Thông tin Liên Việt PostBank, VTV Bình Điền Long An, Kinh Bắc Bắc Ninh, Than Quảng Ninh và Geleximco Thái Bình.

Vĩnh Phúc tốn gần 400 triệu thuê ngoại binh vẫn xuống hạng

Theo đó, số tiền mà đội bóng Bamboo Airways Vĩnh Phúc phải bỏ ra để thuê ngoại binh Katerina Zhikova vào khoảng 16.500 USD (gần 400 triệu đồng). Tuy nhiên đoàn quân của HLV Nguyễn Trung Dũng đã kết thúc mùa giải với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng, qua đó phải trở lại chơi ở giải hạng A chỉ sau đúng một năm giành được suất thăng hạng.

Katerina Zhikova thi đấu mờ nhạt dù được thuê với số tiền gần 400 triệu đồng

Sở hữu chiều cao 1m87, Katerina Zhikova được kỳ vọng rất nhiều. Nhưng việc có thời gian làm quen quá ngắn, không hòa nhập được với đồng đội cùng phong độ nghèo nàn khiến nữ ngoại binh này gây thất vọng khi thi đấu cực kỳ mờ nhạt.

Chủ công Thanh Thúy không tập trung tuyển quốc gia dự cúp châu Á 2022

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung vào ngày 25/7 tại Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội để tập luyện nhằm chuẩn bị tham dự cúp châu Á diễn ra từ ngày 21-29/8 tại Philippines.

Thanh Thúy không tham dự cúp châu Á 2022 cùng tuyển Việt Nam

Tuy nhiên theo khẳng định của lãnh đạo VTV Bình Điền Long An, đơn vị chủ quản cho biết Thanh Thúy sẽ không thể góp mặt trong kỳ tập trung lần này cũng như ở giải đấu sắp tới. Lý do là vì nữ chủ công cao 1m93 sẽ sang Nhật Bản vào cuối tháng 7 để thực hiện hợp đồng tập luyện và thi đấu cho CLB PFU BlueCats ở V-League mùa giải 2022/2023.

Được biết, ban huấn luyện tuyển Việt Nam sẽ triệu tập nữ VĐV kỳ cựu Đoàn Thị Xuân (Than Quảng Ninh) để thay thế vị trí của Thanh Thúy.

Hot girl Kim Thanh trở lại tuyển quốc gia nhờ đổi vị trí

Cũng trong danh sách tuyển quốc gia lần này, nữ VĐV xinh đẹp Đặng Thị Kim Thanh bất ngờ được triệu tập. Trước đây, Kim Thanh thường được bố trí thi đấu ở vị trí đối chuyền tại VTV Bình Điền Long An, điều này khiến cánh cửa khoác áo tuyển quốc gia của cô gần như không còn khi ở tuyển có 2 đối chuyền rất nổi bật là Hoàng Thị Kiều Trinh và Nguyễn Thị Bích Tuyền.

Kim Thanh được gọi lên tuyển quốc gia khi chơi xuất sắc ở vị trí phụ công

Ở giải VĐQG 2022, Kim Thanh được trả về vị trí phụ công sở trường khi Long An có một đối chuyền trẻ chơi rất hay là Nguyễn Thị Trà My. Việc thi đấu nổi bật ở giải đấu lần này và trước đó là giúp Long An vô địch cúp Hoa Lư đã giúp cho Kim Thanh có một suất ở tuyển quốc gia.

Kim Thanh là một trong hai cái tên nặng ký nhất cho danh hiệu “hoa khôi bóng chuyền” ở giải quốc gia năm nay. Tuy nhiên, người đoạt danh hiệu này là chuyền hai Nguyễn Thu Hoài (Vietinbank).

HLV Trần Văn Giáp khen nức nở siêu ngoại binh 1m98

Sau khi đưa Geleximco Thái Bình đến chức vô địch lịch sử sau 15 năm, HLV Trần Văn Giáp đã dành rất nhiều lời có cánh cho các học trò, đặc biệt là màn trình diễn thượng hạng của Polina Rahimova. Thậm chí HLV này còn cho rằng nữ ngoại binh cao 1m98 vẫn chưa thể hiện được hết khả năng của bản thân.

HLV Trần Văn Giáp

"Trước khi tiếp xúc với Polina chúng tôi chỉ biết một vài thông tin của cô ấy qua báo chí và băng ghi hình. Khi cô ấy sang Việt Nam thực sự chúng tôi may mắn có được một VĐV đẳng cấp, chuyên nghiệp và có trình độ tầm cỡ thế giới. Polina đang trong quá trình nghỉ giữa 2 mùa giải nên thể lực và cảm giác bóng của cô ấy chưa tốt nên vẫn chưa thể hiện được hết phong độ của bản thân”, ông Giáp nói.

