“Ngôi sao” 180 triệu bảng “đứng chơi” vẫn kiếm tiền như Ronaldo, Messi

(Tin thể thao, tin đua ngựa) Chú ngựa không cần đua trong năm 2021 vẫn có thể kiếm nhiều tiên hơn Ronaldo, Messi, Mbappe...

Theo The Sun (Anh), chú ngựa đực mang tên Galileo, được ví như một "Xích Thố" thời nay, có giá trị nhất hành tinh trong môn đua ngựa với định giá lên tới 180 triệu bảng (khoảng 237 triệu USD, tương đương hơn 5.500 tỷ đồng). Galileo đắt gấp hơn 3 lần so với Fusaichi Pegasus (chú ngựa từng được mua với giá 51 triệu bảng), và so với những siêu sao bóng đá như Ronaldo, Messi, Neymar, "chiến mã" này nhỉnh hơn về mức định giá.

Chú ngựa Galileo đắt giá hơn Ronaldo, Messi và kiếm tiền cũng dễ dàng hơn

Năm 2008, Galileo trở thành số một thế giới và chú ngựa này dẫn đầu hàng năm cho tới khi giải nghệ (ngoại trừ năm 2009). Galileo là cha của những chú ngựa vô địch như Nathaniel, Frankel, vì thế vẫn được định giá cao ngất ngưởng dù đã giải nghệ.

Galileo hiện tại 23 tuổi, không cần phải gắng sức trên đường đua vẫn kiếm được bội tiền. Huyền thoại ngựa Galileo, đang sống yên bình ở Ireland, mỗi năm phối giống với 120 con ngựa cái với giá khoảng 600.000 bảng một lượt (72 triệu bảng / năm).

Danh tiếng trên đường đua đã giúp Galileo kiếm được hàng triệu đô cho các chủ nhân, nhưng số tiền mà chú ngựa đực này mang về khi "nhân giống" mới là nguồn thu kếch xù.

Theo Transfermarkt cho biết, Galileo đang đắt hơn so với giá trị chuyển nhượng của toàn bộ các siêu sao bóng đá đương đại. Người đứng đầu, nhà vô địch World Cup Kylian Mbappe có giá chuyển nhượng 162 triệu bảng, thấp hơn Galileo 18 triệu bảng. Cả Ronaldo (mức định giá chuyển nhượng hiện tại, 54 triệu bảng) và Messi (72 triệu bảng) cộng lại vẫn không bằng "Xích thố" này.

Chú ngựa Galileo (giữa) năm nay 23 tuổi

Forbes thống kê dựa trên thu nhập từ lương, thưởng và những khoản tiền từ tài trợ, quảng cáo từ 1/6/2019 đến 1/6/2020. Ronaldo của Juventus dẫn đầu với tổng thu nhập 105 triệu USD (77 triệu bảng), đứng sau CR7 là Messi (76 triệu bảng), nhưng với chú ngựa Galileo chỉ cần làm công việc nhân giống đã kiếm 72 triệu bảng.

Nếu chú ngựa Galileo có thể "nhân giống" với nhiều ngựa cái hơn, chắc chắn số tiền kiếm được sẽ còn nhiều hơn Messi, Ronaldo trong năm 2021.

