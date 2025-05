Mỹ nhân làm nhiều người say đắm, đổi đời sau trận boxing của Mike Tyson

Cô gái vô danh vụt sáng giữa võ đài huyền thoại

Trận boxing gây chấn động giữa Jake Paul và huyền thoại Mike Tyson thu hút sự chú ý bởi hai cái tên đình đám trên sàn đấu. Trận đấu cũng bất ngờ "trình làng" gương mặt mới khiến cả thế giới quan tâm, đó là Sydney Thomas, ring girl (cô gái cầm biển trên võ đài) với vẻ đẹp khiến hàng triệu trái tim "như tan chảy".

Sydney là người đẹp toàn năng

Vóc dáng bốc lửa, nụ cười tươi như tỏa nắng, California và phong thái tự nhiên đầy mê hoặc, Sydney nhanh chóng được mệnh danh là “người chiến thắng thực sự” của sự kiện boxing đình đám này. Chỉ sau một đêm, trang Instagram của cô bùng nổ lượt theo dõi, còn TikTok ghi nhận hàng loạt video viral nhờ những khoảnh khắc cô bước lên võ đài.

“Cuộc sống tôi đảo lộn hoàn toàn sau trận đó. Tôi biết mình sẽ được chú ý, nhưng không ngờ mọi thứ lại bùng nổ đến vậy”, Sydney chia sẻ tại một buổi tiệc hậu Super Bowl đầu năm nay.

Từ ring girl thành biểu tượng mạng

Không bỏ lỡ thời cơ, Sydney nhanh chóng khẳng định hình ảnh hot girl nổi tiếng. Cô ký hợp đồng với Creative Artists Agency (CAA), công ty đại diện cho hàng loạt ngôi sao hạng A tại Hollywood. Song song đó, cô cũng bắt tay với công ty giải trí thể thao của Jake Paul, Most Valuable Promotions, để tiếp tục góp mặt trong các sự kiện boxing lớn.

Hình ảnh của Sydney phủ sóng trên mạng xã hội và xuất hiện trong các chiến dịch thời trang, talkshow, và cả các sự kiện giải trí đình đám ở nước Mỹ. Với hơn 1 triệu lượt theo dõi trên TikTok và hàng trăm nghìn fan trung thành trên Instagram, cô nhanh chóng trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ Gen Z: tự do, quyến rũ, thông minh và biết tận dụng mạng xã hội làm bàn đạp cho sự nghiệp.

Nữ sinh Alabama với trí tuệ ấn tượng

Giữa những ánh đèn sân khấu và lời mời quảng cáo, ít ai biết rằng Sydney Thomas thực chất là một sinh viên xuất sắc của Đại học Alabama. Cô đang theo học chuyên ngành Quản trị và Khởi nghiệp, chuẩn bị tốt nghiệp sớm vào tháng 8/2025.

“Tôi luôn xác định rằng cái đẹp là lợi thế, nhưng trí tuệ mới là thứ dẫn đường lâu dài,” Sydney chia sẻ. Với điểm ACT đạt 33 (American College Testing: kỳ thi chuẩn hóa đầu vào đại học tại Mỹ), con số đủ khiến bất kỳ nhà tuyển dụng nào ấn tượng, cô khẳng định mình hoàn toàn không phải là “bình hoa di động”. Sydney cũng tiết lộ mong muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực thời trang, hoặc quản lý thể thao trong tương lai gần.

Sydney muốn khẳng định mình là người đẹp tri thức chứ không phải "bình hoa di động"

Đặt điện thoại xuống và tận hưởng

Giữa tháng 4 vừa qua, Sydney lần nữa chiếm trọn spotlight (tỏa sáng) khi xuất hiện tại lễ hội âm nhạc Coachella, sự kiện thời trang và âm nhạc được yêu thích nhất nước Mỹ. Với chiếc áo len móc hở eo, quần short trắng tinh khôi và đôi boots cao bồi đỏ, Sydney không cần phải "lên tiếng", hình ảnh của cô đã đủ khuấy đảo cộng đồng mạng.

“Put your phone down and live,” (Hãy đặt điện thoại xuống và sống thật), cô viết trên Instagram, như một lời nhắn gửi đến giới trẻ đang dần đánh mất kết nối với thực tại. Bài đăng nhận về hàng trăm nghìn lượt yêu thích, cùng bình luận khen ngợi từ những tên tuổi lớn như Breckie Hill và Livvy Dunne.

Từ một ring girl không mấy ai biết tên, Sydney Thomas trở thành biểu tượng đầy cảm hứng của thời đại mạng xã hội. Cô là minh chứng sống động cho sức mạnh của sự tự tin, bản lĩnh và khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên kỹ thuật số.

Không dừng lại ở những thước hình lộng lẫy, Sydney đang từng bước xây dựng nền tảng vững chắc cho tương lai, sự nghiệp đa chiều, nơi sắc đẹp chỉ là điểm khởi đầu, còn trí tuệ và cá tính mới là vũ khí để tồn tại lâu dài.