Medvedev tuyên bố không thua Djokovic, chỉ kém điều này

Số 3 thế giới, Daniil Medvedev, 27 tuổi khép lại ATP Finals 2023 ở vòng bán kết. Tay vợt người Nga đã thắng liên tiếp 2 trận trước Andrey Rublev, Alexander Zverev, sau đó thua Carlos Alcaraz và Jannik Sinner.

Medvedev (trái) tin rằng trình độ của các tay vợt hàng đầu là ngang nhau, điều Djokovic (bên phải) hơn phần còn lại là bề dày thành tích và tâm lý vững vàng

Ngôi sao người Nga không chạm trán Novak Djokovic ở ATP Finals, nhưng trong quá khứ từng 15 lần so tài tay vợt số 1 thế giới. Medvedev thua Nole 10 trận, và có 5 chiến thắng, đáng nhớ nhất là lần hạ Nole ở chung kết US Open 2021.

Giống như tất cả, Medvedev luôn đánh giá Djokovic là tay vợt hay nhất làng quần vợt, nhưng anh cũng nêu cao bản thân và nhóm tay vợt Next Gen (thế hệ tiếp theo) gồm Alcaraz, Sinner, Holger Rune, Ben Shelton.

Cá nhân Medvedev cũng như nhóm các tay vợt trẻ Sinner, Alcaraz, Rune từng đối đầu và thắng "The Djoker", đây là lý do ngôi sao người Nga cho rằng Nole không phải "bất khả chiến bại".

"Jannik, Holger và Carlos hiện là những tay vợt trong top đầu, sau đó có thể là Shelton, Arthur Fils, tất cả đều rất trẻ. Họ đang ở những vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng nên không có nhiều sự chênh lệch trình độ giữa họ và tôi, hay kể cả với Djokovic. Sự khác biệt là Novak có 24 Grand Slam. Khi những tay vợt trẻ chơi tập trung, thể hiện phong độ cao nhất thì Nole cũng phải thua cuộc", Medvedev tự tin so sánh với Djokovic.

Tay vợt người Nga khen nhóm Next Gent: "Nếu tôi so sánh với chính mình, sự khác biệt là tôi bắt đầu chơi quần vợt đỉnh cao ở tuổi 23 nhưng họ (Next Gent) đã chơi thứ tennis này ở tuổi 19. Nhưng tôi thích hành trình của mình. Tôi không giống họ. Tôi sẽ tự tạo ra con đường riêng, tôi cảm thấy mình thực sự hạnh phúc".

Cựu số 1 thế giới Medvedev khởi đầu mùa giải 2023 với hạng 7 và anh kết thúc năm với vị trí thứ 3. Tay vợt người Nga tham dự 22 giải trong năm 2023, giành được 66 trận thắng, 18 thất bại và đoạt được thêm 5 chức vô địch. Ngôi sao 27 tuổi hướng tới mùa 2024 với mục tiêu giành thêm 1 Grand Slam.

