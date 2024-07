Hot girl Raducanu vào vòng 4 Wimbledon, ai chắp cánh cho người đẹp hồi sinh?

Hành trình ấn tượng của tay vợt xinh đẹp người Anh

Emma Raducanu dự kiến sẽ trở lại top 100 của bảng xếp hạng WTA sau khi vào vòng 4 Wimbledon. Ngôi sao người Anh và nhà vô địch US Open 2021 không để thua set nào trong 2 trận đầu tiên tại Wimbledon 2024, cô đánh bại Renata Zarazua trước khi hạ gục Elise Mertens dày dạn kinh nghiệm.

Raducanu lần đầu tiên lọt vào vòng 4 Wimbledon

Raducanu lại thể hiện phong độ tuyệt vời trên sân Centre Court, vượt qua hạt giống số 9 Maria Sakkari 6-2, 6-3, chiến thắng tương tự như cách tay vợt xinh đẹp người Anh hạ Sakkari tại bán kết US Open cách đây 3 năm.

Raducanu nói: “Hôm nay thực sự là 1 trong những trận đấu vui nhất tôi từng trải qua trên sân tennis. Tôi thực sự tận hưởng từng khoảnh khắc và tự nhủ: ‘Bao nhiêu lần trong đời bạn có cơ hội chơi trước tại sân Centre Court đông kín khán giả?’ Tôi rất biết ơn sự ủng hộ này".

Đây là lần đầu tiên kể từ chiến thắng tại US Open, Raducanu lọt vào tuần thứ 2 của 1 sự kiện Grand Slam, và lần đầu tiên cô làm được điều này tại Wimbledon. Raducanu sẽ đối đầu với tay vợt New Zealand, Lulu Sun để tranh vé vào tứ kết Grand Slam, màn so tài dự kiến diễn ra vào 7/7.

Bảng xếp hạng WTA sắp tới, dự kiến Raducanu, tay vợt 21 tuổi, sẽ nhảy ít nhất 43 bậc sau Wimbledon, khả năng trở lại top 100 rất cao.

Điều này sẽ đảm bảo Raducanu có thể tham gia US Open trực tiếp mà không cần phải vượt qua vòng loại, hoặc dựa vào suất đặc cách, và cũng sẽ mở cửa cho nhiều giải đấu WTA khác.

Raducanu, từng vào top 10 thời điểm 7/2022, không có điểm nào cần bảo vệ trong phần còn lại của mùa giải, do đó cô tiếp tục có cơ hội nâng cao thứ hạng.

Ai là người chắp cánh cho sự hồi sinh của Raducanu?

Raducanu đang từng bước thể hiện sự hồi sinh. Trở lại từ chấn thương, nhiều người mông lung về chuyện cô gái 21 tuổi sẽ thi đấu thế nào trong năm 2024.

Nhưng Raducanu lập tức tạo ấn tượng, bắt đầu từ mùa đất nện khi cô giành những chiến thắng quan trọng trước Caroline Garcia và Diane Parry để giúp đội tuyển quốc gia đánh bại Pháp tại Billie Jean King Cup.

Sự hợp tác với HLVCavaday, người biết Raducanu từ thủa bé đang giúp tay vợt này chơi tiến bộ hơn

Sau đó Raducanu lọt vào tứ kết Stuttgart Open, cạnh tranh sòng phẳng, đẩy số 1 thế giới Iga Swiatek đến giới hạn, trước khi có một khởi đầu mạnh mẽ tại mùa giải sân cỏ.

Raducanu vào bán kết Nottingham Open trước khi tiến vào tứ kết Eastbourne, giành chiến thắng đầu tiên trước top 10, Jessica Pegula. Mọi thứ tiếp tục được thể hiện khi Raducanu giành vé vào vòng 4 Wimbledon.

Phong độ của Raducanu trong năm 2024 rất ổn định, ngay cả khi cô thua, và tay vợt trẻ trông có vẻ thoải mái dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nick Cavaday.

Cavaday theo đuổi tennis qua hệ thống đại học Mỹ. Tay vợt người Anh, từng chơi cho Đại học Bang North Carolina, đạt thành tích 74-56 (74 trận thắng, 56 thua) ở đánh đơn và 74-53 ở đánh đôi, trong khi học ngành tâm lý học.

Sau khi kết thúc sự nghiệp đại học, tay vợt 37 tuổi này thường xuyên chơi ở hệ thống ITF Tour và đạt thứ hạng cao nhất là 1.022 trong bảng xếp hạng ATP, Cavaday chơi trận đấu cuối cùng vào năm 2010.

Sau khi giải nghệ, Cavaday đã tham gia nhiều vào LTA (Hiệp hội Sân cỏ Anh), cùng với em gái, và nay là bình luận viên tennis, Naomi. Chính trong thời gian này, anh đã làm việc với Raducanu lần đầu tiên.

Từ năm 2011 đến 2014, anh là huấn luyện viên trưởng tại Trung tâm chất lượng Cao LTA ở Bromley. Raducanu đã dành vô số giờ tập luyện tại trung tâm này khi còn là tay vợt trẻ, và không có gì ngạc nhiên khi Cavaday là người mà cô cảm thấy có thể tin tưởng.

Biết Cavaday từ khi còn nhỏ, Raducanu có lẽ đã đưa ra lựa chọn hoàn hảo khi cô bổ nhiệm người đàn ông này vào thành phần ban huấn luyện.

“Tôi cảm thấy rất thoải mái khi làm việc với anh ấy. Tôi đã biết anh ấy từ khi còn nhỏ, vì vậy anh ấy là người mà tôi cảm thấy có thể tin tưởng, và đó là điều rất quan trọng đối với tôi. Tôi cần những người biết tôi trước khi tôi trở nên nổi tiếng hay đạt được bất kỳ thành công lớn nào, thật tốt khi có người đã biết tôi trước đó", cô nói tại Stuttgart Open vào tháng 4.

“Đó là một cảm giác tuyệt vời. Anh ấy biết rất rõ tôi hoạt động như thế nào. Tôi nghĩ rằng tôi chưa thay đổi chút nào từ khi tôi 8 hay 9 tuổi. Nhưng mọi thứ xung quanh tôi đã thay đổi, còn về tinh thần, tôi cảm thấy tôi vẫn là người giống như trước", Raducanu trải lòng.

Nhưng không ai có kỳ vọng cao hơn cho sự hợp tác này hơn chính Raducanu. Cô nói thêm: “Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời trong năm nay, và nó bắt đầu cho thấy chúng tôi đang đi đúng hướng. Khi tất cả mọi thứ cùng hội tụ, tôi nghĩ những điều lớn lao sẽ xảy ra".

Vào đầu tháng 6, Raducanu cũng chính thức chia tay bạn trai Carlo Agostinelli là con trai của tỷ phú USD Robert Agostinelli, để chuyên tâm cho quần vợt.

Trước đó, Raducanu được cho là tay vợt rất thích thay huấn luyện viên, ít nhất cô đã thay khoảng 4, 5 HLV sau khi giành chức vô địch US Open. Hy vọng sự hợp tác lần này với HLV quen thuộc từ thủa bé, sẽ giúp tay vợt 21 tuổi gặt hái được nhiều thành công.

