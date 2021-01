Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ lộ kiểu tóc "lạ", Phạm Yến rạng rỡ năm mới

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Hoa khôi bóng chuyền Việt Nam một thời Phạm Kim Huệ đăng bức ảnh "trình làng" màu tóc mới nhuộm khiến nhiều fan trầm trồ khi cô cùng con gái xinh đẹp đón năm mới. Trong khi ấy, Phạm Thị Yến gây xao xuyến bao fan với thông điệp đầy ý nghĩa.

"Người đẹp không tuổi" Kim Huệ khoe màu tóc lạ, tự hào con gái cưng "hợp cạ"

Nhân dịp đón năm mới 2021, cựu phụ công nổi tiếng của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Phạm Kim Huệ đã trình làng một diện mạo hoàn toàn mới khiến không ít người trầm trồ. Mới đây, nữ huấn luyện viên phó của CLB Ngân Hàng Công Thương đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân bức ảnh cô khoe màu tóc xanh dương mới nhuộm rất lạ mắt khi chụp ảnh bên con gái ruột Huệ Anh.

"Người đẹp không tuổi" Kim Huệ khoe tóc lạ và bày tỏ sự tự hào khi có con gái cưng rất hiểu tâm lý của mẹ

Kim Huệ còn ghi chú thích ảnh bày tỏ sự tự hào khi có cô "con gái rượu" rất hợp tính với mình: "Trông bướng bỉnh và cá tính hơn mẹ nhưng tình cảm thì không hề như tính cách, cứ bảo sao mình chỉ thích con gái là vì thế. Yêu thương ngút ngàn tình yêu của mẹ."

Cũng giống như người mẹ nổi tiếng của mình, cô bé Huệ Anh (12 tuổi) sở hữu gương mặt thanh tú và vóc dáng thon thả. Hiện cô gái trẻ này đang học ở một trường THCS tại quận Tây Hồ, Hà Nội. Được biết, thành tích học tập trên lớp của Huệ Anh luôn rất tốt và em học đều các môn.

Hoa khôi bóng chuyền Phạm Thị Yến rạng ngời đón năm mới

Phạm Thị Yến từng là một trong những chủ công nổi tiếng hàng đầu trong lịch sử của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước đây. Hiện tại, cô đang gắn bó với công tác huấn luyện ở đội bóng áo lính, CLB Thông tin LienVietPostBank.

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Phạm Thị Yến đã đăng tải bức ảnh cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn rất xinh đẹp. Cùng với đó, người đẹp bóng chuyền sinh ra ở Hà Nam còn gửi lời chúc mừng năm mới 2021 đầy ý nghĩa đến mọi người:"Chào tạm biệt 2020! Năm mới cầu mong mọi điều tốt đẹp! Chúc sức khoẻ, hạnh phúc, bình an và may mắn đến với tất cả chúng ta! Happy New year 2021".

Phạm Thị Yến tươi tắn gửi lời chúc mừng năm mới đến mọi người

Hot girl Thu Huyền chiêm nghiệm sâu sắc về nhịp sống hối hả

Đặng Thu Huyền, cây chuyền hai tài sắc của CLB Thông tin LienVietPostBank (ở giai đoạn 2 giải VĐQG mới đây Huyền được cho đội Đăk Lăk mượn) đã đăng tải những bức ảnh trên trang cá nhân Facebook khi cô diện trang phục dạo phố tươi trẻ và nở nụ cười tỏa nắng thu hút nhiều lời khen ngợi từ người thân, bạn bè và fan.

Thu Huyền còn đưa ra lời chiêm nghiệm rất ý nghĩa nhắn nhủ bản thân và mọi người: "Cuộc sống rất ngắn. Đừng lãng phí nó bởi nỗi buồn. Hãy là chính mình, vui vẻ, tự do và trở thành những gì bạn muốn!"

Đặng Thu Huyền có suy nghĩ già dặn hơn lứa tuổi 18 của cô khá nhiều

Cựu tuyển thủ Ngọc Hoa nhận trọng trách lớn ở Bình Điền Long An

CLB Bình Điền Long An đã tiến hành cuộc họp nội bộ hôm 31/12 vừa qua và đưa ra những quyết định thay đổi quan trọng ở thành phần ban huấn luyện 3 tuyến để chuẩn bị cho mùa giải mới 2021.

HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền thay HLV Nguyễn Quốc Vũ lên nắm quyền dẫn dắt đội 1, cựu phụ công nổi tiếng một thời của bóng chuyền Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Hoa phụ trách tuyến trẻ và HLV Quốc Vũ đảm nhận tuyến năng khiếu của Bình Điền Long An. Những thay đổi trên được trông chờ sẽ mang đến một "luồng gió mới" đầy tích cực cho đội bóng miền Tây Nam Bộ trong năm 2021.

Ngọc Hoa từng là một ngôi sao rất nổi bật ở CLB Bình Điền Long An và đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam

Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc gọi 4 sao vô địch quốc gia hội quân

Ngày 1/1/2021, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã lên danh sách tập trung chuẩn bị cho giai đoạn đầu năm mới. Trong số 19 cái tên lên tuyển đợt này, CLB Thiên Tân (Tianjin) - đội bóng vừa đăng quang chức vô địch quốc gia lần thứ 13 trong lịch sử có 4 đại diện góp mặt là Zhu Ting, Li Yingying, Wang Yuanyuan và Yao Di.

Đội tuyển nữ bóng chuyền Trung Quốc hội quân đầu năm mới

