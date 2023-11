Golfer 16 tuổi Nguyễn Đức Sơn vô địch Tiền Phong Golf Championship năm 2023

Tiền Phong Golf Championship là hoạt động thường niên được báo Tiền Phong tổ chức nhằm quảng bá và góp phần thu hút tài chính cho các hoạt động của Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam. Truy cập website: golf.tienphong.vn, cộng đồng golfer và những người yêu thích bộ môn thể thao golf có thể dễ dàng tiếp cận thông tin liên quan đến Tiền Phong Golf Championship 2023 - Swing for young talents of Vietnam cũng như các sự kiện và hoạt động bên lề hấp dẫn.

Best Gross: Nguyễn Đức Sơn

Với 69 gậy (-3), nhà vô địch Tiền Phong Golf Championship năm 2023 Nguyễn Đức Sơn là người đăng quang có thành tích tốt thứ hai lịch sử giải đấu, chỉ sau Nguyễn Anh Minh ở mùa thứ sáu Tiền Phong Golf Championship năm 2022 (64 gậy, - 8).

Thành tích chung cuộc Tiền Phong Golf Championship 2023

Nhất bảng A: Đỗ Anh Đức (69)

Nhì bảng A: Nguyễn Quốc Hùng (70)

Ba bảng A: Nguyễn Mạnh Cường (70)

Nhất bảng B: Nguyễn Kiên Cường (70)

Nhì bảng B: Nguyễn Mạnh Hải (71)

Ba bảng B: Đàm Hữu Mạnh (72)

Nhất bảng C: Nguyễn Ngọc Lâm (76)

Nhì bảng C: Nguyễn Trung Thành (79)

Ba bảng C: Nguyễn Viết Đạt (81)

Nhất bảng D (nữ): Lê Thị Thanh Thúy (68)

Nhì bảng D (nữ): Nguyễn Thị Bích Thùy (71)

Ba bảng D (nữ): Nguyễn Thu Thủy (72)

Nhất bảng Tài năng trẻ: Đoàn Uy (68)

Nhì bảng Tài năng trẻ: Nguyễn Quang Za Vinh (69)

Ba bảng Tài năng trẻ: Phạm Nam (71)

Các Giải Kỹ thuật

Nearest to the Pin nam - hố 6: Phùng Văn Vịnh

Nearest to the Pin nữ - hố 4: Vũ Thanh Thảo My

Nearest to the Pin nam - hố 17: Lê Tuấn Anh

Nearest to the Pin nữ - hố 14: Nguyễn Bảo Châu

Longest Drive nữ: Hà Thị Bạch

Longest Drive nam: Vũ Đức Khoát

Nearest to the Line nam: Nguyễn Công Bằng

Nearest to the Line nữ: Vũ Hồng Minh

Ba mục tiêu lớn của Tiền Phong Golf Championship

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong , Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải.

Phát biểu tại buổi gala, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong , Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức giải, cho biết: Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam là sự kiện thường niên, mang tính ổn định, ban tổ chức rất nỗ lực để quỹ phát triển đến ngày hôm nay.

Ba mục tiêu lớn của Tiền Phong Golf Championship, đó là quảng bá tài năng trẻ Việt Nam, thứ hai là huy động nguồn cho quỹ, thứ ba là sân chơi tạo điều kiện cho tài năng trẻ phát triển. Nhiều năm qua đã có nhiều tài năng trẻ trưởng thành từ hoạt động này.

Nhà báo Lê Xuân Sơn cho hay, giải đấu còn là nơi gặp gỡ, trao đổi, giao lưu, làm sâu thêm mối quan hệ các cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp.

Thay mặt ban tổ chức, nhà báo Lê Xuân Sơn cảm ơn các golfer, đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành cùng giải đấu và mong rằng nhận thêm nhiều sự ủng hộ trong những mùa giải tiếp theo.

Hoa hậu Ngọc Hân đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship nhiều năm liên tục.

Người đẹp Biển Phan Phương Oanh.

Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2022: Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Trịnh Thùy Linh, Ngọc Hằng đồng hành cùng Tiền Phong Golf Championship năm 2023

MC Mai Ngọc lần đầu đồng hành cùng Tiền Phong Golf Champioship.

Nhiều khách quý dự Gala trao giải Tiền Phong Golf Championship

Cơ quan quản lý Nhà nước

Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam

Ông Đỗ Ngọc An - Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương

Ông Nguyễn Ngọc Lâm - Nguyên Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương

Ông Mai Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang

Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao II, Cục Thể dục thể thao

Ông Tạ Minh Đức - Phó Vụ Trưởng Vụ Tổ chức Trung ương Đảng

Ông Phạm Thành Trí - Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch Golf Việt Nam

Ban tổ chức

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong , Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập báo Tiền Phong , Phó trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức.

Ông Bùi Phượng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tiền Phong

Tri ân các đơn vị đồng hành

Đơn vị Đồng hành cùng Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam:

Trầm Hương Khánh Hòa

Đơn vị Đồng tổ chức

Mr Mark Reeves - Giám Đốc Khối Phát triển Kinh doanh Golf – Tập đoàn BRG

Bà Trần Thị Thanh Thủy - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank)

