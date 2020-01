Duy Nhất nhắm đai vô địch khủng nhất muay châu Á: Đấu “Người sắt” Thái lan

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 00:04 AM (GMT+7)

(Tin võ thuật) “Độc cô cầu bại” làng muay Việt lên kế hoạch chinh phục chiếc đai chuyên nghiệp “khủng” nhất châu Á đang được nắm giữ bởi “Người sắt” Thái Lan Rodtang Jitmuangnon.

Võ sĩ Nguyễn Trần Duy Nhất đang tỏa sáng rực rỡ trên các sàn đấu chuyên nghiệp khắp châu Á. Thi đấu cùng lúc ở 2 đấu trường chuyên nghiệp nổi tiếng nhất châu lục là Lethwei và ONE Championship, “Độc cô cầu bại” làng muay Việt thắng tất cả 4 trận đấu trong năm vừa qua, trong đó có đến 3 chiến thắng bằng knock-out vô cùng ấn tượng.

Duy Nhất đang bất bại trên hai sàn đấu nổi tiếng nhất châu Á

Gần nhất vào tháng 11 năm ngoái, Duy Nhất gây chấn động khi đánh bại nhà vô địch nổi tiếng người Nhật Bản Yuta Watanabe trong sự kiện ONE: Edge of Greatness của ONE Championship diễn ra tại Singapore.

Thắng như chẻ tre tại “biển lớn”, võ sĩ 31 tuổi cho biết mục tiêu của anh trong năm 2020 sẽ là chiếc đai vô địch ONE Championship – đấu trường võ thuật tổng hợp chuyên nghiệp lớn nhất châu Á.

Hiện tại, chiếc đai ONE hạng Flyweight đang được nắm giữ bởi võ sĩ Rodtang Jitmuangnon. Mới 22 tuổi, tay đấm có biệt danh “Người sắt” đã được xem như một tài năng hiếm có của võ thuật Thái Lan khi sở hữu nhiều chiến thắng vang dội và không ít chức vô địch danh giá. Rodtang cũng vừa lọt vào top 10 võ sĩ muay đáng xem nhất năm 2019 vừa qua.

“Rodtang tuy còn trẻ nhưng là một đối thủ rất mạnh, sở hữu nhiều chức vô địch. Hiện tại tôi cần thắng thêm 1-2 trận nữa mới đủ điều kiện thách đấu chiếc đai vô địch của anh ta tại ONE Championship. Để hướng đến mục tiêu của mình, tôi sẽ thi đấu nhiều trận chuyên nghiệp hơn trong năm nay cũng như rút ngắn thời gian nghỉ Tết”. võ sĩ Duy Nhất cho biết.

"Người sắt" Rodtang Jitmuangnon đang là người nắm giữ chiếc đai vô địch ONE hạng Flyweight mà Duy Nhất nhắm đến trong năm nay

Được biết thêm, võ sĩ giành được đai vô địch của ONE có mức tiền thưởng dao động từ 50.000-100.000 USD (từ 1,15 tỷ cho đến 2,3 tỷ đồng).

Trận đấu sớm nhất của Nguyễn Trần Duy Nhất tại ONE Championship nhiều khả năng sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 3 năm nay, khi đấu trường võ thuật số 1 châu Á này trở lại tổ chức tại TP.HCM với sự kiện mang tên Heart of Heroes.

