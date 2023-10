Đua xe F1, United States GP: Giải mã “hiện tượng” McLaren!

Qua những chặng đua vừa rồi, Red Bull đã không có kết quả tốt nhất, dù họ có được 2 trong 3 chiến thắng chặng đua vừa qua. Và điều đáng được quan tâm nhất chính là bởi chỉ trong 3 chặng đua đó, McLaren đã ghi được tổng cộng 104 điểm, chỉ số thực sự ấn tượng khi được so sánh với con số 74 của Red Bull, hay là 70 của Ferrari, hoặc với 63 điểm của Mercerdes và vỏn vẹn 13 điểm của Aston Martin.

Không bỏ qua lợi thế trên những đường đua tốc độ cao như tại Suzuka và Lusail đã một phần nào đó giúp McLaren thể hiện mạnh mẽ như vậy. Và trong các chặng còn lại, đối thủ của họ trong top 4 sẽ giành lại thế trận, trước mắt là ngay tại COTA lần này – đó sẽ là cuộc chiến đầy thách thức. Nhưng nếu McLaren tiếp tục thể hiện vượt trội tại nước Mỹ, họ có thể lặp tại điều tương tự trên 4 chặng đua còn lại của mùa giải 2023 này.

Mercerdes vẫn giữ vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng, nhưng dường như sự gắn kết giữa hai tay đua của họ hiện không có, không hướng đến sự phối hợp vì mục tiêu chung của toàn đội. Nối tiếp tình huống tại Nhật Bản, Mercerdes có khởi đầu tệ tại Qatar khi mà Hamilton có va chạm với Russell ngay tại góc cua đầu tiên của cuộc đua.

Cái kết đắng cho Mercerdes tại Qatar

Cả hai đều đã nhận lỗi sau tình huống đó, và sự nỗ lực của Russell vẫn đem về 12 điểm cho toàn đội, vẫn bảo toàn ‘lợi thế’ trước Ferrari.

Nếu cuộc cạnh tranh này tiếp diễn, đó sẽ là cơ hội cho Ferrari “ngư ông đắc lợi” trong cuộc đấu giành vị trí thứ 2. Đội đua Ý vẫn đang phải đối diện quá nhiều thách thức. Bởi họ dù đã tập trung phát triển xe, nhưng so sánh tốc độ trên đường chạy, họ đang thua kém hoàn toàn so với Mercedes, nên việc vượt qua đối thủ trên bảng tổng sắp có thể cần nhiều hơn đến sự …. may mắn!

Haas bước vào việc chuẩn bị cho chặng đua sân nhà lần này, ngoài một diện mạo mới, đội đua ‘chủ nhà’ còn đem tới một gói nâng cấp cải thiện dòng khí động lực học. Haas đã bị bỏ lại trong cuộc đấu cho vị trí thứ 7 với khoảng cách 11 điểm so với Williams, và mới đây đã bị Alfa Romeo vươn lên dẫn trước.

Gói nâng cấp này được kỳ vọng sẽ giúp Haas có cơ hội trụ lại top 10 và ghi điểm, và giúp họ hoàn thiện hơn mẫu xe dành cho mùa giải 2024.

Sargeant đã tham gia FP1 tại US GP 2022

Và nhắc tới sân nhà, tân binh Sargeant đến với chặng đua thứ 2 trên đất Mỹ. Tay đua người Mỹ đã phải chịu áp lực lớn trong mùa giải đầu tiên này khi chưa thể đem thể màn trình diễn thực sự tốt. Mục tiêu được đặt ra là sự tiến triển cho tới khi mùa giải kết thúc. Albon cùng với toàn đội đều hỗ trợ, chờ đợi sự thành công và mong muốn sẽ được tiếp tục đồng hành cùng Sargeant tại mùa giải 2024.

Và tại đội đua duy nhất phía sau Haas, AlphaTauri chào đón sự trở lại của Daniel Ricciardo tại Austin này. Tay đua người Úc đã hoàn toàn bình phục sau chấn thương vào cuối tháng 8 vừa rồi. Dù trở lại trên 1 trong những địa điểm ưa thích của Ricciardo, đây vẫn sẽ là một thử thách lớn khi mà chỉ có một phiên luyện tập duy nhất trong cuối tuần này.

Ricciardo đã sẵn sàng trở lại cuộc chơi

COTA lại địa điểm thứ 5 trong mùa giải 2023 này được chọn là nơi diễn ra Sprint. Và đó cũng là nơi từng chào đón con số 440 000 khán giả trong suốt chặng đua năm 2022. Năm nay, con số này được dự kiến sẽ có thể vượt ngưỡng nửa triệu người, với thể thức Sprint hấp dẫn diễn ra lần này. Đón xem Formula 1 Lenovo United States Grand Prix 2023 tại Austin vào cuối tuần này, với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 00h30 ngày 21/10

Phân hạng: 04h00 ngày 21/10

Phân hạng Sprint: 00h30 ngày 22/10

Cuộc đua Sprint: 05h00 ngày 22/10

Cuộc đua chính: 02h00 ngày 23/10

