Đua xe F1, US GP: Bắt đầu “du đấu” châu Mỹ, chào đón “cao bồi” Ricciardo trở lại

Austin sẽ là nơi bắt đầu chuỗi bốn chặng đua - ba trong số đó diễn ra trong 3 tuần đua liên tiếp - tại châu Mỹ. Hoa Kỳ là một vùng đất có truyền thống đua xe thể thao với rất nhiều thể thức nổi tiếng như NASCAR, IndyCar. F1 mới thực sự hiện diện và có "chỗ đứng" tại xứ cờ hoa trong khoảng vài năm gần đây, nhờ vào rất nhiều sáng kiến ​​được Liberty Media triển khai trong một số lĩnh vực cụ thể.

Austin sẽ có lần đầu tổ chức F1 Sprint trong lịch sử

Trường đua Circuit of the Americas (hay COTA) do Hermann Tilke thiết kế với sự cộng tác của công ty kiến trúc HKS của Mỹ. Dự án đã có một khởi đầu khó khăn khi việc xây dựng gặp phải một số trở ngại. Tuy nhiên, sau thời gian dài chờ đợi, nhà vô địch F1 năm 1978 Mario Andretti là người được chọn để khai trương đường đua vào ngày 21 tháng 10 năm 2012. COTA đã tổ chức Grand Prix Mỹ thường niên kể từ năm 2012, ngoại trừ năm 2020 khi sự kiện bị hủy bỏ do đại dịch COVID-19.

COTA được đánh giá là một đường đua hoàn thiện, với lực downforce ở mức trung bình đến cao. Cua 1, về bên trái, rất đặc biệt và độc nhất khi nằm trên đỉnh dốc cao 22 mét, kéo dài trong phạm vi 200m đường đua. Sau góc cua này sẽ dẫn đến tổ hợp cua tốc độ trung bình đến cao, kéo dài đến cua "kẹp tóc" số 11. Tiếp đó là một đoạn thẳng dài dẫn vào phân khúc cuối của đường đua, với một loạt các góc cua 90 độ tốc độ chậm.

Đứng ở cua 1 sẽ có tầm nhìn rộng bao quát đường đua

Một số khúc cua được lấy cảm hứng từ các trường đua nổi tiếng, ví dụ như cua 3-6 không khác gì với Silverstone với cua Maggotts/Becketts hoặc S Curves lừng danh tại Suzuka, trong khi cua 12-15 bắt chước phần SVĐ của Hockenheim, còn cua 16-18 lấy cảm hứng từ cua 8 nổi tiếng tại Istanbul Park.

Có rất nhiều khu vực 'view' đẹp để theo dõi cuộc đua. Nếu bạn ngồi trên khán đài chính trên đoạn thẳng xuất phát/đích, bạn sẽ được hưởng dịch vụ đồ ăn và đồ uống tại chỗ theo đúng phong cách Mỹ, trong khi những người ngồi trên khán đài ở cua 1 sẽ có được tầm nhìn toàn cảnh, trải dài tới trung tâm thành phố Austin. Nhưng nếu bạn muốn xem cận cảnh các pha cạnh tranh trên đường đua, hãy tìm vị trí ở Khu vực Sân vận động ở cua 15/16.

Thông số kỹ thuật lốp tại Austin

Lực tác dụng lên lốp chủ yếu là lực bám ngang và cân bằng giữa lốp trước và lốp sau, nên không có phần nào của xe phải chịu áp lực rõ ràng. Quan trọng là chiếc xe phải có lực kéo tốt ở những góc cua chậm. Mặt đường nhựa asphalt tương đối gập ghềnh, dù đã được trải lại một phần bề mặt vào năm ngoái.

Điều này có thể khiến lốp trượt nhẹ, có thể nguyên nhân gây ra do hiện tượng lốp quá nhiệt. Sự xuống cấp của lốp tại Austin chủ yếu là do nhiệt cao, trong khi hiện tượng graining (lốp nổi hạt) khá hiếm khi xảy ra. Cuộc đua luôn được tổ chức vào mùa thu: thời điểm trong năm mà thời tiết có thể thay đổi liên tục trong khoảng thời gian rất ngắn. Chính vì thế sẽ không có gì bất ngờ khi có những ngày nắng và mưa đan xen với nhiệt độ dao động lớn.

Bên cạnh đó, thể thức Sprint lần đầu được tổ chức tại Austin trong năm nay; đây là một cơ hội tốt cho cộng đồng người hâm mộ F1 ngày tại Mỹ được theo dõi nhiều diễn biến đua chính hơn cuối tuần này.”

Verstappen chiến thắng cuộc đua năm 2022 tại COTA

Pirelli sẽ cung cấp 3 hợp chất lốp: C2 Hard trắng, C3 Medium vàng và C4 Soft đỏ tại COTA. Lốp Medium và Hard đã được sử dụng chủ yếu trong cuộc đua năm ngoái. Người chiến thắng cuộc đua, Max Verstappen đã thực hiện 2 lượt thay lốp, tổ hợp Medium-Hard-Medium với 2 lần xe an toàn xuất hiện.

Do bao gồm thể thức 'Sprint', đồng nghĩa là vào thứ Sáu, các tay đua chỉ có một giờ tập và thử nghiệm (FP1), sau đó là vòng phân hạng. Thứ Bảy là ngày của Sprint với phân hạng Sprint Shootout và cuộc đua Sprint còn cuộc đua chính Chủ nhật diễn ra như thường lệ. Chặng đua cuối tuần này sẽ là Grand Prix thứ 75 diễn ra tại Mỹ. Tổng cộng đã có 11 trường đua khác nhau tổ chức, trong đó Watkins Glen tổ chức nhiều nhất với 20 lần – tiếp theo là Indianapolis với 19. Austin đã tổ chức 10 lần kể từ năm 2012: 5 trong số đó chiến thắng thuộc về Lewis Hamilton, gần đây nhất là vào năm 2017.

Ricciardo sẽ trở lại sau gần 2 tháng nghỉ chấn thương

Thể thức Học viện F1 (F1 Academy) sẽ xuất hiện cùng với F1 lần đầu tiên lịch sử tại Austin, đánh dấu chặng đua cuối cùng của mùa giải đầu tiền. Giải đấu dành cho các tay đua nữ trẻ sẽ tổ chức ba cuộc đua tại COTA và xác định nhà vô địch F1 Academy đầu tiên. Marta Garcia của Prema Racing hiện đang dẫn đầu với 235 điểm, tiếp theo là tay đua Lena Buhler của ART Grand Prix với 187 điểm và Hamda Al Qubaisi (MP Motorsport) với 179 điểm.

Chặng đua tại Austin cũng sẽ chào đón sự trở lại của Daniel Ricciardo từ sau chấn thương tay tại Zandvoort, Hà Lan. Anh sẽ có cơ hội thể hiện hình ảnh "chàng cao bồi" Texas mỗi khi đến đây thi đấu. Haas cũng sẽ có một diện mạo mới và bản nâng cấp xe cho chặng sân nhà của mình.

Đón xem US GP 2023 tại Austin vào cuối tuần này, với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 00h30 ngày 21/10

Phân hạng: 04h00 ngày 21/10

Phân hạng Sprint: 00h30 ngày 22/10

Cuộc đua Sprint: 05h00 ngày 22/10

Cuộc đua chính: 02h00 ngày 23/10

