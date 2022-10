Đua xe F1, phân hạng Singapore GP: Leclerc giành pole may mắn, Red Bull mắc sai lầm đáng trách

FP3 bắt đầu đúng theo kế hoạch, tuy nhiên do ảnh hưởng của cơn mưa lớn trước đó khiến các chiếc xe không được phép chạy trên đường đua do mặt đường quá ướt. Trong những phút đầu tiên, chỉ có xe an toàn rời khỏi pit-lane để kiểm tra điều kiện mặt đường.

Sau 10 phút mưa bắt đầu ngớt dần nhưng phải đến phút thứ 30, sau khi các nhân viên đường đua dọn dẹp phần nào các vũng nước trên đường, FIA mới cho phép các đội đua rời khỏi garage và tiến hành chạy thử nghiệm tại FP3.

FP3 bị gián đoạn do mưa lớn

Trong 10 phút kế tiếp, cac tay đua chỉ sử dụng lốp Wet trước khi Max Verstappen là người đầu tiên chuyển sang lốp Intermediate và thiết lập mốc thành tích cạnh tranh. Các tay đua khác cũng theo đó sử dụng bộ lốp viền xanh lá cây và thời gian dần được cải thiện.

Cuối cùng, Charles Leclerc là người có được vị trí P1 của lượt chạy với thành tích 1 phút 57,782s. Verstappen và Carlos Sainz là những tay đua xếp lần lượt thứ 2 và 3 với cách biệt top 3 là 1 giây. Fernando Alonso (Alpine) và Sergio Perez là hai cái tên còn lại nằm trong top 5. FP3 đã hoàn thành mà không có vụ tai nạn nào xảy ra, giúp các tay đua có sự chuẩn bị tương đối tốt cho lượt chạy phân hạng phía trước.

Lốp Intermediate được ‘ưa chuộng’ trong Q1 và Q2

Điều kiện đường đua được cải thiện đáng kể trong lượt chạy xếp hạng sau đó 2 giờ đồng hồ. Tuy nhiên lốp Intermediate vẫn được tin dùng trong hai phiên chạy đầu tiên. Lewis Hamilton là người thi đấu nổi bật nhất trong điều kiện đường “nửa ẩm nửa khô” khi liên tục thiết lập vòng chạy nhanh nhất. Nhưng sau đó, Verstappen mới là người đứng đầu Q1 với thành tích 1 phút 53,057s, nhanh hơn Hamilton ở P2 khoảng 0,1s trong khi các tay đua phía sau chậm hơn 1 giây.

Ở phía cuối, Pierre Gasly, Yuki Tsunoda và Sebastian Vettel đều nằm trong nhóm bị loại khi tiến đến vòng chạy cuối cùng. Tuy nhiên họ có được một thành tích đủ tốt để lọt vào Q2. Ở chiều ngược lại, McLaren tiếp tục gặp rất nhiều khó khăn sau ngày đầu tiên thất vọng khi Lando Norris chỉ có được vị trí thứ 15 còn Daniel Ricciardo có lần thứ 3 trong 7 chặng gần nhất loại ở Q1 khi xếp hạng 17.

Ocon bị loại ngay ở Q1

Alpine có kết quả rất tốt trong hai phiên chạy thử ngày thứ 6 ấy vậy Esteban Ocon lại gặp khó điều kiện ẩm ướt và bất ngờ dừng bước ngay tại Q1 với vị trí thứ 18. Ba cái tên còn lại bị loại bao gồm Vallteri Bottas và bộ đôi của Williams, Alex Albon và Nicholas Latifi.

Q2 diễn ra với sự hoài nghi của các đội đua khi lốp Intermediate vẫn là sự lựa chọn hợp lý nhưng điều kiện đã ở mức tiệm cận có thể sử dụng lốp trơn. Leclerc là tay đua nhanh nhất với thành tích 1 phút 52,343s và anh cũng đã yêu cầu đội đua chuyển sang bộ lốp Soft mới cho những vòng chạy cuối cùng. Dù vậy, Ferrari đã chơi an toàn khi sử dụng thêm một bộ Intermediate mới cho tay đua của mình.

Aston Martin đặt cược thất bại với lốp Soft tại Q2

Một số tay đua khác ở phía sau không còn gì để mất, đã quyết định mạo hiểm với lốp Soft mới, trong đó có hai tay lái của Aston Martin cùng Chu Quan Vũ (Alfa Romeo). Nhưng “canh bạc” đó đã không được đền đáp khi lốp Soft chưa đủ tương thích để kéo họ vào Q3.

Mick Schumacher (Haas) là một cái tên khác phải dừng bước ở Q2. Trong khi đó, bất ngờ tiếp diễn khi George Russell gặp khó khăn và chỉ xếp thứ 11 chung cuộc, lỡ top 10 đúng 0,006s. Sau đó anh đã xin lỗi đội đua Mercedes vì không thể làm gì được hơn.

Lượt chạy Q3 quyết định bắt đầu sau đó vài phút, và lúc này, hầu hết top 10 đều lựa chọn lốp Soft với hy vọng sẽ giành được pole. Vòng chạy đầu tiên không tạo nên được biến lớn, sự hấp dẫn chỉ bắt đầu từ vòng thứ 2 khi mặt đường đã sẵn sàng cho lốp trơn thể hiện. Vị trí số 1 liên tục đổi chủ và không ai biết được tay đua nào sẽ có được niềm vui cuối cùng.

Verstappen vào pit dù đang có thành tích giành pole vì… hết nhiên liệu

Leclerc là người tạm chiếm P1 khi Q3 chỉ còn tính bằng giây. Tay lái Monaco thiết lập thành tích 1 phút 49,412s, đánh bại Sergio Perez và Lewis Hamilton ở ngay phía sau. Trong khi đó Max Verstappen trong hai vòng chạy cuối đã có thành tích đủ để giành pole, thậm chí là nhanh hơn Leclerc tới 2 giây.

Tuy nhiên Red Bull đã yêu cầu anh trở lại pit không hoàn thành vòng chạy do lo ngại chiếc xe sẽ không đủ nhiên liệu để FIA kiểm tra sau lượt chạy này. Chính vì thế, nhà vô địch sẽ cần thêm một cuộc đua “lội ngược dòng” nữa nếu muốn giành chiến thắng từ vị trí xuất phát P8.

Sainz xếp thứ 4 cho Ferrari, theo sau là Alonso, Norris và Gasly. Kevin Magnussen và Yuki Tsunoda là hai cái tên cuối cùng trong top 10. Cuộc đua chính Singapore GP 2022 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 tối nay.

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng:

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dua-xe-f1-phan-hang-singapore-gp-leclerc-gianh-pole-may-man-re...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dua-xe-f1-phan-hang-singapore-gp-leclerc-gianh-pole-may-man-red-bull-mac-sai-lam-dang-trach-c28a39982.html