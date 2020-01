Đua xe: F1 đón nhận kỷ lục, siêu sao MotoGP vướng vào bê bối doping

(Tin đua xe) German GP được người hâm mộ bình chọn là chặng đua hay nhất năm 2019, một mùa giải tiếp tục thu hút được hơn 4 triệu lượt khán giả tới trực tiếp theo dõi 21 chặng đua. Trong khi đó, làng đua xe MotoGP gần đây lại đón nhận một thông tin gây sốc.

F1 có năm thứ 2 liên tiếp vượt qua mốc 4 triệu khán giả trực tiếp

Ban tổ chức của giải đấu đã công bố con số lượt khán giả đến theo dõi trực tiếp ở 21 trường đua trong năm 2019 vừa qua, dựa vào dữ liệu được cung cấp từ các đơn vị tổ chức chặng đua.

Tổng cộng đã có 4.164.948 lượt khán giả đã tham dự ít nhất 1 trong số 21 chặng của năm 2019, đạt mức tăng 1,75% so với mùa giải 2018, dù ngày thứ 7 tại chặng Japanese GP hồi tháng 10 đã bị hủy do ảnh hưởng của cơn bão Hagibis. Như vậy, trung bình ở mỗi chặng đua, ban tổ chức tiếp đón 202.146 khán giả (+1,85% so với năm 2018).

Silverstone tiếp tục thu hút lượng khán giả lớn nhất trong số 21 chặng đua

Có 3 chặng đua vượt qua mốc 300 nghìn người trong 3 ngày đua chính, nhiều nhất là Silverstone (351.000), sau đó là Mexico (345.694) và Australia (324.100). Hơn 1/3 số chặng trong năm (8 chặng) có hơn 200.000 khán giả, trong đó có Singapore và Austin (đều có 268.000) hay Bỉ (251.864) và đáng chú ý nhất là Monza, Italia với chặng kỷ niệm 90 năm đạt con số kỷ lục (200.000).

So với năm 2018, sự cải thiện lớn nhất thuộc về Montreal (+14,69%), tiếp theo là Thượng Hải (+10,34%), Melbourne (+9,86%), Spielberg (+9,73%), Budapest (+9,52%) và Monza (+9,29%). Riêng trong ngày Chủ nhật diễn ra cuộc đua chính, có 6 trường đua đón nhận hơn 100.000 người, gồm Silverstone (141,000), Mexico City (138,435), Austin (128,000), Singapore (115,240), Spa-Francorchamps (109,064) và Melbourne (102,000).

Cuộc đua thứ 1000 trong lịch sử F1 diễn ra tại Thượng Hải đầu năm nay đã chứng kiến lượt khán giả tăng đột biến tới 30% so với năm ngoái trong ngày đua chính thức. Hy vọng xu hướng tăng sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2020 tới, mùa giải sẽ bao gồm 22 chặng đua và hai gương mặt mới, Zandvoort và Hà Nội.

Người hâm mộ toàn cầu bình chọn chặng đua hay nhất năm 2019

Mới đây trang chủ F1 đã mở ra một cuộc bầu chọn trong thời gian ngắn về chặng đua hay nhất năm 2019. Chỉ trong 1 ngày mở bình chọn, đã có hơn 13.000 người tham gia nhưng kết quả không có gì quá bất ngờ. Chặng đua mưa tại Hockenheim, Đức đã nhận được nhiều phiếu bầu nhất, chiếm 23% tổng số phiếu bầu, theo sau là Brazil với 13% còn Áo xếp thứ 3 (3%).

Đáng chú ý là người chiến thắng ở cả 3 cuộc đua đó là một cái tên duy nhất – Max Verstappen. Tay lái trẻ người Hà Lan nên được ví là “ông vua” của những chặng đua điên rồ. Monza và Silverstone hoàn thành top 5 trong cuộc bầu chọn này.

Andrea Iannone dương tính với chất cấm, tạm thời bị cấm thi đấu

Tay lái người Italia hiện đang trong hợp đồng 2 năm với đội đua nhà máy Aprilia. Trước đây anh đã từng đua cho đội đua vệ tinh Pramac Ducati rồi tới đội nhà máy Ducati và Suzuki trong 7 mùa giải. Vừa qua, Liên đoàn xe moto thế giới (FIM) đã nhận được báo cáo từ Hiệp hội chống Doping thế giới (WADA) về vụ việc liên quan tới Iannone.

Phòng thí nghiệm được ủy quyền của WADA nằm ở Kreischa b. Dresden (Đức) đã tìm ra được điểm bất thường trong kết quả phân tích của mẫu nước tiểu lấy từ buổi kiểm tra tại chặng đua Malaysian GP, Sepang ngày 03/11 vừa qua.

Trong kết quả đó, họ đã tìm ra một chất nằm trong danh mục Steroid bị cấm của năm 2019. Vì thế, FIM đã quyết định tạm thời đình chỉ vô thời hạn với Iannone do đã vi phạm vào điều 7.9.1 của bộ luật chống doping (CAD) ban hành bởi FIM. Án phạt chính thức có hiệu lực kể từ ngày 17/12/2019 và anh bị cấm tham dự tất cả các giải đấu và hoạt động liên quan tới FIM, cho đến thông báo tiếp theo.

Iannone đã bị FIM tạm đình chỉ vô thời hạn do nghi án doping

Tay lái #29 có quyền được tham dự buổi phân tích mẫu thử B của mình sau đây và nếu kết quả một lần nữa dương tính, quyết định sẽ được giữ nguyên. Từ đó, anh có thể yêu cầu một buổi điều trần về vấn đề này tại Tòa án Công lý Quốc tế. Trả lời về án phạt này Iannone cảm thấy khá bất ngờ với quyết định của WADA và FIM nhưng anh vẫn tự tin có đủ bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của mình.

Sự việc lần này đánh dấu lần đầu tiên xuất hiện một vụ dương tính với doping trong làng đua xe GP kể từ năm 2012, khi tay lái Moto2 Anthony West dương tính với chất Methylhexanamine. West đã đệ đơn kháng án lên Tòa án Trọng tài Thể thao nhưng không thành công và đã bị xóa toàn bộ kết quả trong 1 năm rưỡi thi đấu từ giữa năm 2012 đến cuối năm 2013.

Iannone đã trải qua năm 2019 tại Aprilia không mấy thành công khi so sánh với người đồng đội Aleix Espargaro (ghi được 43 so với 63 điểm của Aleix và chỉ phân hạng được trên đồng đội đúng 2 lần). Dù vậy anh vẫn mang lại thành tích tốt nhất cho đội đua nước Ý trong năm 2019 với hạng 6 tại Australia.

Lorenzo có thể sẽ đảm nhận vị trí test tại Yamaha năm 2020

Năm nay, Yamaha lần đầu ra mắt đội đua test châu Âu với sự góp mặt dự kiến của cựu tay lái của Tech3 Yamaha, Jonas Folger. Tuy nhiên mới đây Yamaha đã xác nhận rằng họ không còn tiếp tục hợp tác với Folger trong thời gian tới. Sau đó, có khả năng cao một cựu tay lái Tech3 khác là Johann Zarco sẽ tiếp quản vị trí này, sẽ làm việc cùng trưởng nhóm cá nhân cũ của Valentino Rossi, ông Silvano Galbusera.

Dù vậy khi Zarco đồng ý chạy thay thế cho Takaaki Nakagami tại LCR Honda trong 3 chặng cuối mùa, Yamaha đã rút bản thỏa thuận này trên bàn đàm phán.

Chủ tịch đội đua Lin Jarvis đã xác nhận ở Valencia rằng chương trình test đã được xem xét lại, từ năm 2020 sẽ có một đội test toàn cầu với sự tham gia của đội từ Nhật Bản. Nhưng ông vẫn không loại trừ khả năng có một tay lái của châu Âu góp mặt trong đội hình này.

Trong khi đó, Jorge Lorenzo mới đây cũng cho biết dù đã giải nghệ nhưng anh vẫn sẽ trở lại MotoGP paddock trong năm tới nhưng đảm nhận một vai trò mới. Chưa rõ mục tiêu tiếp theo của “Quỷ vương” #99 là gì nhưng hy vọng anh có thể tiếp tục theo đuổi đam mê tốc độ của mình nhưng những gì người đồng hương Dani Pedrosa đang làm.

