Djokovic như “Ronaldo của tennis”, giúp Federer trở thành tay vợt hoàn hảo

Thứ Ba, ngày 09/03/2021 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Djokovic được ví như "Ronaldo của tennis", tay vợt này tạo ảnh hưởng lớn tới Federer trên hành trình chinh phục những giải đấu danh giá nhất của làng banh nỉ.

Djokovic được ví như "Ronaldo tennis"

Cristiano Ronaldo dù đã 36 tuổi nhưng vẫn là một trong những cầu thủ xuất sắc hàng đầu của bóng đá đương đại, anh chính là một tấm gương để các cầu thủ trẻ noi theo. Thông qua những nỗ lực, sự cống hiến và thành tích đạt được, cầu thủ người Bồ Đào Nha là hình mẫu mà phần lớn các VĐV chơi thể thao đều muốn hướng tới.

Djokovic (phải) giống như "Ronaldo của tennis"

Ký giả Kris Voakes của Thesportsman đã ví von Novak Djokovic là một "Ronaldo của tennis" bởi họ có cá tính và ý chí tương đối giống nhau. So với hai đồng nghiệp Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic không được khán giả yêu mến bằng, nhưng tay vợt này luôn dùng ý chí sắt đá để vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Ở tuổi 33, "The Djoker" đã giành được 6 trong 10 Grand Slam gần nhất, anh cũng vừa vượt qua Federer để trở thành tay vợt giữ ngôi số 1 nhiều tuần nhất lịch sử (311 tuần). Khi đã ngoài 30 tuổi, thể lực không còn sung mãn nhất, Djokovic đã chọn cách thi đấu ít hơn để có được trạng thái tốt nhất.

Theo lịch, Nole sẽ không thi đấu trong 2 tuần tới, tay vợt Serbia sẽ trở lại tại Miami, giải Masters 1.000 diễn ra tại Mỹ từ ngày 24/3. Giải đấu này có sự góp mặt của Nadal nhưng không có Federer.

Federer thừa nhận: "Novak Djokovic giúp tôi trở thành tay vợt giỏi hơn"

Không chỉ giới chuyên môn, khán giả, chính Federer cũng thừa nhận, Djokovic một tay vợt có quyết tâm và ý chí thi đấu mạnh mẽ. Trả lời phỏng vấn khi tham dự Qatar Open, Roger Federer mô tả Djokovic là một trong những tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại.

Federer (trái) thừa nhận Djokovic là đối thủ giúp cho anh và mọi tay vợt phát triển kỹ năng quần vợt

“Tôi thích thi đấu với cậu ấy. Tôi thực sự cảm thấy như thể chúng tôi cùng giúp nhau phát huy hết khả năng. Đối đầu với những đối thủ giỏi nhất, bạn phải chơi hay nhất có thể. Nếu không, bạn sẽ thất bại. Đặc biệt là chống lại đối thủ như Novak, một tay vợt luôn chơi với tinh thần không bỏ cuộc", Federer nói tại Qatar.

Federer 39 tuổi, từng 50 lần đối đầu Djokovic và có thành tích 23 thắng, 27 thua, tiếp tục khen ngợi Nole: "Cậu ấy có khả năng giữ thăng bằng và phòng ngự cực tốt. Đó là lý do tại sao Novak là một trong những tay vợt vĩ đại nhất từ ​​trước đến nay. Thật vui khi được thi đấu với cậu ấy, đó là một trong những tay vợt khiến tôi phải thay đổi để ngày càng hoàn thiện mình".

Đang bước vào chặng đua Grand Slam khốc liệt khi khoảng cách giữa Federer, Nadal và Djokovic đang ở gần nhau, nhưng Federer cảm thấy tiếc cho Djokovic vì bị loại khỏi US Open 2020: "Tại US Open, cậu ấy đã không may mắn. Tất cả mọi người đều hiểu điều này. Tất nhiên bạn phải kiểm soát bản thân. Nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, nó có thể xảy đến với tất cả mọi người".