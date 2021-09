Chuyện "cổ tích" 2 người đẹp tuổi teen biến US Open thành Grand Slam trẻ

Thứ Bảy, ngày 11/09/2021 00:04 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin tennis) Hai nữ tay vợt tuổi teen đã biến trận chung kết US Open 2021 thành câu chuyện riêng của các tay vợt trẻ.

Trong suốt những ngày qua, người ta đã nói rất nhiều về những chiến tích không tưởng của bộ đôi nữ tay vợt tuổi teen Emma Raducanu (18 tuổi, người Anh) và Leylah Fernandez (19 tuổi, người Canada).

Raducanu (trái) và Fernandez (phải) tạo ra trận chung kết US Open lịch sử

Hai nữ tay vợt có rất nhiều điểm chung. Họ cùng sinh năm 2002, cùng sinh ra tại Canada, đều là người đa quốc tịch, có nguồn gốc từ châu Á... và điểm chung lớn nhất là cùng lọt vào chung kết US Open 2021.

Ở lứa tuổi của hai tay vợt này, họ có thể tham dự giải US Open dành cho lứa tuổi trẻ, tuy nhiên cả hai cùng đăng kí giải dành cho VĐV chuyên nghiệp và họ đã biến giải đấu này thành... Grand Slam trẻ.

Trên con đường tiến vào trận chung kết, Fernandez, tay vợt có bố người Ecuador, mẹ người Philippines đã đánh bại hàng loạt hạt giống đẳng cấp. Osaka, Kerber, Svitolina, Sabalenka là những bại tướng dưới tay Fernandez, đây là lý do cô gái 19 tuổi được ví von như "Kẻ huỷ diệt khổng lồ".

Raducanu chỉ phải gặp 2 hạt giống trên đường tiến vào chung kết (Bencic hạt giống số 11 tại tứ kết, Sakkari hạt giống số 17 ở bán kết), nhưng nên nhớ cô gái 18 tuổi đã phải thi đấu từ vòng loại, tức là cô gái có bố người Romani, mẹ người Trung Quốc, thi đấu nhiều hơn các đối thủ 3 trận.

Raducanu và Fernandez đã xô đổ rất nhiều kỉ lục để tạo ra trận chung kết US Open lịch sử. Raducanu là tay vợt trẻ nhất lọt vào chung kết Slam kể từ khi Maria Sharapova 17 tuổi vô địch Wimbledon 2004. Cô là tay vợt nữ xếp ngoài top 100 lọt vào chung kết US Open kể từ năm 2009, thời điểm Kim Clijsters giành chức vô địch US Open.

Đây là trận chung kết đầu tiên giữa hai tay vợt tuổi teen kể từ US Open 1999, Serena Williams 17 tuổi đánh bại Martina Hingis, 18 tuổi trong trận chung kết. Đáng chú ý, trước khi dự chung kết này, huyền thoại Hingis đã vô địch 1 Grand Slam, trở thành người trẻ nhất làm được điều này khi 16 tuổi, 117 ngày.

Chung kết giữa hai ngôi sao đang lên ở US Open là màn so tài thứ tám dành cho các tay vợt trẻ trong kỷ nguyên Mở (kể từ năm 1968). Người chiến thắng sẽ trở thành người phụ nữ trẻ thứ tám, hoặc thứ chín giành được Grand Slam. Danh sách những huyền thoại từng giành Grand Slam khi còn ở lứa tuổi teen gồm Williams, Hingis, Steffi Graff, Monica Seles, Evonne Goolagong Cawley và Chris Evert.

Kì tích tại US Open 2021 là dấu mốc quan trọng để giúp hai tay vợt hướng tới thành công lớn trong tương lai. Theo thống kê, trong số 14 tay vợt tuổi teen giành sau khi vô địch Grand Slam, chỉ có ba người không hoặc chưa thể giành được thêm danh hiệu Grand Slam khác. Hai trong số các tay vợt này là Bianca Andreescu (21 tuổi) và Iga Swiatek (20 tuổi) vẫn đang có cơ hội giành Grand Slam tiếp theo.

Trận chung kết đơn nữ US Open đang được cả thế giới chờ đợi giữa 2 tay vợt tuổi teen Raducanu và Fernandez sẽ diễn ra vào 3 giờ sáng 12/9 (giờ Việt Nam).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-34co-tich34-2-nguoi-dep-tuoi-teen-bien-us-open-thanh-gr...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/chuyen-34co-tich34-2-nguoi-dep-tuoi-teen-bien-us-open-thanh-grand-slam-tre-c28a15130.html