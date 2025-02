Cầu lông Việt Nam sẽ ra sao khi thế giới đổi luật?

Các tay vợt Việt Nam bận rộn trong năm 2025 Theo lịch thi đấu mới được BWF cập nhật, Việt Nam tiếp tục là điểm đến của 4 giải cầu lông quốc tế trong năm nay. Lịch trình thi đấu và địa điểm các giải quốc tế tại Việt Nam không khác so với năm 2024. Điều đó giúp các VĐV có thể sớm thu xếp lịch tập luyện, cũng như thi đấu để hướng đến kết quả tốt nhất trong năm 2025, với tâm điểm là SEA Games. Bên cạnh 4 giải đấu quốc tế, các tay vợt Việt Nam có thể tham dự 8-10 giải trong nước. Năm nay, tần suất các giải cầu lông quốc nội diễn ra liên tục từ tháng 4 đến tháng 9-10, trung bình 2 giải mỗi tháng. Điều đó giúp các VĐV được liên tục thử lửa, chạm trán với những đối thủ mạnh. Một HLV đội tuyển quốc gia từng nói, Việt Nam sở hữu không ít VĐV cầu lông có tố chất tốt. Tuy nhiên, họ lại thiếu môi trường tập luyện, cũng như sân chơi để nâng cao bản thân. Đó cũng là lý do nhiều VĐV có thể thắng đối thủ cùng lứa lúc ở cấp độ trẻ, nhưng sau đó lại thua, thậm chí thua rất sâu khi bước lên độ tuổi trưởng thành. Minh chứng rõ nhất cho việc thiếu sân chơi của VĐV Việt Nam diễn ra vào cuối năm 2024. Sau 2 giải đấu quốc tế tại Việt Nam, nhiều tay vợt Indonesia và Đài Bắc Trung Hoa đến Hàn Quốc dự một giải trẻ quốc tế. Tuy nhiên, Việt Nam khi đó lại không thể cử VĐV nào tham dự, với lý do kinh phí hạn chế, qua đó bỏ lỡ một giải đấu tích lũy kinh nghiệm quý giá.