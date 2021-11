Các giải quốc gia sẽ vận hành ra sao?

Diễn ra từ ngày 28-11 đến 5-12 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Quảng Nam, Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc 2021 hứa hẹn sẽ là sân chơi đỉnh cao, thu hút các tay vợt hay nhất nước đồng thời tạo điều kiện cho việc thành lập đội tuyển quốc gia chuẩn bị tranh tài tại SEA Games 31. Giải đấu này từng được lên lịch tổ chức từ tháng 6 nhưng phải dời lại gần nửa năm do đợt dịch Covid-19 thứ 4 bùng phát.

Trở lại ở thời điểm này, giải vẫn chịu ảnh hưởng không nhỏ do dịch bệnh chưa được kiểm soát hoàn toàn. Đó là lý do địa phương đăng cai Quảng Nam yêu cầu các đoàn vận động viên phải tuân thủ nghiêm "Quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" do Chính phủ ban hành tháng 10-2021.

Các tay vợt mạnh sẽ tề tựu tại Giải Vô địch Bóng bàn toàn quốc 2021. Ảnh: ĐÔNG LINH

Ngoài việc kiểm soát chặt chẽ hành trình của các đoàn từ sân bay về khách sạn rồi từ khách sạn đến nhà thi đấu và ngược lại trong suốt quá trình tham dự giải, ban tổ chức còn yêu cầu lực lượng vận động viên, HLV phải được tiêm phòng đủ 2 mũi vắc-xin. Mọi thành viên sẽ phải xét nghiệm nhanh 3 ngày/lần ngay tại khách sạn trong suốt giải đồng thời bảo đảm những ai đến từ vùng cam (vùng cấp độ 3) phải tiến hành tự cách ly 7 ngày khi đến Quảng Nam cũng như thực hiện quy trình test nhanh, xét nghiệm RT-PCR với kinh phí tự chi trả.

Đây cũng là cách thức mà Vĩnh Phúc sẽ áp dụng khi đăng cai vòng chung kết Giải Bóng chuyền hạng A toàn quốc 2021 từ ngày 25-11 đến 4-12, đồng thời không mở cửa cho khán giả vào sân. Cho đến nay, sau khi 2 đội bóng nam Công an TP HCM, Trà Vinh và đội bóng nữ Binh chủng Thông tin xin rút lui, giải chỉ còn 6 đội nam và 5 đội nữ tham dự.

Theo đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Vĩnh Phúc với điều kiện cơ sở vật chất hiện đại đã sẵn sàng nhận lời đăng cai cả vòng 2 lẫn vòng chung kết Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia 2021 thay cho 2 địa phương Quảng Nam và Đắk Nông như kế hoạch ban đầu. Trong tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tổ chức Giải Vô địch Bóng chuyền quốc gia 2021 tại địa điểm duy nhất theo quy trình "bong bóng khép kín" chính là nhằm bảo đảm an toàn tối đa cho các đoàn vận động viên tham dự giải.

