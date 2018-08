Bóng chuyền VTV Cup: "Ngọc nữ" Kim Thanh hoa khôi, Thanh Thúy toàn diện nhất

Một vài thông tin về hoa khôi của VTV Cup 2018, Đặng Thị Kim Thanh: Nick name: Xuka Ngày sinh: 28/04/1999 Quê quán: Long An Chiều cao: 178 cm Cân nặng: 60kg CLB: Bình Điền Long An Bật đà: 295 cm Bật chắn: 290 cm