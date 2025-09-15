Bóng chuyền Việt Nam: Xin đừng “mất bò mới lo làm chuồng”!

Vì sao Đặng Thị Hồng bị cấm thi đấu?

Ngày 11/9, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đã có phiên họp các bộ phận để đưa ra một số quyết định quan trọng. Trong đó có tương lai của Đặng Thị Hồng, VĐV nữ của đội bóng chuyền trẻ U21 Việt Nam. Đặng Thị Hồng đã bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới thông báo không đủ điều kiện thi đấu và loại cái tên này, đồng thời huỷ kết quả thi đấu và xử thua U21 Việt Nam tại các trận gặp U21 Indonesia, U21 Argentina, U21 Canada, U21 Serbia ở giải U21 thế giới 2025 diễn ra hồi tháng 7.

Đặng Thị Hồng không được tham dự một loạt giải bóng chuyền trong nước và quốc tế.

Dựa trên thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền thế giới, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thống nhất ý kiến không cho Đặng Thị Hồng tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Cầu thủ này cũng sẽ không được tham dự các giải đấu trong hệ thống chính thức của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam kể từ hiện tại.

Vấn đề ở đây là nguyên nhân dẫn tới những thông báo bất lợi cho Đặng Thị Hồng không được Liên đoàn bóng chuyền thế giới hay Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đề cập đến. Chia sẻ của đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đối với báo giới cũng chỉ ở ngưỡng như sau: “Có thể có cầu thủ gặp nghi vấn về vấn đề giới tính khi tham dự nội dung dành cho nữ. Đây là vấn đề nhạy cảm. Tuy nhiên, Liên đoàn vẫn để cầu thủ tham dự giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025 do điều lệ giải vô địch quốc gia 2025 đã ban hành từ đầu năm, không có mục yêu cầu kiểm tra. Tuy nhiên từ năm 2026, việc kiểm tra sẽ được thực hiện nếu có trường hợp nghi vấn”.

Phía đại diện Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam cũng cho hay, đối với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, dự kiến trong trường hợp có tuyển thủ được tập trung để làm nhiệm vụ quốc gia mà gặp nghi vấn thì nhà quản lý có thể yêu cầu thực hiện kiểm tra giới tính bằng phương pháp phân tích gene SRY từ mẫu niêm mạc hoặc mẫu máu khô của VĐV. Khi có kết quả đảm bảo, VĐV được tham dự giải quốc tế để tránh các sự cố đáng tiếc.

Quay trở lại với câu chuyện của Đặng Thị Hồng, đúng vào dịp sinh nhật thứ 19, cô bị Liên đoàn Bóng chuyền thế giới không cho thi đấu phần còn lại của giải U21 Quốc tế. Trước đó, cô ghi 83 điểm, nhiều nhất giải ở thời điểm bấy giờ. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đã gửi hai văn bản khiếu nại về vụ việc. Tổng thư ký của Liên đoàn là Lê Trí Trường cũng khẳng định Việt Nam đã làm đúng các quy định khi tham gia giải, không gian lận hay sai lệch hồ sơ lý lịch.

Tuy nhiên 2 tháng sau biến cố với Đặng Thị Hồng, Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lại ngăn cản cô thi đấu từ giải quốc gia cho đến quốc tế…

Tương lai nào cho Đặng Thị Hồng?

Trong bối cảnh dấu hỏi trách nhiệm trong việc tuyển chọn vận động viên nữ tham gia các đội tuyển bóng chuyền, đặc biệt là giải U21 thế giới vừa qua không được Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đề cập cụ thể, người hâm mộ chỉ còn biết cách quan tâm tới tương lai xoay quanh Đặng Thị Hồng sau lệnh cấm kể trên.

Ở tuổi 19, Đặng Thị Hồng đứng trước nguy cơ giải nghệ. Cho đến hiện tại, Hồng vẫn chưa đưa ra một phát ngôn chính thức xoay quanh án cấm dành cho cô. Bước đi tiếp theo cũng chưa được Hồng quyết định.

Một số nguồn tin uy tín cho biết, Đặng Thị Hồng có thể tiếp tục với bóng chuyền, trên cương vị huấn luyện viên. Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam nhiều khả năng tạo điều kiện để Đặng Thị Hồng theo học Trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Từ đây, Đặng Thị Hồng có thể trở thành HLV của một đội bóng chuyền trong tương lai.

Đặng Thị Hồng sinh năm 2006, dân tộc Dao, ở miền núi hoang sơ thôn SLam Vè, xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn (cũ). Gia đình không có truyền thống thể thao nhưng cô sớm bộc lộ năng khiếu với môn bóng chuyền. Sau khi học hết lớp 9, Hồng thi tuyển vào Trung tâm huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh Thái Nguyên.

Đặng Thị Hồng có khả năng bật nhảy cao, đập bóng mạnh, di chuyển linh hoạt. "Viên ngọc thô" vì thế lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn. Năm 2022, Hồng thi đấu cho đội Kinh Bắc Bắc Ninh theo dạng cho mượn. Đến 2024, cô chuyển sang Ninh Bình rồi lên tuyển U20 Việt Nam.

Tại giải U20 châu Á năm đó, Hồng góp công lớn giúp Việt Nam cán đích thứ năm để lần đầu tiên trong lịch sử đoạt suất dự giải U21 thế giới 2025. Thậm chí, trước khi chịu án cấm từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới ở giải U21 kể trên, Đặng Thị Hồng còn là vận động viên ghi điểm tốt bậc nhất.

Dấu hỏi với Bích Tuyền Sau khi Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam đưa ra án cấm với Đặng Thị Hồng, tương lai của vận động viên tài năng Bích Tuyền cũng nhận được sự quan tâm lớn từ giới mộ điệu. Ngày 19/8, Bích Tuyền xác nhận việc rút khỏi đội tuyển Việt Nam do lo ngại các yêu cầu mới từ Liên đoàn bóng chuyền thế giới liên quan đến điều kiện thi đấu của VĐV. Về lý do, Bích Tuyền cho biết không phải vì cô thiếu khát vọng thi đấu, mà bởi những yêu cầu mới từ Liên đoàn Bóng chuyền thế giới xoay quanh điều kiện thi đấu của VĐV. "Với Tuyền, thể thao không chỉ là sự cạnh tranh mà còn là sự tôn trọng và công bằng. Tuyền cảm thấy những quy định này chưa có sự minh bạch và thiếu đi sự công bằng cần thiết đối với các VĐV", cô nhấn mạnh. “Tuyền tin rằng mọi VĐV đều xứng đáng được thi đấu trong một môi trường được tôn trọng và bình đẳng. Để bảo vệ sự toàn vẹn của bản thân và tránh những rủi ro không đáng có cho đội tuyển, Tuyền đã quyết định rút lui”. Được biết, Bích Tuyền đang tập luyện cùng Ninh Bình để chuẩn bị cho giai đoạn 2 giải vô địch quốc gia 2025. Tại giai đoạn thứ nhất, đội Ninh Bình giành 5 trận thắng để tạm dẫn đầu bảng nữ. Có một chi tiết đáng chú ý được báo Sài Gòn Giải Phóng mới đây bật mí, tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2023, Đà Nẵng đã gửi đơn khiếu nại lên Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, yêu cầu phải tiến hành kiểm tra giới tính với Bích Tuyền. Tuy nhiên, dù VFV đã yêu cầu CLB Ninh Bình cung cấp bằng chứng xác thực, câu trả lời nhận được chỉ dừng lại ở dạng chung chung, không kèm theo kết quả xét nghiệm y tế từ đơn vị có thẩm quyền. Theo giải thích từ giới chức Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam lúc bấy giờ, sự việc này chưa từng có tiền lệ, đồng thời hiện chưa có quy định cụ thể nào buộc CLB Ninh Bình phải tước quyền thi đấu của VĐV. Do đó, Bích Tuyền vẫn được phép ra sân, bởi VFV đã cấp thẻ VĐV cho tay đập này ngay từ vòng 1 của giải.