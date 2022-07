Bóng chuyền nữ VN xác định đội xuống hạng, lộ tiền thuê ngoại binh Polina 1m98

Hai đội bóng chuyền nữ xuống hạng được xác định

Chiều ngày 15/7, Kinh Bắc Bắc Ninh và Đắk Lắk có trận “chung kết ngược” tại giải vô địch quốc gia 2022 diễn ra tại nhà thi đấu Vĩnh Phúc. Đội bóng giành chiến thắng sẽ có suất trụ hạng duy nhất ở mùa giải này, đồng nghĩa với việc đội thua cuộc sẽ phải xuống chơi ở giải hạng A cùng với Bamboo Airways Vĩnh Phúc.

Kinh Bắc Bắc Ninh trụ hạng thành công

Bước vào trận đấu, trong khi Kinh Bắc Bắc Ninh tấn công khá đa dạng thì các VĐV của Đắk Lắk lại tỏ ra khá lúng túng khi mắc phải nhiều lỗi đỡ bước 1, qua đó set đầu kết thúc với tỉ số 25-15 nghiêng về Kinh Bắc Bắc Ninh.

Sang set 2, đoàn quân của HLV Trần Đăng Thành thi đấu quyết tâm hơn, tạo ra thế trận ngang ngửa với đối thủ. Tuy nhiên khi tỉ số đang là 24-24, Đắk Lắk với hai tình huống đỡ bước 1 khá đáng trách đã để thua set đấu này với tỉ số 24-26.

Đắk Lắk và Bamboo Ariways Vĩnh Phúc xuống hạng

Set 3 khá giống với set 2 khi Đắk Lắk tiếp tục chơi ngang ngửa với đối thủ trước khi mắc phải những tình huống lỗi bước 1, dẫn đến việc để thua tiếp 20-25, qua đó thua chung cuộc 0-3. Với kết quả này, Kinh Bắc Bắc Ninh trụ hạng, còn Đắk Lắk và Bamboo Airways Vĩnh Phúc sẽ phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Bộ Tư lệnh Thông tin thắng dễ Hà Phú Thanh Hóa

Ngay sau trận “chung kết ngược” giữa Kinh Bắc Bắc Ninh và Đắk Lắk đã diễn ra các trận đấu phân hạng. Mở đầu là màn so tài giữa Vietinbank và Than Quảng Ninh. Dù bị đánh giá thấp hơn, Thu Hoài và các đồng đội đã tạo ra một thế trận hấp dẫn với đối thủ. Dù vậy, Than Quảng Ninh với chủ công Vi Thị Như Quỳnh cùng hai ngoại binh Thái Lan đã vươn lên thắng set đầu 28-26 đầy kịch tính.

Bộ Tư lệnh Thông tin có chiến thắng dễ dàng

Ở hai set đấu tiếp theo, thế trận có phần cởi mở hơn khi hai đội tạo cơ hội cho các VĐV trẻ được ra sân. Than Quảng Ninh tiếp tục thắng 25-18 và 25-17 để có chiến thắng chung cuộc 3-0.

Trong lượt trận cuối ngày, Bộ Tư lệnh (BTL) Thông tin có chiến thắng khá dễ dàng trước Hà Phú Thanh Hóa với tỉ số 3-0 (25-13, 25-15 và 25-14). Với lực lượng vượt trội đối thủ cùng sự trở lại mạnh mẽ của Hoàng Thị Kiều Trinh, Bộ Tư lệnh Thông tin đã tạo ra một thế trận hoàn toàn áp đảo. Trong khi đó, Hà Phú Thanh Hóa phụ thuộc quá nhiều vào sức ghi điểm của Megawati nên không thể tạo ra bất ngờ sau khi ngoại binh người Indonesia bị hàng chắn của Thông tin khóa chặt.

Như vậy, BTL Thông tin sẽ bước vào trận tranh hạng 5 với Than Quảng Ninh. Trong khi đó, Vietinbank sẽ thi đấu trận tranh hạng 7 với Hà Phú Thanh Hóa. Hai trận đấu này sẽ diễn ra vào ngày 16/7, cũng là ngày diễn ra 2 lượt trận bán kết.

Lộ mức phí thuê ngoại binh Polina Rahimova của Geleximco Thái Bình

Cụ thể để mời nữ đối chuyền xuất sắc bậc nhất thế giới này về thi đấu tại giải VĐQG 2022, đội bóng Geleximco Thái Bình đã phải bỏ ra số tiền khoảng 43.000 USD (hơn 1 tỷ đồng), trong đó bao gồm phí lót tay, chi phí máy bay,…

Gexelimco Thái Bình bỏ ra hơn 1 tỷ để mời Polina về thi đấu

Dù vậy, con số này được cho là hợp lý bởi ngoại binh cao 1m98 đã thể hiện đẳng cấp khi gồng gánh đoàn quân của HLV Trần Văn Giáp vào bán kết giải quốc gia năm nay. Đặc biệt trong trận tứ kết trước Bộ Tư lệnh Thông tin, Polina một mình ghi 51 điểm để giúp đội nhà tạo địa chấn trước nhà đương kim vô địch quốc gia.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt tuyển nữ Việt Nam

Theo đó, ông Nguyễn Tuấn Kiệt, HLV trưởng của Than Quảng Ninh đã chấp nhận lời mời từ lãnh đạo bộ môn bóng chuyền của Tổng cục Thể dục Thể thao cũng như Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam để dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trong thời gian tới.

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

Dự kiến, đội tuyển nữ VN sẽ tập trung từ ngày 25/7 nhằm chuẩn bị cho hai giải đấu quốc tế là ASEAN Grand Prix và giải bóng chuyền vô địch châu Á (AVC Cup) 2022.

Danh sách tập trung đội tuyển lần này gồm: Trần Thị Thanh Thúy, Vi Thị Như Quỳnh, Nguyễn Thị Uyên, Phạm Thị Nguyệt Anh (chủ công), Đặng Thị Kim Thanh, Trần Thị Bích Thủy, Nguyễn Thị Trinh, Lưu Thị Huệ (phụ công), Hoàng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Bích Tuyền (đối chuyền), Võ Thị Kim Thoa , Đoàn Thị Lâm Oanh (chuyền hai), Lê Thị Thanh Liên và Nguyễn Thị Kim Liên (libero).

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/bong-chuyen-nu-vn-xac-dinh-doi-xuong-hang-lo-tien-thue-ngoai-binh-polina-1m98-c28a35166.html