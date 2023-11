Bóng chuyền nữ Long An tấn công mãn nhãn, biến đội Thái Bình thành cựu vô địch

Chiều ngày 17/11, VTV Bình Điền Long An có màn so tài với Geleximco Thái Bình tại lượt trận tứ kết trong khuôn khổ vòng chung kết quốc gia 2023 diễn ra tại Quảng Nam. Xứng đáng được xem là màn so tài hấp dẫn nhất tại tứ kết, hai đội bóng sớm cống hiến cho khán giả thế trận giằng co điểm số quyết liệt.

Khánh Vy tỏa sáng rực rỡ trước Geleximco Thái Bình

Nếu như ngoại binh Lana Scuka của Geleximco Thái Bình thi đấu có phần mờ nhạt, các tay đập trẻ của Long An là Khánh Vy và Trà My lại chơi rất thăng hoa để giúp đội nhà vượt lên dẫn 13-8. Đội nữ Long An duy trì tốt lợi thế điểm số này để thắng 25-21 trong hiệp đầu.

Sang hiệp 2, hàng chắn của Geleximco Thái Bình hoạt động hiệu quả giúp đội bóng này dẫn trước 4-1. Liền sau đó, Khánh Vy chơi hay giúp VTV Bình Điền Long An san hòa cách biệt. Những phút tiếp theo, các cô gái Long An trình diễn khả năng tấn công cực kỳ đa dạng và mãn nhãn với bộ ba Trà My, Khánh Vy và Odina. Đội bóng miền Tây tiếp tục thắng 25-19 để dẫn trước 2-0.

VTV Bình Điền Long An thẳng tiến vào bán kết

Tiếp đà hưng phấn, VTV Bình Điền Long An sớm dẫn trước 6-1 ở đầu hiệp 3. Lúc này, Geleximco Thái Bình vùng lên mạnh mẽ để rút ngắn đáng kể cách biệt xuống chỉ còn 11-12. Trước sự bám đuổi quyết liệt của đối thủ, VTV Bình Điền Long An vẫn giữ vững lợi thế dẫn trước nhờ vào màn trình diễn rất thăng hoa của tay đập trẻ Khánh Vy.

Các cô gái Long An tiếp tục thắng 25-20 trong hiệp đấu này, qua đó thắng chung cuộc 3-0 và biến Geleximco Thái Bình chính thức trở thành nhà cựu vô địch của giải. Xuất sắc giành vé vào bán kết, VTV Bình Điền Long An sẽ đối đầu Ninh Bình LPBank.

