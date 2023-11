Nữ VĐV bóng chuyền Thanh Hóa nhập viện sau màn trụ hạng khó tin

Vòng 2 giải bóng chuyền nữ quốc gia 2023 đã khép lại đầy kịch tính bằng màn trụ hạng đầy bất ngờ và cảm xúc của CLB Xi măng Long Sơn Thanh Hóa tại lượt trận cuối cùng của bảng D diễn ra tại Đắk Nông vào tối ngày 12/11.

Nữ VĐV Lê Thị Hạnh được cấp cứu tại sân trước khi chở đi nhập viện. Ảnh: Webthethao

Trước trận đấu này, đội nữ Thanh Hóa tạm đứng cuối bảng với chỉ 2 điểm, trong khi đội xếp thứ 4 là Kinh Bắc Bắc Ninh đang có 4 điểm. Chính vì vậy nếu như giành chiến thắng trước Than Quảng Ninh, thầy trò HLV Trần Đăng Thành sẽ có thể trụ hạng.

Đáng nói trước khi thi đấu, đội Thanh Hóa tiếp tục gặp khó khăn khi có 3 VĐV cùng 3 thành viên trong ban huấn luyện bị nhiễm sốt siêu virus. Trong số này gồm cả HLV trưởng Trần Đăng Thành và Sana Anarkulova. Điều này khiến HLV Đăng Thành không thể chỉ đạo trận đấu mà giao lại quyền cho HLV phó Đỗ Niên, còn Sana Anarkulova và 3 VĐV khác không có phong độ cùng thể lực tốt.

Dù vậy với quyết tâm cực cao kèm với việc Than Quảng Ninh chỉ ra sân với đội hình phụ do đã chắc chắn vị trí thứ 3, Hoàng Thị Thảo và Sana Anarkulova có những màn ghi điểm xuất sắc để giúp Thanh Hóa thắng 25-22 trong set đầu.

Đội nữ Thanh Hóa nhận 1,5 tỷ đồng thưởng nóng sau màn trụ hạng đầy cảm xúc

Dù cất “búa máy” Onuma trên ghế dự bị, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vẫn chỉ đạo cực kỳ nghiêm khắc với các học trò. Điều này giúp Than Quảng Ninh chơi hay hơn trong set 2 để dẫn 16-13. Tinh thần thi đấu đáng nể của các cô gái Thanh Hóa đã giúp đội bóng này tạo nên những màn phòng ngự mãn nhãn, tấn công giàu tốc độ để thắng tiếp 25-22.

Sự tập trung cao độ được đội nữ Thanh Hóa thể hiện trong set 3. Bên cạnh những cú dứt điểm mạnh mẽ, đa dạng của Sana Anarkulova, đội bóng này còn khiến khán giả phấn khích bằng những màn phòng ngự lăn xả tạo nên các loạt bóng bền hấp dẫn. Thanh Hóa tiếp tục thắng set đấu này 25-22, qua đó thắng chung cuộc 3-0 để vượt lên vị trí thứ 4 tại bảng D với 5 điểm và có được suất trụ hạng đầy cảm xúc.

Đáng chú ý ngay sau khi trận đấu kết thúc, nữ VĐV Lê Thị Hạnh đã đổ gục xuống sân và phải được xe cấp cứu đưa đến bệnh viện. Được biết, Lê Thị Hạnh bị tụt huyết áp do quá tập trung và mất sức. Cô gái sinh năm 1989 là một trong những cái tên lớn tuổi nhất của đội. Ngoài ra, một số VĐV khác của Thanh Hóa cũng thở dốc, ho khan và tỏ ra kiệt sức sau trận.

Lịch thi đấu cụ thể các cặp đấu tại tứ kết quốc gia 2023

Những nỗ lực của đội nữ Thanh Hóa đã được đền đáp xứng đáng. Với suất trụ hạng đầy cảm xúc này, lãnh đạo đội bóng đã thưởng nóng số tiền 1,5 tỷ đồng.

Như vậy, 4 cặp đấu tứ kết tại vòng chung kết quốc gia 2023 diễn ra từ ngày 16-19/11 tại Quảng Nam đã được xác định. Cụ thể, Ninh Bình LP Bank sẽ gặp Xi măng Long Sơn Thanh Hóa. Vietinbank so tài Hóa chất Đức Giang Tia Sáng. Binh chủng Thông tin Trường Tươi Bình Phước đối đầu Than Quảng Ninh và hấp dẫn nhất sẽ màn đọ sức giữa VTV Bình Điền Long An và nhà đương kim vô địch Geleximco Thái Bình.

