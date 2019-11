Báo Anh - Mỹ đưa tin về SEA Games: "Ngã ngửa" với chủ nhà Philippines

Thứ Năm, ngày 28/11/2019 10:08 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin SEA Games) Đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á được báo chí nước ngoài rất quan tâm.

SEA Games 30 Sự kiện:

Bảng xếp hạng huy chương SEA Games 30 TT Đoàn thể thao Tổng 1 Việt Nam 0 0 0 0 2 Malaysia 0 0 0 0 3 Singapore 0 0 0 0 4 Thái Lan 0 0 0 0 5 Indonesia 0 0 0 0 6 Philippines 0 0 0 0 Xem chi tiết >>

SEA Games 30 phải tới ngày 30/11 mới chính thức khai mạc, nhưng tại thời điểm này những thông tin liên quan tới đại hội này đã rất nóng. Đáng tiếc có không ít thông tin đề cập tới những mặt thiếu tích cực, đến từ sự thiếu chủ động của nước chủ nhà.

The Guardian (Anh) đưa tin về SEA Games

Ngay khi đặt chân tới Philippines, các đoàn thể thao đã phải đối mặt với tình trạng trễ xe, tắc đường và thiếu thốn về thực phẩm, cơ sở vật chất. Dù ban tổ chức đã có những trấn an tức thời với các đoàn thể thao đến tranh tài, tuy nhiên thông tin thiếu tích cực đã lan tràn đi khắp thế giới.

Không chỉ những tờ báo khu vực Đông Nam Á, thông tin về sự chuẩn bị thiếu chu đáo của Philippines đã lan rộng ra toàn thế giới khi những trang tin như Daily Mail (Anh), The New York Times (Mỹ) và The Guardian (Anh) vào cuộc.

3 trang báo kể trên đã viết những bài đầu tiên về SEA Games 30, tuy nhiên điều mà họ phản ánh không phải về VĐV, kỷ lục...mà họ nói về sự thiếu chuyên nghiệp trong cách tổ chức của nước chủ nhà.

Tờ New York nói về việc các cầu thủ phải ngủ trên sàn nhà

Daily Mail nhấn mạnh vụ 1 phòng vệ sinh có 2 bồn cầu

Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/bao-anh-my-dua-tin-ve-sea-games-34nga-ngua34-voi-chu-nha-philippines-...Nguồn: http://khampha.vn/the-thao/bao-anh-my-dua-tin-ve-sea-games-34nga-ngua34-voi-chu-nha-philippines-c9a745812.html