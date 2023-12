5 giải đấu Djokovic có thể hụt hơi 2024: Nỗi đau sẽ đến ở Olympic?

Novak Djokovic trải qua mùa giải tuyệt vời 2023, tay vợt 36 tuổi giành được 7 danh hiệu, trong đó có 3 danh hiệu Grand Slam, 1 ATP Finals, 2 Masters và 1 ATP 250.

Nole hướng tới danh hiệu Olympic 2024

Bước vào mùa giải 2024 với khí thế hừng hực, Djokovic quyết tâm giành trọn 4 Grand Slam, hướng tới tấm HCV đơn nam Olympic và thâu tóm các danh hiệu khác như ATP Finals, Masters...

Nhưng mùa giải 2024 Rafael Nadal sẽ trở lại, bên cạnh đó Carlos Alcaraz, Jannik Sinner hay Daniil Medvedev sẽ trở thành những "kỳ phùng địch thủ", sẵn sàng ngăn cản Nole giành danh hiệu.

Mùa giải 2023, Djokovic lên ngôi Roland Garros, US Open và ATP Finals nhưng không dễ cho Nole bảo vệ 3 danh hiệu này cùng với 2 sự kiện lớn khác. Hãy cùng điểm danh 5 sự kiện Nole được dự báo gặp đầy thách thức trong cuộc đua vô địch 2024.

1. Roland Garros. Sự kiện Grand Slam tại Pháp có lẽ là giải đấu khó giành chiến thắng nhất, ít nhất là về mặt thể lực. Do đó, tay vợt Serbia sẽ gặp nhiều thách thức trong việc bảo vệ danh hiệu vào năm tới. Mối đe dọa hiện hữu từ Alcaraz, cùng với sự trở lại của Nadal - huyền thoại 14 lần vô địch muốn "cháy" lần cuối tại đây.

2. Rome Masters. Djokovic giành 6 danh hiệu ở Rome, nhưng Nadal 10 lần lên ngôi và năm nay "Vua đất nện" trở lại. Nhưng không chỉ có Rafa, 2 ngôi sao Alcaraz và Sinner đủ sức cản bước tay vợt Serbia. Sinner có động lực lớn nhất, bởi Rome diễn ra trên sân nhà của tay vợt 22 tuổi. Còn nhớ tại bán kết Davis Cup 2023, Sinner hạ Djokovic một phần nhờ sự cổ vũ của khán giả Ý.

3. Olympic. Djokovic 4 lần dự Thế vận hội và thành tích tốt nhất là tấm HCĐ tại Olympic Bắc Kinh 2008. Ở lần thứ 5, Olympic được diễn ra trên sân đất nện tại Paris 2024 đối thủ chính của Nole dĩ nhiên là 2 ngôi sao người Tây Ban Nha Nadal và Alcaraz.

4. US Open. 24 Grand Slam của Nole có 4 tới từ US Open, nhưng Nole không thực sự chơi quá tốt trên bề mặt sân đưa bóng nảy cao tại Mỹ. 4 lần là con số khá khiêm tốn so với Nole ở một giải đấu lớn, chơi trên mặt sân cứng. Tay vợt Serbia cũng không có thể lực tốt khi bước vào những vòng đấu cuối tại sự kiện này. Đối thủ chính của Nole tại US Open 2024 có thể là Medvedev, người đánh bại chính Nole và để giương cao chiếc cúp năm 2021.

5. ATP Finals. Vòng loại ATP Finals diễn ra theo thể thức thi đấu vòng tròn tính điểm và điều này có thể khiến Nole gặp khó khăn. Những tay vợt trẻ trung hơn khiến Nole gặp nhiều vất vả trên sân cứng, bóng đi nhanh tại Turin 2023, điều đó có thể lặp lại vào năm 2024. Trường hợp xấu nhất, Djokovic bị loại ngay từ vòng bảng giải đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất năm.

