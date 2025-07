19 ẩn số từ ông chủ Ả rập lắm tiền và “Quái kiệt” làng golf thế giới đua tài ở The Open

Năm 2025 sẽ là lần thứ 153 The Open diễn ra và năm nay, các golfer sẽ phát bóng tại câu lạc bộ Golf Royal Portrush, Bắc Ireland. Chúng ta hãy cùng nhìn lại lịch sử và những điều đặc biệt của giải major lâu đời nhất thế giới.

The Open, giải major danh giá, lâu đời nhất trong lịch sử ra đời như thế nào?

Theo lịch sử ghi nhận, vào ngày 17 tháng 10 năm 1860, tại Prestwick Golf Club ở Scotland, quê hương của thể thao golf đã diễn ra giải golf với tên gọi The Open, sự kiện này được khởi xướng, bắt nguồn từ ý tưởng của người đàn ông có tên James Ogilvie Fairlie.

Với mục tiêu tạo ra sân chơi lớn cho các golfer xuất sắc tranh tài và cũng là đấu trường thường niên cho các golfer chuyên nghiệp, The Open đã ra đời.

The Open được chờ đợi trong năm 2025

Lúc đầu tổ chức, chỉ có 8 golfer tham gia, họ đánh 3 vòng quanh sân golf chỉ có 12 lỗ và chỉ diễn ra trong 1 ngày thi đấu. Người chiến thắng đầu tiên trong lịch sử là golfer người Anh Willie Park Sr.

Kể từ lần đầu tiên được tổ chức, trải qua hơn 1,5 thế kỷ, The Open đã trở thành giải major danh giá, lâu đời nhất trong lịch sử và năm 2025 sẽ lần tổ chức thứ 153, nhiều hơn bất kỳ giải major nào trong 3 giải major còn lại được tổ chức hàng năm.

Những ai được quyền chơi tại The Open?

Theo quy định chỉ các cựu vô địch, nhà vô địch gần nhất của 3 sự kiện major khác (The Masters, The PGA Championship, US Open), nhà vô địch các giải đấu trên PGA Tour trong 12 tháng qua đươc tham dự. Ngoài ra, bất kỳ ai nằm trong Top 30 thế giới theo bảng xếp hạng chuyên nghiệp (OWGR) một tuần trước sự kiện mới có quyền thi đấu tại The Open.

Nhiều tay golf lớn xuất hiện ở giải The Open

Những người nằm trong top 10 và những người đồng hạng tại The Open năm trước sẽ được mời tham gia. Những golfer nghiệp dư hàng đầu cũng sẽ là những người sẽ được mời, ngoài ra, những người có chiến thắng tại các vòng loại đều có cơ hội. Ban tổ chức có thể đưa ra một số lời mời đặc biệt cho những tay golf có thành tích xuất sắc, hoặc có ảnh hưởng lớn đến môn golf.

Những nhà vô địch ưu tú trong lịch sử

Harry Vardon, golfer người Anh đang là người nắm giữ kỷ lục nhiều lần vô địch The Open nhất khi ông đã có 6 chiến thắng vào các năm 1896, 1898, 1899, 1903, 1911 và 1914. Ngoài ra những golfer James Braid, J.H. Taylor, Peter Thompson và Tom Watson là những người đã 5 lần lên ngôi.

Tiger Woods là ngôi sao đã có 3 chiến thắng và cũng là người duy nhất tới thời điểm hiện tại còn đang thi đấu. Tuy nhiên, do đang chấn thương nên năm nay “Siêu Hổ” sẽ không tham gia tranh tài.

Golfer người Úc Cameron Smith, người đang chơi cho hệ thống Liv Golf là golfer có điểm số tốt nhất tại The Open cho đến thời điểm hiện tại, sau khi anh lên ngôi vào năm 2022. Khi đó, Smith chiến thắng với tổng điểm (-20).

Chiến thắng cách biệt nhất thuộc về Old Tom Morris vào năm 1862, ông nâng cup khi cách biệt với người về nhì (13) gậy. Đương kim vô địch hiện tại là golfer người Mỹ, Xander Schauffele.

Sự đổ bộ của những Liv golfer

Năm 2025, The Open sẽ được tổ chức từ ngày 17 đến 20 tháng 7 tại Câu lạc bộ Golf Royal Portrush ở Quận Antrim, Bắc Ireland với sự tham gia của đầy đủ những cái tên đình đám của golf thế giới thời điểm hiện tại.

Lần đầu tiên kể từ khi ra đời vào năm 2022, hệ thống thi đấu Liv golf được tài trợ bởi các ông chủ lắm tiền của thế giới Ả rập có nhiều suất tham gia sự kiện major nhất. Có đến 19 cái tên sẽ xuất hiện tại Portrush năm nay, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ so với các đấu trường golf truyền thống như PGA Tour và các hệ thống chính thức được thừa nhận khác.

Các Liv golfer đã dành được suất tham dự The Open thông qua nhiều con đường khác nhau. Họ nhận suất từ thứ hạng vẫn còn đủ tốt trên bảng xếp hạng golf thế giới (OWGR), thành tích tại các sự kiện major gần nhất, thành tích vượt qua vòng loại, hay là chủ nhân của những suất đặt cách từ Ban tổ chức dựa trên thành tích cá nhân tại hệ thống Liv golf.

19 ẩn số Liv golf hứa hẹn rất đáng gờm

Trong số những cái tên đó, nổi bật phải kể đến Bryson DeChambeau, Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Joaquin Niemann đây là những golfer đang có được phong độ cao không những tại hệ thống thi đấu Liv golf mà còn tại các sự kiện khác, đặc biệt là tại major. Họ thi đấu sòng phẳng và sẵn sàng cạnh tranh với những anh tài khác trên PGA Tour.

Ngoài ra còn phải kể đến những cựu vô địch major hoặc những cựu binh trong quá khứ đã trở lại The Open năm nay, như Sergio Garcia, Phil Mickelson, Patrick Reed, Cameron Smith, Louis Oosthuizen, Lee Westwood.

19 cái tên đến từ Liv golf hứa hẹn sẽ là lực lượng đáng gờm tại The Open năm nay. Điều này sẽ đảm bảo cho sự cạnh tranh không khoan nhượng, đồng thời, tạo ra sự hấp dẫn vô cùng lớn cho sự kiện major cuối cùng trong năm.

Những anh tài trên PGA Tour

Top 30 bảng xếp hạng golf thế giới đều có mặt và không có sự vắng mặt đáng tiếc nào. Nổi bật trong đó, đương nhiên là 3 cái tên đình đám và cũng là 3 golfer đang đứng số 1, số 2, số 3 thế giới Scottie Scheffler, Rory McIlroy, Xander Schauffele.

Với Scottie Scheffler, Rory McIlroy, họ đều đang có phong độ cao kể từ đầu mùa giải, cả 2 cùng có 3 chiến thắng trong đó có 1 major và cả 2 cũng đang từng bước thiết lập những chiến thắng trên Tour.

Rory McIlroy chờ phô diễn đẳng cấp

Đương kim vô địch Xander Schauffele có vẻ im ắng hơn sau năm 2024 bùng nổ. Tuy nhiên, không phải vì thế mà chúng ta đánh giá thấp tài năng cùng bản lĩnh của anh. Mặc dù, năm nay Xander Schauffele chưa có được chiến thắng nào trên PGA Tour nhưng phong độ gần đây vẫn cho thấy anh đủ bản lĩnh để bảo vệ thành công chiếc cup Claret Jug mà anh đang là người giữ nó.

Theo thống kê, Schauffele hiện đang giữ thành tích 68 lần liên tiếp (bao gồm cả Scottish Open vừa qua) vượt qua cut loại. Đây là thành tích dài nhất trên PGA Tour trong vòng hai thập kỷ.

Quần hùng hội tụ

Về những cái tên Viktor Hovland, Ludvig Aberg, Hideki Matsuyama, Sepp Straka, Justin Thomas, họ đều là những golfer hàng đầu và cũng đang sở hữu chiến thắng trên PGA Tour mùa giải này. Nhưng quan trọng họ đang có được phong độ cao nên được dự báo sẽ làm nên chuyện tại The Open năm nay.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng chứng kiến những cựu vô địch major đã thể hiện phong độ tốt trong thời gian gần đây như Wyndham Clark, Matthew Fitzpatrick, Collin Morikawa. Họ là những đối thủ bất cứ ai cũng phải dè chừng.

Ngoài ra, một loạt những “Lọ Lem” đã thể hiện phong độ cao trong mùa giải này với những chiến thắng không tưởng cũng đang có được sự thoải mái nên được dự báo có thể gây bất ngờ, tiêu biểu phải kể đến cái tên như Gotterup người vừa vô địch Scottish Open, quái vật phát bóng Aldrich Potgieter, golfer người Mỹ Jake Knapp, Ben Griffin…

Quần hùng hội tụ tại giải major cuối cùng trong năm The Open, sẽ không có chỗ cho bất kỳ sự nhường nhịn, hay bất kỳ sai lầm, nhà vô địch sẽ phải là người bản lĩnh nhất và xuất sắc nhất.