Lần đầu vô địch LIV Golf, kẻ bị lãng quên Patrick Reed trở lại trên đỉnh cao

Sau gần 3 năm chơi cho hệ thống Liv golf, trải qua 41 sự kiện kéo dài từ năm 2022 đến thời điểm hiện tại, Patrick Reed mới lần đầu được hưởng niềm vui chiến thắng khi anh nâng cup tại Liv golf Dallas. Đây cũng là sự kiện thứ 9 của Liv golf trong mùa giải 2025.

Golfer Patrick Reed

Danh hiệu đầu tiên sau 3 năm chơi cho Liv golf

1 năm trên Liv golf có 14 sự kiện được tổ chức, tất cả các sự kiện đều không có cut loại và chỉ đánh 54 hố. Sự kiện Liv golf Dallas là sự kiện thứ 9 trong mùa giải, diễn ra song song với sự kiện Rocket Classic trên PGA Tour.

Patrick Reed bước vào sự kiện với tâm thế quyết tâm cùng khát khao thể hiện bản thân cùng tinh thần, cũng như phong độ đang tốt dần lên sau thời gian dài vật lộn với những chấn thương và phong độ đi xuống. Nhà vô địch major The Masters năm 2018 đã có được chiến thắng xứng đáng sau khi anh đánh bại 3 golfer tại hố Play off để lần đầu tiên có được chiến thắng tại 1 sự kiện Liv golf.

Patrick Reed vững vàng tâm lý, kèm theo may mắn để đăng quang

Anh đến Dallas và đã có khởi đầu đầy ấn tượng khi dẫn đầu sau 2 vòng đấu với tổng điểm (-9). Tuy nhiên, Patrick Reed đã gặp phải trở ngại rất lớn trong vòng đấu cuối cùng ngày chủ nhật khi anh mắc tới 5 điểm bogey, chỉ có được 2 điểm birdie trong 9 đường đầu tiên.

Sang đến 9 đường sau, anh đã âm thầm giữ vững game đấu của mình khi ghi tới 9 điểm par, trong khi đó, các đối thủ của anh liên tiếp mắc những sai lầm. Cuối cùng anh giữ vững tâm lý và cùng với 3 golfer, Paul Casey, Jinichiro Kozuma, Louis Oosthuizen bước vào Play off để tìm ra nhà vô địch.

Tại Play off, trong khi anh có được điểm birdie thì 3 đối thủ của anh lại mắc sai lầm, qua đó kết thúc trận đấu. Lần đầu tiên kể từ khi gia nhập hệ thống Liv golf, Patrick Reed mới có được chiến thắng.

“Cảm giác thật tuyệt, phong độ của tôi thời gian gần đây rất ổn định. Hôm nay, dù kết quả không thật sự tốt so với kỳ vọng, nhưng đó là kiểu ngày mà nếu bạn không put được bóng, mọi lỗi nhỏ đều sẽ phải trả giá. May mắn là tôi có đủ lợi thế để trụ vững”, Patrick Reed chia sẻ sau khi nâng cup vô địch.

Reed đang có phong độ tốt

Hướng đến vị trí trong đội hình Ryder Cup Mỹ

Nếu những ai đã theo dõi Patrick Reed khi anh còn thi đấu tở PGA Tour thì sẽ không bao giờ quên được những khoảnh khắc chiến thắng ấn tượng của golfer người Mỹ này. Patrick Reed thi đấu bùng nổ, nhiệt huyết và đầy mạnh mẽ. Anh đã từng được mệnh danh là "Captain America" của tuyển Mỹ vì những đóng góp vô cùng to lớn cho Mỹ tại sự kiện đồng đội hấp dẫn nhất hành tinh Ryder Cup.

Trước khi sự kiện Liv golf Dallas diễn ra, Patrick Reed đã dồn toàn bộ tâm trí cũng, như đặt cược cho khả năng anh sẽ có mặt trong đội hình Ryder Cup Mỹ vào tháng 9 năm nay. Việc này rất khó khăn vì nếu theo xếp hạng thông thường thì anh sẽ không bao giờ với tới được, nhưng một vị trí do đội trưởng lựa chọn là đích anh hướng đến.

Do vậy, anh đang rất tích cực chuẩn bị tốt nhất cho phương án sẽ được đội trưởng Keegan Bradley lựa chọn và chiến thắng tại Dallas chủ nhật vừa qua không chỉ giúp anh có chiến thắng đầu tiên tại hệ thống Liv golf mà nó còn như là lời khẳng định về phong độ đang tốt dần lên của bản thân anh thời điểm hiện tại.

“Tôi luôn nghĩ về Ryder Cup. Mỗi lần được đại diện cho đất nước là một điều rất đặc biệt với tôi”, Reed chia sẻ. Anh hiện sở hữu thành tích 3 trận toàn thắng trong các trận Single Match vào các năm 2014, 2016 và 2018 tại Ryder Cup.

Hướng tới những đỉnh cao mới

Phong độ ổn định, mơ “bùng nổ” trở lại

Theo số liệu thống kê, Patrick Reed đang cho thấy phong độ ấn tượng trong gần 12 tháng vừa qua. Anh chiến thắng tại Hong Kong Open do DPWT tổ chức vào tháng 11 năm 2024. Tại major The Masters danh giá tháng 3 vừa qua, anh thi đấu xuất sắc khi xếp vị trí thứ 3 chung cuộc. Cùng với đó là 5 lần lọt top 10 tại các sự kiện trên Liv golf, cũng như các sự kiện do DPWT tổ chức.

Nhiều người còn nhớ khoảnh khắc bùng nổ của anh tại US Open vừa kết thúc cách đây 2 tuần tại Oakmont. Mặc dù, Patrick Reed chỉ xếp đồng hạng 23 chung cuộc nhưng có lẽ tất cả khán giả đều nhớ đến anh vì Patrick đã có cú đánh ghi điểm albatross (-3) tại hố đấu số 4 (par - 5) vòng 1. Đấy được xem là cú đánh để đời của golfer người Mỹ, vì tỷ lệ ghi được điểm albatross trong golf là rất thấp, thấp hơn cả điểm HIO, mặc dù, điểm số Patrick có được phần nhiều là may mắn.

Với bản lĩnh cùng khí chất bùng nổ khi anh đang trên đường trở lại bản sắc vốn có, Patrick Reed hứa hẹn sẽ là cái tên đáng xem, khiến các golfer vị kiêng nể thi đấu. Người hâm mộ golf đang chờ xem Patrick Reed, nhà vô địch major The Masters 2018, liệu có giữ vững được phong độ để tạo ra những cú hích cho các chiến thắng tiếp theo trong chặng đường phía trước, đồng thời, trở lại đội hình đội tuyển Ryder Cup Mỹ vào tháng 9 năm nay.