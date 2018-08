Mua iPhone 7, 7 Plus cũ ở đâu uy tín, chất lượng?

Thứ Tư, ngày 22/08/2018 14:00 PM (GMT+7)

Mức giá iPhone 7, 7 Plus đang tạm dừng ở tầm 7 triệu đồng, là cơ hội tốt cho những ai muốn sở hữu model cao cấp này. Điều người dùng quan tâm hiện nay là cơ sở kinh doanh nào bán máy iPhone cũ chất lượng, chế độ bảo hành rõ ràng.

Tại Di Động Việt, sức mua iPhone cũ luôn cao so với mặt bằng chung. Nhất là các đời iPhone 7, 7 Plus bởi giá thành nay đã hạ nhiều trong khi chất lượng sản phẩm vẫn rất tốt. iPhone 7 hiện có giá từ 7,6 triệu, iPhone 7 Plus có giá từ 11,2 triệu, mức giá trên niêm yết cho bản quốc tế mới 99%.

iPhone 7, 7Plus được yêu thích bởi chất lượng cao, mức giá rẻ

Cả 2 chiếc điện thoại này được người dùng yêu thích bởi thiết kế kim loại sang trọng, màn hình IPS LCD cho hình ảnh trung thực, sống động. Với việc được trang bị chip Apple A10 Fushion, iPhone 7 và 7 Plus dư sức gánh bất kì tác vụ nặng nề nào mà vẫn là việc trơn tru mượt mà. Camera trên iPhone 7 là 12MP+7MP, trong khi đó iPhone 7 Plus được trang bị cụm camera kép 12MP mặt sau có chống rung quang học cho hình ảnh ổn định, độ chi tiết cao. Pin trên 2 chiếc điện thoại này lần lượt là 1960mAh và 2900mAh.

Tất cả sản phẩm iPhone 7, 7 Plus cũ bán ra tại Di Động Việt đều phải trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt. Đảm bảo máy đến tay khách hàng có hình thức đẹp, chất lượng hoàn hảo và còn nguyên zin, không có bất kỳ dấu hiệu tháo lắp hay sửa chữa.

Khi mua iPhone 7, 7 Plus quốc tế cũ tại đây, khách hàng được tặng đầy đủ phụ kiện. Sản phẩm được bảo hành 6 tháng, bao test một đổi một trong 33 ngày, dùng thử 7 ngày miễn phí và bảo hành pin một đổi một trong 12 tháng. Để bảo vệ tốt cho chiếc điện thoại của mình, khách hàng có thể mua thêm gói bảo hành cả rơi vỡ trong vòng 12 tháng, giá giảm 30% chỉ từ 450.000 đồng. Ngoài ra, Di Động Việt còn hỗ trợ mua trả góp 0% lãi suất.

Chương trình Thu cũ đổi mới đang diễn ra tại Di Động Việt với nhiều ưu đãi hấp dẫn

Đặc biệt hơn nữa, tạo điều kiện tốt nhất để khách hàng sử dụng sản phẩm chất lượng cao, Di Động Việt còn hỗ trợ thu cũ đổi mới, lên đời máy đến 80% giá trị máy bạn đang sử dụng, cộng với việc giảm thêm 500k thì việc mua iPhone 7, 7 Plus trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Hình ảnh khách hàng mua sắm tại Di Động Việt

Di Động Việt là nhà bán lẻ điện thoại có trên 9 năm tuổi cùng một chuỗi 8 cửa hàng tại TP.HCM và Đà Nẵng. Với ưu thế về chính sách hậu mãi cùng chất lượng sản phẩm, Di Động Việt là lựa chọn của những khách hàng muốn mua cho mình một chiếc iPhone cũ chất lượng. Độc giả tham khảo thêm tại website www.didongviet.vn hoặc gọi tổng đài 19002006.