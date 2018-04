iPhone 6S, 6S Plus giảm mạnh chỉ còn 4,7 triệu tại Di Động Việt

Thứ Ba, ngày 24/04/2018 10:00 AM (GMT+7)

Mặc dù có khả năng giữ giá rất tốt nhưng iPhone 6S, 6S Plus vẫn không thể thoát khỏi quy luật chung của thị trường. Sau 3 năm lên kệ, giá của 2 mẫu điện thoại cao cấp đã chạm ngõ phân khúc giá rẻ, phổ thông.

Theo ghi nhận tại Di Động Việt và một số cửa hàng bán lẻ khác trên địa bàn TP.HCM, giá iPhone 6S cũ phiên bản quốc tế 16GB giảm còn 4,77 triệu. Chênh lệch khoảng 2 triệu, mẫu iPhone 6S Plus quốc tế cũ có cùng dung lượng lưu trữ đang chạm mức 6,77 triệu. Đây từng là mức giá niêm yết của bộ đôi iPhone 6, 6 Plus cũ cách đây 2-3 tháng.

Thị trường di động xách tay Việt Nam trở nên sôi động hơn hẳn với đợt giảm giá mạnh của các dòng iPhone cũ.

Sau 3 năm, cấu hình chip Apple A9 và RAM 2GB vẫn đảm bảo chạy mượt mà trên nền tảng iOS 11 mới và xử lý nhanh gọn mọi tác vụ hay chơi game 3D. Mặt khác, người dùng tiết kiệm được thời gian sử dụng rất nhiều vì iPhone cũ có tốc độ mở ứng dụng nhanh, không phải tải lại ứng dụng, cảm biến vân tay nhạy và tính năng 3D Touch tiện dụng. Thời lượng pin ổn định cũng là một điểm cộng đáng giá trên bộ đôi iPhone 6S, 6S Plus cũ.

Tương tự các thế hệ iPhone khác, ưu điểm của bộ đôi còn đến từ hệ điều hành iOS khép kín với khả năng tối ưu hóa ấn tượng. Khả năng quản lý RAM của iPhone 6S, 6S Plus cũng rất đáng khen, thậm chí còn tốt hơn các smartphone RAM 4GB trong cùng phân khúc.

Nhìn chung, iPhone 6S, 6S Plus quốc tế cũ thỏa mãn các nhu cầu về ngoại hình, hiệu năng và chất lượng trải nghiệm. Ngoài ra, chế độ bảo hành mặc định 6 tháng, dùng thử miễn phí 7 ngày, bao test 33 ngày và bảo hành pin một đổi một 12 tháng cũng khiến người dùng thấy an tâm hơn khi mua iPhone 6S, 6S Plus cũ tại Di Động Việt.

Khách hàng đến mua sắm tại Di Động Việt.

Bên cạnh đó, khi mua iPhone cũ tại Di Động Việt trong tháng 4 này, người dùng còn được giảm ngay 30% gói bảo hành rơi vỡ 12 tháng và có cơ hội được hoàn tiền hoàn tiền mặt mỗi ngày hoặc may mắn trúng iPhone X bản 64GB cao cấp.

Di Động Việt thường xuyên tổ chức các chương trình khuyến mãi hấp dẫn.

Ngoài bộ đôi iPhone 6S và 6S Plus, độc giá có thể tham khảo các dòng iPhone cũ giá tốt khác, như: iPhone 6 quốc tế giá 3,77 triệu; iPhone 7 quốc tế giá 8,37 triệu. Hoặc độc giả yêu thích dòng điện thoại Android có thể chọn mua các dòng sản phẩm đang có giá tốt tại Di Động Việt như Samsung Galaxy Note 5 giá 4,97 triệu đồng; LG V20 giá 3,97 triệu đồng; LG G6 giá 5,47 triệu đồng; Samsung Galaxy S7 Edge giá 6,37 triệu đồng.

Di Động Việt là nhà bán lẻ điện thoại có trên 9 năm tuổi cùng 1 chuỗi 8 cửa hàng tại TP.HCM và Đà Nẵng. Với ưu thế vượt trội về chính sách hậu mãi cùng với chất lượng sản phẩm; Di Động Việt đang là lựa chọn hàng đầu dành cho khách hàng nào muốn mua cho mình 1 chiếc iPhone cũ chất lượng.

