Dấu hiệu thẩm mỹ của cô béo xinh nhất Hollywood một thời

Thứ Ba, ngày 10/03/2020 10:44 AM (GMT+7)

Nhiều người khẳng định Ariel Winter đã phẫu thuật thẩm mỹ do gương mặt khác lạ và đường nét thiếu tự nhiên.

Ariel Winter xuất hiện trong một sự kiện mới đây tại New York.

Mới đây, Ariel Winter - người được mệnh danh là cô béo xinh nhất Hollywood đã có mặt tại một studio ở New York để quảng bá cho season thứ 11 của series phim có tên "Modern Family" mà cô bắt đầu tham gia từ năm 11 tuổi. Ariel Winter cũng đã nhuộm lại mái tóc đen đem đến diện mạo mới mẻ cho bản thân. Nhiều người dành lời khen cho sự thay đổi này của cô, tấm tắc khen Ariel Winter thật xinh đẹp.

Nhiều người khen ngợi ngoại hình của Ariel Winter với mái tóc mới

Tuy nhiên cũng có người bình luận rằng Ariel Winter đã phẫu thuật thẩm mỹ do gương mặt phù nề, đường nét thiếu tự nhiên, người ta nói rằng cô độn cằm, bơm môi. So sánh ngoại hình của cô giống với nàng công chúa Disney một thời Bella Thorne. Trước đó, Ariel Winter từng khẳng định do cô giảm cân nên gương mặt mới khác lạ, can thiệp "dao kéo" duy nhất cô thực hiện là phẫu thuật ngực để giảm từ cỡ 32F xuống còn 34D.

Hình ảnh mới trên Instagram của Ariel Winter cũng cho thấy gương mặt của cô có nét khác lạ.

Nhiều người nhận xét khi bước sang tuổi 15, Ariel Winter bắt đầu thay đổi nhưng dần dần ngoại hình của cô khác biệt theo chiều hướng dường như đã phẫu thuật thẩm mỹ. Nghi vấn phẫu thuật mũi tiếp đó đôi môi của cô ngày càng sưng phồng đến mức khi nhìn ảnh nếu ai đó nói rằng đây là Kylie Jenner thì nhiều người cũng sẽ tin là thật. Ariel Winter thẳng thắn đáp trả một bình luận nói cô phẫu thuật thẩm mỹ trên Instagram rằng cô hoàn toàn không chính sửa gương mặt.

Ariel Winter ngày càng khác biệt so với ngoại hình cũ.

Mặc dù vướng phải những nghi vấn về việc này nhưng không thể phủ nhận Ariel Winter rất quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Cô từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn rằng bộ trang điểm của cô không thể thế mascara, son dưỡng môi, chì kẻ lông mày nhưng quan trọng nhất là kem chống nắng để bảo vệ làn da của cô khỏi các tia sáng có hại. Trước đó, Ariel Winter không nhận thấy được sự quan trọng của kem chống nắng cho đến khi da cô bị cháy nắng vào khoảng năm 19 tuổi.

Kem chống nắng là loại sản phẩm không thể thiếu trong túi đồ của cô.

Nhiều người cho rằng Ariel Winter có thân hình mập mạp nên cô không hề tập luyện thể thao, thực tế thì không phải vậy, đối với cô việc đến phòng tập là rất quan trọng: "Tôi nghĩ rằng việc luyện tập thể dục thực sự quan trọng đối với sức khỏe thể chất của bạn" - cô chia sẻ.

Còn về chế độ ăn, Ariel Winter khẳng định bạn có thể ăn mọi thứ nhưng trong chừng mực. Cô ấy thích ăn mì ống, phô mai nhưng giữ ở mức độ cân bằng và kết hợp với việc tập luyện để có một thể chất khỏe mạnh.

Mặc dù mập mạp nhưng Ariel Winter rất chăm chỉ tập thể thao để khỏe mạnh.

