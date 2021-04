Hoa hậu lấy "phi công" kém 18 tuổi, U50 bị ví như phù thủy vì sửa mũi giống người giàu

Thứ Năm, ngày 08/04/2021 03:59 AM (GMT+7)

Mặc dù đã được công nhận là hoa hậu nhưng Ham So Won vẫn phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình.

Ham So Won được biết đến với tư cách hoa hậu và cuộc hôn nhân với chồng kém 18 tuổi.

Mới đây, tin tức liên quan đến hoa hậu, diễn viên Ham So Won nhanh chóng đứng vị trí số 1 trong những bài viết được quan tâm trên cổng thông tin Naver của Hàn Quốc. Nguyên nhân là do những thông tin liên quan đến gia thế chồng trẻ kém 18 tuổi người Trung Quốc của cô.

"Phi công" của Ham So Won bị bóc mẽ là đại gia rởm, những gì hai vợ chồng thể hiện trên mạng xã hội hay các chương trình truyền hình đều là "phông bạt".

Thông tin về chuyện gia đình của Ham So Won thu hút sự chú ý của cư dân mạng Hàn Quốc.

Không chỉ gây chú ý vì chuyện hôn nhân, Ham So Won còn khiến cư dân mạng xôn xao do phẫu thuật thẩm mỹ. Người đẹp sinh năm 1976 đạt danh hiệu hoa hậu Hàn Quốc khu vực Gyeonggi năm 1997 và sau đó là hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương cùng năm.

Sau thành công đó, cô phát triển sự nghiệp diễn viên. Người đẹp từng gây tranh cãi khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm, thậm chí không ngần ngại khỏa thân trong những shoot hình và thẳng thắn tuyên bố bản thân xinh đẹp, không có lý do gì để không theo hình ảnh sexy.

Ngoại hình của Ham So Won hiện tại so với thời điểm mới đăng quang có sự khác biệt.

Dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trên gương mặt của Ham So Won nhất là ở chiếc mũi.

Mặc dù đã được công nhận ở phương diện ngoại hình với tư cách hoa hậu nhưng Ham So Won vẫn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Khi nhìn lại những tấm hình cũ, nhiều người hồ nghi vì việc cô "dao kéo" do Ham So Won vốn xinh đẹp.

Trong một chương trình truyền hình, cô không ngần ngại tiết lộ mình đã chỉnh sửa mũi 5 lần, lần đầu tiên là khi vào đại học. Ham So Won giải thích mình liên tục thẩm mỹ xuất phát từ nhân tướng học. Cô nghiên cứu khuôn mặt của những người giàu có và quyết định sửa mũi nhằm đổi vận.

Cô từng nhận được nhiều lời khen về ngoại hình khi giành danh hiệu hoa hậu và đóng phim.

Ngoài việc sửa mũi đã được công khai, Ham So Won còn bị đồn thổi là gọt cằm, tiêm má, làm căng da nhưng quá đà nên không ít lần người đẹp xuất hiện với gương mặt đơ cứng. Thậm chí cằm nhọn, mũi nhọn còn khiến cô bị cư dân mạng so sánh với phù thủy.

Tất nhiên, ai cũng muốn mình trở nên đẹp hơn, nhất là khi phái đẹp tiến gần hơn tới tuổi già. Tuy nhiên lạm dụng cũng không phải điều tốt vì nó có thể để lại những biến chứng thậm chí gây biến dạng gương mặt.

Người đẹp phẫu thuật thẩm mỹ do nhân tướng học nhằm thay đổi vận mệnh.

Không ít lần, Ham So Won bị nhận xét là gương mặt đơ cứng do lạm dụng "dao kéo".

Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-lay-phi-cong-kem-18-tuoi-u50-bi-vi-nhu-phu-thuy-vi-sua-mui-giong-nguoi...Nguồn: http://danviet.vn/hoa-hau-lay-phi-cong-kem-18-tuoi-u50-bi-vi-nhu-phu-thuy-vi-sua-mui-giong-nguoi-giau-5020218435813816.htm