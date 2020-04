Sắp đi học trở lại, trường mầm non tư thục gấp rút tuyển nhân sự mới

Thứ Năm, ngày 30/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trước những tín hiệu tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, nhiều chủ trường mầm non tư thục cho biết đang gấp rút tuyển thêm nhân sự mới và trang trí lại phòng học để chuẩn bị đón trẻ đi học trở lại.

Trong cuộc họp chiều 22/4 với Thường trực Chính phủ, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết dự kiến học sinh THCS, THPT, dạy nghề, giáo dục thường xuyên đi học từ ngày 4/5; mẫu giáo và tiểu học sau đó một tuần. Trước việc các trường có thể đón trẻ đi học trở lại trong thời gian tới, nhiều chủ trường mầm non tư thục cho biết đã lên kế hoạch trang trí lại lớp học và tuyển bổ sung nhân sự để có thể sớm mở cửa trở lại.

Nhiều chủ trường mầm non cho biết đã chuẩn bị sẵn sàng để đón trẻ trở lại trường sau đợt nghỉ dài ngày

Chị Châm – chủ một trường mầm non tư thục tại Thanh Xuân - cho biết dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của nhà trường. Thời gian qua nhà trường không có bất kỳ nguồn thu nào do học sinh nghỉ học trong khi vẫn phải trả phí thuê mặt bằng, các chi phí phát sinh khác. Một số giáo viên đã xin nghỉ dạy để tìm công việc khác.

Trước việc TP Hà Nội có thể cho học sinh mầm non đi học trở lại trong thời gian tới, chị phải tuyển thêm 2 giáo viên bổ sung để có thể sẵn sàng mở cửa khi được phép đón trẻ đến trường. Để đảm bảo an toàn, thời gian qua chị đã cho phun diệt khuẩn khử trùng toàn bộ trường, làm sạch dụng cụ trong ngoài lớp học, tiếp tục đầu tư kinh phí để chuẩn bị vật trang y tế cho học sinh gồm nước rửa tay ướt và khô, xà phòng, khẩu trang y tế, máy đo thân nhiệt cho trẻ, tân trang lại trường để chào đón trẻ (sơn lại phòng, mua thêm đồ chơi).

Tương tự, chị Ngọc - chủ một trường mầm non tư thục tại Hoàng Mai, Hà Nội - cho biết trường vừa đi vào hoạt động được vài tháng thì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Thời gian nghỉ dài ngày vừa qua, một số giáo viên của trường xin nghỉ để làm công việc khác nên chị buộc phải tuyển dụng thêm 3 nhân sự bổ sung nhằm sớm mở cửa trở lại.

Theo chị Ngọc, những giáo viên mầm non trẻ hiện nay rất nhiều nhưng có một thực tế là nhóm lao động này không muốn làm việc ở một nơi cố định vì muốn được thử sức ở những môi trường khác nhau. Do đó, nếu các chủ trường không có hỗ trợ về tài chính trong đợt nghỉ học dài ngày thời gian qua sẽ có rất nhiều giáo viên xin nghỉ làm để tìm cho mình một công việc mới.

Chị Ngọc cho biết thêm, trong thời gian qua chị cũng tiếp tục đầu tư thêm một số tiền lớn để trang trí lại các lớp học, mua sắm thêm các trang thiết bị học tập cho các khối lớp và tăng không gian trải nghiệm cho các học sinh khi trở lại trường.

Trong khi đó, chị Mơ - chủ hai trường mầm non tại Hà Đông - cũng chia sẻ sau thời gian trường học phải đóng cửa do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số giáo viên của trường đã xin nghỉ làm để tìm công việc mới. Do đó, chị cũng đang phải gấp rút tuyển dụng thêm giáo viên để có thể sẵn sàng mở cửa trường đón trẻ trở lại khi được phép trong thời gian tới.

Chị Mơ cho biết ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã khiến mình và các đồng nghiệp gặp rất nhiều khó khăn bởi không có bất cứ nguồn thu nào. Dù được chủ nhà hỗ trợ một phần chi phí nhưng gánh nặng mặt bằng vẫn là rất lớn với những chủ trường mầm non tư thục. Để cải thiện thu nhập của bản thân trong mùa dịch Covid-19, nhiều cô giáo của trường đã chuyển sang nhận trông trẻ tại nhà, nhiều người trở thành CTV bán hàng online cho các shop mỹ phẩm hay thời trang.

Chị cũng cho biết trong thời gian qua, mình cùng những giáo viên còn lại của trường cũng đã thay nhau thực hiện công tác dọn vệ sinh, khử khuẩn lớp học. Bên cạnh đó, chị cũng mua thêm những đồ dùng phòng chống dịch như nhiệt kế điện tử để đo thân nhiệt của trẻ trước khi đón vào lớp và nước rửa tay sát khuẩn để sử dụng trong trường học.

