Hàng loạt trường mầm non tư thục nguy cơ phá sản vì Covid-19

Thứ Sáu, ngày 03/04/2020 13:30 PM (GMT+7)

Không có học sinh đi học, mỗi tháng vẫn phải chi ra vài chục triệu đồng tiền thuê mặt bằng khiến nhiều chủ trường mầm non khối tư thục không thể tiếp tục cầm cự. Nhiều chủ trường đã buộc phải nhượng trường nhằm thu lại một phần chi phí đầu tư đã bỏ ra.

CẬP NHẬT TÌNH HÌNH DỊCH COVID-19 (Số liệu cập nhật lúc 14:52 03/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers (Số liệu cập nhật lúc03/04/2020) - Nguồn: Bộ Y tế & Worldometers Việt Nam Thế giới Mỹ Ý Đức Ca nhiễm bệnh Ca tử vong Ca khỏi bệnh STT Tỉnh Ca nhiễm Ca tử vong Ca khỏi bệnh

Với các trường mầm non khối tư thục, đợt nghỉ kéo dài phòng dịch Covid-19 khiến nhiều chủ trường đối mặt với rất nhiều khó khăn bởi hàng tháng vẫn phải thanh toán tiền thuê mặt bằng và các chi phí khác. Thậm chí, nhiều chủ trường đã không thể cầm cự được do số lỗ ngày càng nhiều và buộc phải cắn răng rao bán trường nhằm thu hồi một phần vốn đã đầu tư.

Nhiều trường mầm non đang bị rao bán bởi chủ trường không thể tiếp tục cầm cự trước những tác động của dịch Covid-19

Trong nhóm “Hội Chủ Trường - Hiệu Trưởng Mầm Non” với gần 30.000 thành viên tham gia có hàng loạt tin đăng rao bán, sang nhượng lại trường mầm non trên cả nước.

Thành viên M.T cho biết đang cần nhượng lại trường mầm non ở khu vực Gia Lâm. Trước khi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trường có 90 học sinh đi học thường xuyên với mức học phí và tiền ăn là 2,7 triệu đồng/trẻ/tháng. Trường được thiết kế rộng rãi, thoáng mát và đẹp.

Chị T. chia sẻ, giá thuê mặt bằng mở trường 25 triệu đồng/tháng và trường hiện có 16 nhân sự, chi lương mỗi tháng hơn 100 triệu đồng. Mặc dù được chủ nhà hỗ trợ một phần chi phí mặt bằng trong những tháng học sinh nghỉ nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19 là rất lớn nên muốn chuyển nhượng lại trường để thu hồi một phần vốn đã đầu tư.

Thành viên có tên Steam Sáng Tạo cho biết có người bạn cần tìm người chung vốn tiếp tục phát triển trường mầm non tại Hoàng Mai. Phí chuyển nhượng cho 80% cổ phần đầu tư là 100 triệu đồng. Thành viên này chia sẻ, trường có 30 học sinh, giá thuê mặt bằng hiện là 22 triệu đồng/tháng và được chủ nhà hỗ trợ trong mùa dịch.

Trước việc hàng loạt trường mầm non đang được rao bán, sang nhượng trong thời gian gần đây, chị Vũ Thị Phòng – chủ hai trường mầm non tư thục khu vực Hà Đông thừa nhận dịch Covid-19 đã ảnh hưởng rất lớn đến tất các ngành kinh tế.

Đối với khối trường mầm non tư thục thì ảnh hưởng của dịch càng lớn hơn bởi nếu như các cấp học tư thục khác như tiểu học, THCS hay THPT,… có thể tổ chức dạy học trực tuyến và thu một phần học phí để trang trải các hoạt động của nhà trường. Còn các trường mầm non tư thục không thể thực hiện được điều này. Do trong giai đoạn học sinh được nghỉ học, nhiều gia đình đã gửi con về quê cho ông bà chăm, hoặc tìm thuê người giúp việc coi trẻ khi bận đi làm.

Nhiều chủ trường chọn phương án tìm thêm nhà đầu tư mới thông qua việc góp cổ phần

Chị chia sẻ đây là giai đoạn thực sự khó khăn với các chủ trường mầm non tư thục bởi các trường không có nguồn thu nào. Nhiều người bạn đầu tư làm trường mầm non như chị đang không cầm cự được trước tác động của dịch Covid-19 do mỗi tháng lỗ tới vài chục triệu đồng, chủ yếu là tiền thuê mặt bằng. Nhiều người cũng đang liên hệ để rao bán trường nhằm thu lại một phần chi phí đã bỏ ra.

Theo chị Phòng, việc phải rao bán, chuyển nhượng trường trong thời điểm này cũng là quyết định bất đắc dĩ của một bộ phận chủ trường bởi những khó khăn về kinh tế họ phải đối mặt.

Chị Phòng chia sẻ, trong 2 cơ sở đầu tư trường của mình thì một cơ sở được chủ nhà hỗ trợ 50% tiền thuê trong thời gian bị ảnh hưởng của dịch. Điều này giúp chị có thể tạm thời cầm cự để vượt qua giai đoạn khó khăn. Tuy nhiên, cơ sở còn lại chủ nhà không có hỗ trợ gì và vẫn đòi thu cả 1 năm tiền thuê lên tới hơn 160 triệu đồng nên chị cũng đang tính toán để tìm ra phương án tối ưu nhất.

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn về kinh tế, nhưng chị Phòng cho biết bản thân mình vẫn muốn tiếp tục đầu tư trường mầm non sau khi đợt dịch bệnh này kết thúc. Chị chia sẻ khó khăn thì ngành nào cũng phải đối mặt trong thời gian này. Bên cạnh đó, một điều quan trọng khiến chị tiếp tục đầu tư là tình yêu với nghề do đã gắn bó với con trẻ trong nhiều năm qua.

Trong giai đoạn khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch, chị cũng hỗ trợ cho mỗi giáo viên ở hai trường của mình mỗi người số tiền 1 triệu đồng/tháng. Chị thừa nhận số tiền này tuy nhỏ, nhưng hy vọng phần nào có thể giúp các cô giáo vượt qua giai đoạn khó khăn.

Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/hang-loat-truong-mam-non-tu-thuc-nguy-co-pha-san-vi-covid-19-...Nguồn: http://danviet.vn/kinh-te-the-gioi/hang-loat-truong-mam-non-tu-thuc-nguy-co-pha-san-vi-covid-19-1074006.html