Một tiệm vàng xuất bán 20 tấn vàng nhưng “quên” chưa nộp gần 60 tỉ đồng tiền thuế?

Mới đây, chia sẻ với báo chí, ông Hoàng Thiên Đình, Chi Cục phó Chi cục Thuế khu vực 2 (ghép từ Chi cục Thuế TP Cà Mau và Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) xác nhận, doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Khiêm (tiệm vàng Hoàng Khiêm, tại thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau), do ông Nguyễn Bỉnh Khiêm làm chủ, chưa nộp trên 59,9 tỉ tiền thuế năm 2010 mà ngành Thuế huyện Đầm Dơi ấn định.

“Hiện, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đình chỉ điều tra vụ án, chúng tôi sẽ có báo cáo Cục Thuế tỉnh Cà Mau để xin ý kiến xử lý”, ông Đình cho biết.

Tiệm vàng Hoàng Khiêm (Cà Mau)

Trước đó, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi từng có văn bản gửi nhiều cơ quan (trong đó có Công an tỉnh Cà Mau) về nội dung kết luận kiểm tra thuế tại DNTN Hoàng Khiêm. Từ năm 2006 đến 30/6/2011, DNTN Hoàng Khiêm nhận 36 quyển hóa đơn (1.800 số). Đã sử dụng 1.746 số, hủy 36 số, chưa sử dụng 18 số và để mất 27 cuốn (1.350 số), trong đó có 18 số chưa sử dụng; còn lại 9 cuốn hóa đơn, DNTN Hoàng Khiêm sử dụng trong năm 2010, doanh thu xuất bán ghi là 7.712 tỉ đồng; phần lớn bán vàng cho Công ty SJC (TP Hồ Chí Minh).

Nội dung văn bản trên cũng nêu rõ doanh thu ghi trên 9 cuốn hóa đơn năm 2010 của DNTN Hoàng Khiêm cao gấp gần 900 lần doanh thu khoán thuế. Văn bản trên cũng thể hiện, từ tháng 12/2009 đến cuối năm 2010, ông Khiêm có thuê nhà 87 Huỳnh Tấn Phát, huyện Nhà Bè (TP Hồ Chí Minh) để làm xưởng phân kim, gia công và chế tác vàng các loại thành vàng 9999 để bán, nhưng không làm giấy phép kinh doanh mở phân xưởng; không thông báo cho cơ quan thuế địa phương có mở phân xưởng kinh doanh; không thông báo cho Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi. DNTN Hoàng Khiêm không kê khai thuế bổ sung cho cơ quan thuế số thuế phải kê khai bổ sung là 61,6 tỉ đồng.

Với doanh số bán ra “khủng” như vậy, tiệm Hoàng Khiêm mua vàng ở đâu và mua của ai để chứng minh cho số lượng vàng bán ra trên hóa đơn? Ngược lại, nếu không thực hiện mua bán vàng mà có xuất hóa đơn bán vàng thì tiệm vàng Hoàng Khiêm có dấu hiệu xuất hóa đơn khống. Chính vì vậy, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi báo cáo đến Công an tỉnh Cà Mau để điều tra làm rõ.

Trong một diễn biến khác, đến ngày 10/1/2012, Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi ban hành quyết định về việc ấn định số thuế phải nộp đối với DNTN Hoàng Khiêm với tổng số tiền ấn định năm 2010 là hơn 60 tỷ đồng. Tiệm vàng Hoàng Khiêm đã nộp là hơn 68 triệu đồng. Như vậy, tiền thuế mà tiệm vàng Hoàng Khiêm phải nộp còn gần 60 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đến nay, sau 9 năm, DNTN Hoàng Khiêm chưa nộp đồng nào. Đến ngày 1/5/2015, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau chuyển hồ sơ vụ việc tiệm vàng Hoàng Khiêm đến cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh thụ lý. Sau đó, cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chuyển vụ việc về cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra đối với hành vi trốn thuế của tiệm vàng Hoàng Khiêm.

Tiếp nhận hồ sơ vụ việc, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiến hành khởi tố vụ án để điều tra hành vi trốn thuế đối với tiệm vàng Hoàng Khiêm. Tháng 10/2021, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau đã có quyết định đình chỉ điều tra vụ án hình sự “trốn thuế” xảy ra tại DNTN Hoàng Khiêm vì hết thời hạn điều tra. Hiện, vụ việc đang chờ xin ý kiến của Bộ Công an.

