Khối tài sản vạn người mơ của “anh tài” Tuấn Hưng

Tuấn Hưng được khán giả biết và yêu mến khi còn là thành viên của nhóm nhạc Quả dưa hấu. Sau khi Quả dưa hấu tan rã, Tuấn Hưng Nam tiến phát triển sự nghiệp. Anh phát triển sự nghiệp solo và có nhiều ca khúc nổi tiếng như Cầu vồng khuyết, Tình là gì, Dĩ vãng cuộc tình, Gửi ngàn lời yêu, Nắm lấy tay anh, Tìm lại bầu trời...

Nhớ lại quãng thời gian bắt đầu vào TP.HCM lập nghiệp, Tuấn Hưng cho biết anh đáp chuyến bay muộn nhất với một suy nghĩ đơn giản là đi mưu sinh, với hành trang 2 triệu đồng. Tuấn Hưng mua vé máy bay vào TP.HCM hết 850.000 đồng và còn lại 1.150.000 đồng. Nam ca sĩ bắt đầu buổi diễn đầu tiên tại một quán bar với giá cát-xê 70.000 đồng.

Bằng sự nỗ lực, Tuấn Hưng được khán giả yêu thích và trở thành một trong những ca sĩ có cát-xê “khủng”.

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, năm 2022, Tuấn Hưng bất ngờ tuyên bố tạm dừng ca hát. Năm 2024, nam nghệ sĩ tái xuất trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai với vai trò là người chơi.

Tuấn Hưng hạnh phúc bên bà xã - doanh nhân Thu Hương.

Khối tài sản đáng mơ ước

Không chỉ thành công trên con đường nghệ thuật, Tuấn Hưng còn có cuộc sống hôn nhân ngập tràn hạnh phúc bên bà xã Thu Hương và 3 thiên thần nhỏ. Vợ chồng anh có 1 gia tài đồ sộ với xe hơi, nhà sang và hàng loạt những món đồ hiệu xa xỉ.

Tuấn Hưng khoe mua nhà để kỷ niệm 8 năm ngày cưới.

Năm 2022, kỷ niệm 8 năm về chung nhà với bà xã Thu Hương, Tuấn Hưng đăng tải trên trang cá nhân loạt ảnh chụp căn biệt thự view nhìn thẳng ra bãi biển An Bàng – Hội An cùng bài tâm sự khá dài.

“Sau một đêm cùng bàn bạc, tính toán thì quà kỷ niệm ngày cưới chúng ta tặng nhau là ngôi nhà hạnh phúc, tâm huyết của 2 vợ chồng may mắn được thực hiện lại quá trùng hợp và cơ duyên. Một căn nhà nhìn thẳng ra biển ở vùng biển An Bàng - Hội An. Biển xanh cát trắng với bầu trời xanh ngát. Ông bà nội ngoại thoải mái nghỉ ngơi, các con tha hồ vui đùa. Thật tuyệt vời", Tuấn Hưng viết.

Trước đó, năm 2019, Tuấn Hưng khiến mọi người trầm trồ khi tậu căn biệt thự tọa lạc tại khu đô thị sang trọng bậc nhất Hà Nội. Ngoài ra, vợ chồng Tuấn Hưng còn sở hữu một căn nhà ở phố Hàng Khay (Hà Nội) nằm ngay sát hồ.

Tuấn Hưng và chiếc siêu xe Ferrari 488 GTB.

Trong giới chơi xe, Tuấn Hưng nổi tiếng là người đã và đang sở hữu nhiều xe sang. Năm 2017, Tuấn Hưng chọn mua chiếc Ferrari 488 GTB màu đỏ nổi bật. Trị giá ước tính của chiếc xe tại thời điểm đó khoảng 16 tỷ đồng. Ca sĩ sinh năm 1978 từng tiết lộ lý do mua siêu xe này là vì anh mang tuổi Ngựa, trùng với biểu tượng của hãng siêu xe Ferrari.

Năm 2019, Tuấn Hưng xuất hiện cùng vợ trong lễ bàn giao chiếc Mercedes-Benz S450L Luxury màu trắng ngọc trai. Đây là món quà Tuấn Hưng tặng vợ trong dịp sinh nhât. Trước đó, nam ca sĩ từng sở hữu nhiều chiếc xe có giá trị khủng như Range Rover Evoque, Mercedes-Benz S400...

Thời gian qua, giọng ca “Gấp đôi yêu thương” còn cùng vợ kinh doanh, làm từ thiện. Tháng 8/2024, Tuấn Hưng và bà xã Hương Baby khai trương nhà hàng chay tại TP.HCM. Trong ngày khai trương, rất nhiều bạn bè là nghệ sĩ đã đến chúc mừng vợ chồng Tuấn Hưng.

Vợ chồng nam ca sĩ cũng khiến khán giả ngưỡng mộ khi thường xuyên đi du lịch nhiều nơi khác nhau như Australia, Nepal... Vừa qua, nam ca sĩ xuất hiện trong bộ phim gây sốt là Đào, phở và piano. Tuấn Hưng thậm chí đã bao nguyên rạp để mời gia đình, bạn bè tới xem.

